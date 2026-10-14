Giữ lửa truyền thống, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ xứ Nghệ

Sáng 13/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Đây là dịp để Hội nhìn lại hành trình đoàn kết, tập hợp các thế hệ thanh niên, đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ Nghệ An trong chặng đường phát triển mới.

Toàn cảnh buổi lễ.

Ngày 15/10/1956, Hội LHTN Việt Nam chính thức ra đời, mở ra chặng đường mới trong công tác đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu vì độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 70 năm, Hội luôn là mái nhà chung rộng mở, kết nối những người trẻ có chung lý tưởng, khát vọng sống đẹp, sống có ích và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng.

Trong dòng chảy ấy, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An không ngừng phát triển, trở thành môi trường để các thế hệ thanh niên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh phát huy sức trẻ, trí tuệ và tinh thần xung kích trên nhiều lĩnh vực. Những công trình vì cộng đồng, hoạt động tình nguyện hướng về vùng khó khăn, mô hình phát triển kinh tế, sáng kiến khởi nghiệp và các việc làm thiết thực đã góp phần khắc họa hình ảnh thanh niên Nghệ An năng động, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái.

Phát biểu tại chương trình, anh Hồ Phúc Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, 70 năm qua, mỗi thế hệ thanh niên đều để lại những dấu ấn riêng, song xuyên suốt hành trình ấy là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện và khát vọng vươn lên.

Anh Hồ Phúc Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Trên quê hương Xô viết anh hùng, truyền thống ấy được các thế hệ thanh niên Nghệ An kế thừa và phát huy bằng ý chí vượt khó, tinh thần hiếu học, sự cần cù, sáng tạo và tình cảm gắn bó với Nhân dân. Từ miền núi, biên giới đến đô thị; từ trường học, cơ quan đến nhà máy, doanh nghiệp, các hoạt động của Hội ngày càng hướng đến nhu cầu thực tế của thanh niên và những vấn đề đặt ra tại địa phương.

Dấu ấn của tổ chức Hội không chỉ nằm ở những chương trình được tổ chức mà còn hiện diện trong từng công trình, phần việc cụ thể. Đó là những chuyến tình nguyện, những hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn; những sáng kiến khởi nghiệp và việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề của đời sống. Qua mỗi hoạt động, tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và khát vọng đóng góp của người trẻ tiếp tục được lan tỏa.

Theo anh Hồ Phúc Hải, dấu mốc 70 năm sẽ thực sự có ý nghĩa khi niềm tự hào về truyền thống được chuyển hóa thành hành động trong hiện tại. Trước yêu cầu phát triển mới, thanh niên Nghệ An cần xác định rõ vị trí, vai trò của mình; chủ động trang bị tri thức, rèn luyện bản lĩnh, làm chủ khoa học - công nghệ, tích cực tham gia chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế.

Đông đảo đoàn viên thanh niên đến tham dự buổi lễ.

Người trẻ hôm nay không thể chỉ đứng nhìn tương lai mà cần chủ động tham gia kiến tạo tương lai. Tinh thần yêu nước trong thời đại mới được thể hiện từ những việc làm gần gũi: học tập nghiêm túc, lao động bằng năng lực thực chất, sống tử tế, có trách nhiệm, giữ gìn bản sắc văn hóa và không thờ ơ trước những khó khăn của cộng đồng. Mỗi thanh niên cần mạnh dạn bước ra khỏi giới hạn của bản thân, biến kiến thức thành năng lực, biến ý tưởng thành hành động và tạo ra những giá trị thiết thực cho quê hương, đất nước.

Thời gian tới, công tác Hội và phong trào thanh niên Nghệ An cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động. Tổ chức Hội cần đến gần thanh niên hơn, hiện diện ở những nơi người trẻ sinh sống, học tập, lao động và tương tác; đồng thời tạo ra môi trường để thanh niên phát triển năng lực, kết nối cơ hội, phát huy sáng kiến và tham gia giải quyết những vấn đề của địa phương.

Hội không chỉ dừng lại ở việc tập hợp thanh niên tham gia các phong trào mà còn phải trở thành nơi người trẻ tìm thấy sự gắn kết, cơ hội trưởng thành và động lực cống hiến. Muốn vậy, các hoạt động cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, lắng nghe tiếng nói của hội viên, thanh niên, chú trọng hiệu quả và tính bền vững, nhất là trong hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế và tiếp cận những lĩnh vực mới.

Nhân dịp chương trình, Ban Tổ chức tuyên dương 70 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực và tuyên dương các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu.

Ban Tổ chức tuyên dương 17 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Tuyên dương 14 gương thanh niên tôn giáo tiêu biểu.

Tuyên dương 19 gương thanh niên sống đẹp.

Tuyên dương 11 thanh niên khuyết tật tiêu biểu.

Ban Tổ chức tuyên dương các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu.