Giữ lửa tình thân từ những điều bình dị trong gia đình

Gia đình không phải lúc nào cũng được giữ ấm bằng những lời yêu thương ngọt ngào hay những hành động lớn lao. Đôi khi, tình thân nằm trong một món đồ chơi cũ được gìn giữ suốt nhiều năm, một mâm cơm ngày sinh nhật, lời nhắc nhở nghiêm khắc của cha hay bóng dáng người cha lặng lẽ đứng dưới ánh đèn đường chờ con trở về. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có sức mạnh nâng đỡ con người qua những đổi thay của cuộc đời.

Hai tác giả: Bùi Kim Thùy và Phạm Ngọc Tiến nhận giải Nhất cuộc thi viết chủ đề "Cha và con gái" năm 2026

Hai bài dự thi đoạt giải Nhất cuộc thi viết chủ đề “Cha và con gái”, gồm “Con gái đi lấy chồng” của nhà văn Phạm Ngọc Tiến và “Người thầy đầu tiên” của tác giả Bùi Kim Thùy, đã chạm đến trái tim người đọc bằng những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc. Không chỉ khắc họa tình cha con sâu nặng, hai tác phẩm còn gợi mở những bài học về cách gìn giữ hạnh phúc gia đình giữa nhịp sống hiện đại.

Những điều bình dị vun đắp tình thân

Trong “Con gái đi lấy chồng”, nhà văn Phạm Ngọc Tiến kể lại tâm trạng của một người cha khi cô con gái lớn rời mái nhà thân thuộc để bắt đầu cuộc sống riêng. Đám cưới là ngày vui, là dấu mốc trưởng thành của con, nhưng cũng là thời khắc người cha phải đối diện với khoảng trống bất ngờ trong chính ngôi nhà mình.

Đêm đầu tiên vắng con, người cha cứ bần thần đi lại giữa căn nhà vốn ấm cúng. Cô con gái út 12 tuổi quyết định chuyển sang ngủ với mẹ để khỏa lấp nỗi nhớ chị. Người bà 93 tuổi đã lẫn, thường ngày ngủ miên man, bỗng tỉnh thức và liên tục gọi tên cháu. Những tiếng gọi ấy khiến nỗi buồn trong lòng người cha càng trở nên da diết.

Giữ lửa ấm tình thân dù xa cách là tâm sự của tác giả Phạm Ngọc Tiến khi nói về giây phút con gái đi lấy chồng

Ông tìm đến phòng con gái, ngắm những món đồ còn nguyên vị trí: con thú bông gắn bó từ thuở lên hai, con lật đật, những bài thơ dán trên cánh tủ, quần áo và sách vở còn ngổn ngang. Tất cả vẫn ở đó, chỉ có cô con gái đã bước sang một chặng đường khác của cuộc đời.

Nỗi nhớ ấy không đơn thuần là tâm trạng của một người cha thương con. Đó còn là sự bồi hồi khi nhận ra những năm tháng nuôi dưỡng, chăm sóc con đã lặng lẽ trôi qua. Đứa trẻ từng được cha đón ở nhà trẻ, từng chia nhau quả trứng vịt lộn trong những ngày gia đình còn khó khăn, nay đã trở thành một cô giáo, có gia đình và những trách nhiệm riêng.

Nhìn lại hành trình trưởng thành của con, người cha nhớ những năm tháng nghèo khó, những lần lo lắng khi con đau ốm, những câu chuyện bịa ra để kể cho con nghe trên đường đi học, cả những lần hai cha con tâm tình như những người bạn. Tình yêu trong câu chuyện không được thể hiện bằng những lời giáo huấn dài dòng mà bằng sự hiện diện bền bỉ của người cha trong từng bước trưởng thành của con.

Đặc biệt, người cha không áp đặt con gái phải lựa chọn nghề nghiệp theo ý mình. Khi con phân vân giữa việc học tiếp cao học để trở thành giảng viên và đi dạy học, ông chỉ nói rằng con thích gì thì hãy làm điều đó. Sự tôn trọng ấy cho thấy yêu thương không đồng nghĩa với quyết định thay con, mà là trao cho con niềm tin và quyền tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Sau 15 năm con gái đi lấy chồng, khoảng cách địa lý và những bận rộn khiến các cuộc thăm hỏi không còn thường xuyên như trước. Nhưng tình thân vẫn hiện diện qua những việc nhỏ: con gái đặt mua những sản phẩm chăm sóc cá nhân cho cha, sẵn lòng đáp ứng những mong muốn của ông trong khả năng của mình.

