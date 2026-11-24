Trên sới đấu, hai vận động viên đứng đối diện, hai tay nắm chắc cây gậy, chân trụ vững vàng, tập trung quan sát từng động tác của đối phương. Khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, cả hai cùng dồn lực, tìm cách đẩy đối thủ ra khỏi vòng đấu. Những pha giằng co, đổi thế, phản công tạo nên sức hấp dẫn riêng của môn đẩy gậy, thu hút sự cổ vũ hào hứng của người xem. Không đơn thuần là cuộc tranh tài về sức mạnh, đẩy gậy đòi hỏi người chơi phải có thể lực tốt, sự khéo léo, nhanh nhạy và khả năng giữ thăng bằng. Muốn giành chiến thắng, vận động viên phải biết phối hợp sức mạnh với kỹ thuật, lựa chọn thời điểm và cách thức tấn công phù hợp. Chính sự kết hợp giữa thể lực, sự linh hoạt và bản lĩnh đã tạo nên nét đặc trưng của môn thể thao này.

Các vận động viên nam thi đấu quyết liệt, thể hiện sức mạnh, sự khéo léo và bản lĩnh trên sới đẩy gậy.

Trong đời sống đồng bào các dân tộc, đẩy gậy là hoạt động thể thao thường xuất hiện trong các dịp lễ hội, ngày hội văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Những cuộc tranh tài không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn là dịp để người dân giao lưu, thể hiện sức khỏe, sự khéo léo và tinh thần thượng võ. Qua đó, môn thể thao được duy trì, trao truyền và trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa. Đối với những người tham gia tập luyện, đẩy gậy không chỉ là niềm vui mà còn là cách rèn luyện sức khỏe, thử thách bản thân và gìn giữ môn thể thao truyền thống.

Chị Nông Thị Liên, vận động viên môn đẩy gậy chia sẻ: Tôi thấy môn đẩy gậy rất hấp dẫn, vừa giúp rèn luyện sức khỏe, sự nhanh nhẹn, khéo léo, vừa tạo cơ hội để mọi người giao lưu, học hỏi. Đây cũng là môn thể thao truyền thống cần được gìn giữ và phát huy. Tôi rất hào hứng khi được tham gia tập luyện, thi đấu tại các giải của xã và của tỉnh, mong muốn ngày càng có nhiều người, nhất là các bạn trẻ, yêu thích và tham gia môn thể thao này.

Các vận động viên nữ tập trung cao độ, nỗ lực giành lợi thế trong từng pha tranh tài.

Sự hào hứng, quyết tâm của các vận động viên cho thấy sức hấp dẫn của môn đẩy gậy được duy trì trong đời sống hiện nay. Từ những người yêu thích thể thao tại địa phương đến các vận động viên tham gia giải đấu, mỗi người đều góp phần làm cho môn thể thao truyền thống tiếp tục được lan tỏa. Để một môn thể thao truyền thống không bị mai một, việc duy trì hoạt động tập luyện, tạo sân chơi giao lưu và khuyến khích người dân tham gia có ý nghĩa quan trọng. Tại các địa phương, việc lựa chọn vận động viên, tổ chức tập luyện và tham gia các giải đấu không chỉ hướng đến thành tích mà còn góp phần duy trì phong trào thể dục thể thao ở cơ sở.

Anh Hoàng Văn An, xã Lũng Nặm cho biết: Thực hiện kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Giải đẩy gậy các xã biên giới Cao Bằng năm 2026, xã Lũng Nặm triển khai, triệu tập các vận động viên để tập luyện. Thông qua các giải đấu, vận động viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ thuật, đồng thời tạo động lực để phong trào tập luyện tiếp tục được duy trì.

Anh Hoàng Văn Bộ, xã Đàm Thủy chia sẻ: Tại địa phương, môn đẩy gậy được người dân yêu thích và tham gia thi đấu trong các hoạt động văn hóa, thể thao, nhất là vào dịp lễ hội. Đây không chỉ là môn thể thao giúp rèn luyện sức khỏe mà còn là nét đẹp truyền thống cần được gìn giữ và phát huy. Thông qua các giải đấu, người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội tìm hiểu, tham gia tập luyện, thi đấu và tiếp nối môn thể thao này. Chúng tôi mong muốn địa phương tiếp tục duy trì các hoạt động, tạo điều kiện để phong trào đẩy gậy ngày càng phát triển.

Bên cạnh sự chủ động của các địa phương và niềm đam mê của người chơi, vai trò định hướng, tổ chức của ngành văn hóa, thể thao và du lịch có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy môn đẩy gậy. Việc duy trì các giải đấu thường niên, hướng dẫn cơ sở tổ chức hoạt động thể thao gắn với lễ hội truyền thống là giải pháp thiết thực để môn thể thao này tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kim Tiến Dũng cho biết: Môn đẩy gậy là một bộ môn thể thao dân gian truyền thống gắn với đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là người dân tại các xã biên giới. Chính vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức hoạt động cũng như giải đẩy gậy gắn với lễ hội truyền thống tại địa phương. Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức giải trong hệ thống thi đấu cấp tỉnh, thúc đẩy các địa phương và các vận động viên tham gia tập luyện bộ môn này; tạo cơ hội để các vận động viên được tham gia cọ xát và thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, thúc đẩy bộ môn đẩy gậy phát triển trên địa bàn tỉnh.

Bảo tồn môn đẩy gậy không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các giải đấu mà cần được thực hiện thường xuyên từ cơ sở. Các địa phương quan tâm duy trì hoạt động tập luyện, khuyến khích người dân tham gia, đặc biệt là thanh thiếu niên, đồng thời, gắn môn thể thao này với các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống để tạo môi trường giao lưu, trao truyền giữa các thế hệ. Khi những sới đẩy gậy được duy trì, khi người dân hào hứng tham gia và cổ vũ, những giá trị của môn thể thao truyền thống tiếp tục được nuôi dưỡng trong đời sống cộng đồng. Bảo tồn môn đẩy gậy vì thế không chỉ là gìn giữ một hoạt động thể thao dân gian mà còn góp phần phát huy bản sắc văn hóa, củng cố tình đoàn kết và nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc, nhất là tại các địa bàn biên giới.