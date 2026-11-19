Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày 19/11, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu, tri ân với chủ đề “Giữ lửa truyền thống - Lan tỏa sắc màu Cảnh vệ”.

Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; đại diện chỉ huy các đơn vị trực thuộc, cán bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Bộ Tư lệnh qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Một số tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Từ những ngày đầu ở chiến khu Việt Bắc, các chiến sĩ Cảnh vệ được sống và làm việc bên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lòng yêu nước, thương dân, lối sống giản dị, liêm khiết, tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc và tinh thần lạc quan của Người đã trở thành những bài học gần gũi để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo, góp phần hình thành nét văn hóa riêng của lực lượng Cảnh vệ CAND.

Các đại biểu dự chương trình.

Tại buổi giao lưu, Thiếu tướng Phạm Tiến Cương, nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, chia sẻ, nét văn hóa nổi bật, xuyên suốt của người chiến sĩ Cảnh vệ là sự tận tụy với công việc, bản lĩnh chính trị và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Những phẩm chất ấy được thể hiện trong từng lĩnh vực công tác, được đúc kết trong phương châm hành động “chỉ biết còn Đảng, thì còn mình”, trở thành nền tảng tinh thần để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ những chia sẻ của Đại tá Nguyễn Thị Hồng Vân, nguyên Trưởng ban Công tác nữ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các đại biểu hiểu thêm về nét thanh lịch, bản lĩnh và hiện đại của nữ chiến sĩ Cảnh vệ.

Các đại biểu giao lưu với khán giả.

Các cán bộ đang công tác tại các đơn vị cũng trao đổi về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa trong công tác và sinh hoạt. Qua những chia sẻ tại buổi giao lưu, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được nhìn nhận từ vai trò cụ thể trong đời sống đơn vị, từ nâng cao đời sống tinh thần, ý thức tổ chức kỷ luật đến tăng cường tình đồng chí, đồng đội.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao quà lưu niệm tặng các đồng chí từng tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ.

Những tiết mục do chính các thế hệ cán bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ của Bộ Tư lệnh biểu diễn đã tạo không khí ấm áp cho buổi gặp mặt, thể hiện sự tiếp nối của phong trào văn nghệ trong lực lượng Cảnh vệ.

Ban Tổ chức trao Giấy khen của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Dịp này, Ban Tổ chức trao quà lưu niệm tặng 10 đồng chí từng tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ. Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao được tặng Giấy khen của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Các đại biểu tham dự chương trình.