Lời tâm sự với con gái của nhà văn Phạm Ngọc Tiến, một trong 2 tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi viết chủ đề "Cha và con gái" lần thứ 4, năm 2026

Chi tiết xúc động nhất là khi con gái trở về, hốt hoảng tìm con thú bông tuổi thơ. Nhìn thấy món đồ được cha gìn giữ cẩn thận cùng những món đồ chơi của em gái và các cháu, cô con gái vuốt ve nó với vẻ mãn nguyện. Một món đồ cũ bỗng trở thành sợi dây kết nối hiện tại với tuổi thơ, nhắc người đọc rằng trong gia đình, những gì được yêu thương chân thành sẽ không dễ dàng mất đi.

Từ câu chuyện ấy, một bài học hiện lên giản dị: muốn giữ lửa tình thân, mỗi thành viên cần biết trân trọng những ký ức chung, quan tâm đến cảm xúc của nhau và dành cho nhau sự tôn trọng. Con cái trưởng thành, lập gia đình không có nghĩa là tình thân khép lại; cha mẹ cũng cần học cách chấp nhận sự trưởng thành của con, để yêu thương không trở thành sự níu giữ hay áp đặt.

Yêu thương là điểm tựa để mỗi người được trở về

Nếu “Con gái đi lấy chồng” gợi nhắc về nỗi nhớ thương và sự gắn bó giữa các thế hệ, “Người thầy đầu tiên” của Bùi Kim Thùy lại mở ra một chiều sâu khác của tình thân: gia đình là nơi trao truyền những giá trị sống và là điểm tựa giúp mỗi người vượt qua những biến cố lớn nhất của cuộc đời.

Tác giả Bùi Kim Thùy kể về những bài học cuộc sống học được từ cha mình tại lễ trao giải cuộc thi viết chủ đề "Cha và con gái" năm 2026

Nhân vật người cha trong bài viết là một thầy giáo dạy Toán, từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, những năm tháng chiến tranh và nhiều hy sinh để theo đuổi tri thức. Ông sống kỷ luật, nghiêm khắc, chính trực và luôn nhắc các con phải học hành, tự lập, xây dựng sự nghiệp trước khi nghĩ đến chuyện tình cảm.

Có những lúc sự nghiêm khắc ấy khiến các con cảm thấy ngột ngạt. Người cha không quen nói những lời dịu dàng như “bố lo cho con” hay “bố sợ con khổ”, mà thường thể hiện tình yêu bằng những mệnh lệnh: phải học, không được yêu đương sớm. Nhưng khi trưởng thành, người con gái mới hiểu đằng sau những nguyên tắc tưởng chừng cứng nhắc là nỗi lo của một người cha sợ con mình bị tổn thương.

Điều đáng quý là người cha không chỉ dạy con bằng lời nói mà còn bằng cách sống. Ông kiên quyết trả lại phong bì mà phụ huynh tìm cách gửi gắm, bởi không muốn đánh đổi danh dự của người thầy lấy lợi ích trước mắt. Ông luôn nhắc các con nhớ ơn người mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng mình và những người đã hy sinh để thế hệ sau được sống trong hòa bình.

Những bài học ấy trở thành nền tảng đạo đức để các con trưởng thành. Tuy nhiên, tình thân trong gia đình không chỉ nằm ở việc truyền đạt những nguyên tắc, mà còn ở khả năng lắng nghe và đồng hành khi con đứng trước những lựa chọn riêng.

Khi cô con gái thứ hai quyết định rời trường chuyên để theo đuổi ngành học mình yêu thích, người cha ban đầu phản đối quyết liệt. Nhưng khi hiểu con đã suy nghĩ nghiêm túc và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, chính ông lại là người đến trường làm thủ tục chuyển hồ sơ cho con. Ông có thể không đồng tình ngay từ đầu, nhưng cuối cùng vẫn chọn đứng về phía con khi nhận ra điều con thực sự mong muốn.

Bài học về tình thân trở nên sâu sắc hơn khi người con gái cả trải qua đổ vỡ hôn nhân. Giữa đêm khuya, cô gọi điện cho cha: “Bố ơi, con về với bố nhé”. Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi người cha đáp nhẹ nhàng: “Ừ, con về với bố đi. Bố chờ”.

Khi con trở về, người cha đã đứng dưới ánh đèn đường đợi từ trước. Ông không truy hỏi đúng sai, không trách móc hay buộc con phải giải thích. Ông lặng lẽ sửa sang căn phòng trên tầng bốn để đón con gái trở về sống cùng gia đình.

Tình yêu của người cha nằm trong căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, dáng người đứng chờ giữa đêm và câu nói ngắn ngủi nhưng đủ sức xoa dịu những tổn thương: “Con về với bố đi”.

