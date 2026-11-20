Từ quỹ giải thưởng mang tên ông được duy trì hơn 20 năm, tinh thần hiếu học và tâm huyết dành cho giáo dục quê hương tiếp tục được trao truyền đến các thế hệ học sinh. Qua thời gian, ngôi trường không ngừng đổi mới, phát triển, vun đắp những ước mơ và khát vọng vươn lên cho các thế hệ học trò.

Dấu ấn người thầy lớn trên quê hương

Cố Giáo sư Trần Văn Giàu trao thưởng cho học sinh tại trường Tiểu học Tầm Vu: Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Giáo sư - Nhà giáo Nhân dân Trần Văn Giàu, Anh hùng Lao động, sinh ngày 11/9/1911 tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tân An (nay là xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh). Không chỉ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, giáo dục và nghiên cứu khoa học, ông còn dành tình cảm sâu nặng cho quê hương, đặc biệt là sự nghiệp khuyến học, khuyến tài. Trong đó, Trường Tiểu học Tầm Vu 1 là nơi gắn bó với những năm tháng tuổi thơ của Giáo sư.

Theo thầy Nguyễn Văn Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường, dù trải qua nhiều lần trùng tu, xây dựng, trường vẫn được duy trì tại vị trí cũ. Từ những dãy nhà cấp 4 đơn sơ, cơ sở vật chất nay đã được đầu tư khang trang hơn. Với thầy và trò, dấu ấn của người học trò đặc biệt từng trưởng thành từ mái trường này là niềm tự hào, đồng thời cũng là động lực để tiếp tục gìn giữ truyền thống hiếu học.

Tình cảm của Giáo sư Trần Văn Giàu dành cho ngôi trường được thể hiện cụ thể qua quỹ học bổng mang tên ông. Sinh thời, Giáo sư bán căn nhà trên đường Phạm Ngọc Thạch (Thành phố Hồ Chí Minh) và đã dành một phần tài sản lập quỹ Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu vào năm 2002, đồng thời hỗ trợ giáo dục quê nhà, trong đó có ngôi trường tiểu học mình từng theo học. Ông cũng góp phần xây dựng Trường Mẫu giáo Phú Ngãi Trị, nay thuộc xã Vĩnh Công, lấy danh nghĩa người vợ là bà Đỗ Thị Đạo.

Thầy Nguyễn Văn Hoàng, Hiệu trưởng trưởng Tiểu học Tầm Vu 1, nói với học sinh về Giải thưởng Trần Văn Giàu. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN

Thầy Nguyễn Văn Hoàng cho biết, quỹ học bổng tại trường đến nay là 500 triệu đồng. Nhà trường gửi ngân hàng, sử dụng phần lãi hằng năm tổ chức Giải thưởng Giáo sư Trần Văn Giàu dành cho học sinh lớp 5 của hai xã Tầm Vu và An Lục Long. Qua hơn 20 năm duy trì, giải thưởng khuyến khích học sinh học tập, góp phần giáo dục truyền thống, giúp các em hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp và tấm lòng của Giáo sư đối với quê hương.

Trước đây, cùng với kinh phí hỗ trợ của ngành giáo dục cấp huyện, mỗi năm, có khoảng 70-80 học sinh được trao giải. Từ năm học 2025-2026, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, giải thưởng được tổ chức dành cho học sinh hai xã Tầm Vu và An Lục Long. Theo thầy Hoàng, các thế hệ học sinh đều xem giải thưởng là mục tiêu phấn đấu trong những năm cuối cấp. Việc được nhận giải thưởng chính là sự ghi nhận thành tích học tập, đồng thời là dấu ấn đáng nhớ trong quãng đời học sinh dưới mái trường mang tên Tầm Vu.

Em Trần Ngọc Minh Thư, học sinh lớp 5/1 cho biết, khi lên lớp 5, em bắt đầu quan tâm và đặt mục tiêu đạt Giải thưởng Giáo sư Trần Văn Giàu. Với em, đây không chỉ là thành tích mà còn là cơ hội thử thách bản thân, ghi dấu ấn với ngôi trường và mang lại niềm vui cho cha mẹ. Yêu thích môn Toán, Minh Thư đang nuôi ước mơ trở thành bác sĩ. Trong khi đó, em Đỗ Khang Thịnh, học sinh lớp 3/1 cũng đặt mục tiêu chăm ngoan, học giỏi để khi lên lớp 5 có thể đạt được giải thưởng này.

