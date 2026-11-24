Để nghề truyền thống không mai một

Đã 17 năm gắn bó với những nan tre, sợi mây, ông Ven Văn Phòng, người dân bản Na Bè, xã Tương Dương vẫn đều đặn duy trì công việc đan lát mỗi khi có thời gian rảnh.

Với ông, đây không chỉ là nghề truyền thống được cha ông trao truyền mà còn là công việc giúp gia đình có thêm thu nhập mà không phải rời bản đi làm ăn xa.

Công việc đan lát của ông Phòng không diễn ra theo giờ giấc cố định. Sau khi hoàn thành việc gia đình, ông mới tranh thủ ngồi vào góc nhà, tiếp tục những sản phẩm còn dang dở.

Ông Ven Văn Phòng đã có 17 năm gắn bó với nghề đan lát truyền thống. Ảnh: Đình Tuân

Từ việc lựa chọn nguyên liệu, xử lý mây, tạo khung đến đan thân sản phẩm, từng công đoạn đều được thực hiện bằng đôi tay khéo léo và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.

Không có xưởng sản xuất riêng hay máy móc hiện đại, người nghệ nhân đan lát tận dụng khoảng không gian dưới mái hiên nhà để làm nghề.

Những sợi mây được lựa chọn kỹ, luồn qua từng mắt khung, kéo căng rồi siết chặt. Các đường đan nối tiếp nhau, dần tạo thành những sản phẩm chắc chắn, cân đối.

“Chúng tôi còn phải làm việc gia đình, trông cháu nên không thể ngồi đan cả ngày. Lúc nào rảnh thì tranh thủ làm. Sản phẩm hoàn thành có người đến tận nơi thu mua nên không phải mang đi bán. Mỗi tháng tôi cũng có thêm thu nhập không dưới 4 triệu đồng”, ông Phòng chia sẻ.

Điều khiến ông Phòng và nhiều người dân ở Na Bè yên tâm duy trì nghề là sản phẩm làm ra đã có đầu ra tương đối thuận lợi.

Những sản phẩm thủ công từ tre, mây mang lại nguồn thu nhập cho người dân Na Bè. Ảnh: Đình Tuân

Thay vì chỉ đan những vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong gia đình như trước đây, người dân nay có thể làm hàng hóa để bán.

Người thu mua tìm đến tận bản, giúp bà con tiết kiệm thời gian, công sức vận chuyển và chủ động hơn trong việc sắp xếp công việc. Từ một nghề phụ lúc nông nhàn, đan lát đang mang lại khoản thu nhập đáng kể cho nhiều hộ gia đình.

Với những người dân vùng cao vốn còn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp, có thêm vài triệu đồng mỗi tháng là nguồn bổ sung thiết thực để trang trải sinh hoạt, cải thiện cuộc sống.

Không riêng ông Phòng, ở Na Bè vẫn còn nhiều người duy trì nghề đan lát. Mỗi người có một quỹ thời gian và cách làm khác nhau, nhưng đều chung sự cần mẫn, kiên trì với những sản phẩm thủ công được làm từ nguyên liệu quen thuộc của núi rừng.

Trước hiên nhà, ông Xeo Văn Nghệ vừa trông cháu, vừa chăm chú hoàn thiện chiếc ghế mây. Những sợi mây được ông lựa chọn, luồn qua từng mắt khung, kéo căng rồi siết chặt. Đôi bàn tay thoăn thoắt, những đường đan nối tiếp nhau, từng bước tạo nên chiếc ghế chắc chắn, cân đối.

Nhìn người thợ lâu năm làm việc, công đoạn đan lát tưởng chừng đơn giản. Thế nhưng, để có một sản phẩm đẹp, bền và đúng dáng, người làm nghề phải tích lũy nhiều kinh nghiệm.

Từ khâu chọn nguyên liệu, chẻ nan đến xử lý độ dẻo của mây, tạo khung và kết nối từng mối đan đều đòi hỏi sự tỉ mỉ. Chỉ cần một công đoạn thiếu cẩn thận, sản phẩm có thể mất cân đối hoặc không bảo đảm độ chắc chắn.

Theo ông Nghệ, vào những ngày có thời gian, ông có thể hoàn thành khoảng hai chiếc ghế mây. Với giá bán khoảng 150.000 đồng/chiếc, tùy số lượng sản phẩm làm ra, mỗi tháng gia đình ông có thêm khoảng 3-5 triệu đồng.

“Làm nghề này thuận lợi vì có thể tranh thủ ngay tại nhà. Vừa trông cháu, lo việc gia đình, lúc rảnh lại ngồi đan. Làm được sản phẩm nào thì có thêm thu nhập sản phẩm đó”, ông Nghệ cho biết.

Với người dân Na Bè, lợi thế của nghề đan lát là không đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, không cần mặt bằng sản xuất riêng và có thể linh hoạt về thời gian.