Trong cuộc sống, không phải ai cũng có thể tránh khỏi thất bại, mất mát hay những lựa chọn không như mong đợi. Khi ấy, điều một người cần đôi khi không phải là những lời phán xét, mà là một nơi an toàn để được lắng nghe, được tôn trọng và có cơ hội bắt đầu lại. Gia đình chỉ thực sự là điểm tựa khi tình yêu không bị rút lại vì những sai lầm hay biến cố của một thành viên.

Câu chuyện cũng cho thấy giữ lửa tình thân không có nghĩa là mọi người luôn đồng thuận hoặc không xảy ra mâu thuẫn. Người cha có thể nghiêm khắc, con cái có thể phản đối, vợ chồng có thể khác biệt trong cách nghĩ. Điều quan trọng là sau những bất đồng, các thành viên vẫn biết lắng nghe, thấu hiểu và không đóng lại cánh cửa yêu thương.

Giữ lửa gia đình bắt đầu từ hôm nay

Đặt cạnh nhau, hai bài viết đoạt giải Nhất cho thấy tình thân được nuôi dưỡng bằng những cách khác nhau nhưng cùng hướng đến một giá trị cốt lõi: mỗi người cần được yêu thương, được tôn trọng và được cảm nhận rằng mình luôn có một mái nhà để trở về.

Ở câu chuyện của Phạm Ngọc Tiến, người cha gìn giữ tuổi thơ con gái bằng những món đồ nhỏ bé và xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tin cậy. Ở câu chuyện của Bùi Kim Thùy, người cha trao cho con những nguyên tắc sống, đồng thời trở thành chỗ dựa khi con gặp biến cố. Một người lưu giữ ký ức để tình thân không phai nhạt theo thời gian; một người giữ cánh cửa gia đình rộng mở để con có thể trở về sau những giông gió.

Cả hai đều gợi ra bài học rằng yêu thương cần được thể hiện bằng hành động cụ thể. Đó có thể là một bữa cơm đủ mặt các thành viên, một cuộc gọi hỏi thăm cha mẹ, một lần kiên nhẫn lắng nghe con kể chuyện, hay việc chủ động nói lời xin lỗi sau một cuộc tranh cãi. Những điều tưởng nhỏ ấy, nếu được duy trì mỗi ngày, sẽ tạo nên sự gắn kết bền vững hơn bất kỳ lời hứa hẹn lớn lao nào.

Trong nhịp sống hiện đại, khi công việc, khoảng cách địa lý và những áp lực cá nhân dễ khiến các thành viên ít có thời gian dành cho nhau, việc giữ gìn tình thân càng cần sự chủ động. Cha mẹ cần học cách yêu thương mà không kiểm soát, hướng dẫn mà không áp đặt; con cái cần biết quan tâm, biết ơn và dành thời gian cho đấng sinh thành. Vợ chồng cần chia sẻ trách nhiệm, tôn trọng những khác biệt và cùng vun đắp môi trường bình yên cho con trẻ.

Một gia đình ấm áp cũng không nhất thiết phải là gia đình không có khó khăn. Trong “Người thầy đầu tiên”, những năm tháng thiếu thốn được vượt qua nhờ sự chính trực của người cha và sự âm thầm gánh vác của người mẹ. Trong “Con gái đi lấy chồng”, nỗi buồn chia xa vẫn song hành với niềm tự hào khi con trưởng thành. Chính cách các thành viên đồng hành, chia sẻ và gìn giữ niềm tin đã giúp tình thân vượt qua những đổi thay.

Trích đoạn bài học về lòng biết ơn trong bài dự thi tiêu đề: "Người thầy đầu tiên" của tác giả Bùi Kim Thùy

Sau cùng, điều quý giá nhất cha mẹ có thể trao cho con không chỉ là điều kiện vật chất hay thành tích học tập, mà còn là những giá trị sống và cảm giác an toàn khi trở về nhà. Còn món quà ý nghĩa nhất con cái dành cho cha mẹ không nhất thiết phải là những thành công lớn lao, mà còn là sự trưởng thành tử tế, lòng biết ơn và sự quan tâm khi cha mẹ ngày một già đi.

Hai bài viết, bằng những câu chuyện riêng tư giàu sức lay động, nhắc mỗi người rằng tình thân không tự nhiên bền chặt nếu thiếu sự vun đắp. Ngọn lửa gia đình cần được giữ bằng sự hiện diện, lòng bao dung, những hành động quan tâm chân thành và khả năng mở lòng với nhau ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất.

Bởi sau tất cả những đổi thay của cuộc đời, điều khiến một mái nhà thực sự trở thành gia đình không phải là những bức tường hay đồ đạc, mà là nơi vẫn có người nhớ ta, chờ ta và sẵn lòng dang tay đón ta trở về.