Người làm nghề chủ động tận dụng những lúc nông nhàn, vừa bảo đảm công việc gia đình, vừa có thêm nguồn thu. Nguyên liệu chủ yếu được lấy từ núi rừng, qua bàn tay khéo léo của người thợ trở thành những vật dụng có giá trị sử dụng.

Ông Moong Thảo Thay vẫn nhớ những ngày nghề đan lát chủ yếu phục vụ nhu cầu tự cung tự cấp. Trong mỗi gia đình, người biết nghề thường tự làm những vật dụng cần thiết, khi hàng xóm, người thân có nhu cầu thì làm giúp.

Những chiếc mâm, chiếc bế, chiếc ghế hay vật dụng sinh hoạt khác đều được tạo nên từ đôi tay của người dân trong bản.

Theo thời gian, nhu cầu sử dụng các sản phẩm thủ công tăng lên, những món đồ mang dáng vẻ mộc mạc của người Khơ Mú cũng được nhiều người tìm mua.

Từ đó, người dân có thêm động lực duy trì nghề, làm ra nhiều sản phẩm hơn để đáp ứng nhu cầu thị trường.

“Trước đây chúng tôi đan chủ yếu để dùng trong nhà. Bây giờ có nhiều người đặt mua, làm được đến đâu bán được đến đó. Vừa có thêm thu nhập, vừa ở nhà trông cháu, lại giữ được nghề truyền thống nên bà con rất vui”, ông Thay chia sẻ.

Trao truyền nghề xưa cho thế hệ sau

Theo ông Lô Văn Nghệ, Bí thư bản Na Bè: Hiện toàn bản có gần 20 người thường xuyên làm nghề đan lát. Đây chưa phải con số lớn, nhưng cho thấy nghề truyền thống vẫn được duy trì trong đời sống của một bộ phận người dân.

Điểm thuận lợi là nghề không đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, không cần địa điểm sản xuất riêng và có thể linh hoạt về thời gian.

Nghề đan lát được người Khơ Mú ở Na Bè gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ

Người dân chủ động sắp xếp công việc, tận dụng những khoảng thời gian nông nhàn để tạo ra sản phẩm bán cho khách hàng. Nhờ có người thu mua tận nơi, việc tiêu thụ cũng thuận lợi hơn trước.

“Sản phẩm có đầu ra ổn định giúp nghề đan lát trở thành nguồn thu nhập tại chỗ, tạo động lực để người dân gắn bó với nghề.

Nghề truyền thống vì thế không chỉ tồn tại trong ký ức hay những câu chuyện kể của người cao tuổi mà tiếp tục hiện diện trong đời sống thường ngày của cộng đồng”, Bí thư bản Na Bè chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui khi nghề truyền thống có thêm giá trị kinh tế, việc duy trì và trao truyền nghề cho lớp trẻ vẫn là vấn đề được người dân quan tâm.

Trong cuộc sống hiện đại, cơ hội việc làm ngày càng đa dạng, nhiều người trẻ có xu hướng lựa chọn những công việc khác thay vì gắn bó với nghề thủ công vốn đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ.

Nếu không có người tiếp nối, những kinh nghiệm về lựa chọn nguyên liệu, kỹ thuật chẻ nan, xử lý mây hay cách tạo hình sản phẩm có nguy cơ dần mai một.

Bởi vậy, giữ nghề không đơn thuần là vận động người dân tiếp tục đan lát, mà còn phải tạo được điều kiện để nghề mang lại lợi ích thiết thực. Khi người làm nghề có thu nhập, sản phẩm có thị trường tiêu thụ, việc học và thực hành nghề truyền thống sẽ có thêm sức hấp dẫn đối với thế hệ trẻ.

Theo Bí thư bản Na Bè, địa phương đang vận động người dân, nhất là lớp trẻ, học hỏi kinh nghiệm từ những người thợ lâu năm. Việc sản phẩm làm ra hiện có người thu mua cũng là điều kiện thuận lợi để khuyến khích bà con duy trì nghề.

“Chúng tôi mong ngày càng có nhiều người, đặc biệt là lớp trẻ, học và làm nghề. Sản phẩm hiện khá dễ tiêu thụ. Nếu duy trì tốt thì bà con vừa có thêm thu nhập, vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Khơ Mú”, ông Lô Văn Nghệ cho biết.

Chiều xuống, dưới những mái nhà sàn ở Na Bè, công việc đan lát vẫn tiếp tục. Những nan tre được chẻ đều, sợi mây được uốn mềm, từng đường đan nối nhau tạo nên những sản phẩm mới.

Công việc bình dị ấy không chỉ mang lại thêm thu nhập cho gia đình mà còn giúp một nghề truyền thống của người Khơ Mú không bị lãng quên.

Giữ nghề, vì thế, không chỉ là giữ lại một kỹ thuật thủ công của cha ông, mà còn là gìn giữ một phần bản sắc văn hóa Khơ Mú, để những giá trị truyền thống tiếp tục được nuôi dưỡng trong đời sống hôm nay và mai sau.