Tiếp bước truyền thống, chắp cánh ước mơ

Học sinh lớp 5 tại xã Tầm Vu và xã An Lục Long xem Giải thưởng Trần Văn Giàu là dấu ấn đáng nhớ trong quãng đời học sinh. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN

Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển mới của Trường Tiểu học Tầm Vu 1 sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Tầm Vu và Trường Tiểu học Hiệp Thạnh. Hiện trường có 73 cán bộ, giáo viên, nhân viên, với 1.325 học sinh thuộc 5 khối lớp, được tổ chức thành 40 lớp, bình quân khoảng 35 học sinh/lớp.

Trước khi sáp nhập, Trường Tiểu học Tầm Vu là trường đầu tiên của huyện Châu Thành đạt chuẩn quốc gia vào năm 2001 và duy trì danh hiệu qua các đợt đánh giá định kỳ 5 năm. Sau sắp xếp, xã Tầm Vu có 5 trường công lập, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và một trường trung học cơ sở, tất cả đều đạt chuẩn quốc gia. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục củng cố mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm học 2025-2026, trường có 1.096 học sinh, trong đó 99,5% hoàn thành chương trình lớp học, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học và không có học sinh bỏ học. Đội ngũ giáo viên triển khai 31 đề tài sáng kiến, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy. Học sinh đạt nhiều thành tích tại các sân chơi học thuật, giải Nhì Hội thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh và Huy chương Bạc cờ vua nhanh Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo thầy Nguyễn Văn Hoàng, trong năm học mới, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Cô giáo Lê Thị Phụng, giáo viên lớp 1, với 35 năm kinh nghiệm đứng lớp, trong đó 26 năm giảng dạy tại Trường Tiểu học Tầm Vu 1. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN

Gắn bó với trường từ năm 2000, cô Lê Thị Phụng, giáo viên lớp 1 đã chứng kiến nhiều đổi thay của ngôi trường. Sinh năm 1972, bắt đầu công tác trong ngành giáo dục từ năm 1992, cô nhớ những ngày đầu về trường, cơ sở vật chất còn đơn sơ với ba dãy nhà cấp 4, chỉ có 16 phòng học và một phòng truyền thống. Đến nay, trường đã có diện mạo khang trang, thiết bị dạy học được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giáo viên và học sinh.

Gần 35 năm đứng lớp, cô Phụng cho rằng, điều quan trọng nhất của người giáo viên vẫn là sự tận tâm, nhiệt huyết và kiên nhẫn. Đặc biệt, với học sinh lớp 1, giáo viên phải gần gũi, hướng dẫn các em từ những việc nhỏ nhất để hình thành nền nếp trong học tập. Cô cũng thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp trong các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn để tìm giải pháp hỗ trợ những học sinh chưa tiến bộ.

Về ứng dụng công nghệ, cô Phụng chia sẻ, ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng chỉ cần chịu khó học hỏi và thực hành sẽ dần thành thạo. Từ học liệu điện tử dùng chung, cô chủ động điều chỉnh nội dung, hình ảnh, ngôn từ phù hợp học sinh và gần gũi với thực tế địa phương. Theo cô, công nghệ hỗ trợ đổi mới phương pháp nhưng sự tận tụy và tình yêu nghề vẫn là yếu tố quyết định chất lượng mỗi giờ dạy.

Cùng với nhà trường, địa phương đặc biệt quan tâm gìn giữ những giá trị Giáo sư Trần Văn Giàu để lại. Chủ tịch UBND xã An Lục Long Hà Minh Tuấn cho biết, khu lưu niệm Giáo sư đã được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh. Địa phương thành lập ban quản lý di tích, phân công Đoàn Thanh niên cùng các Chi đoàn cơ quan, công an, quân sự tham gia chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Đây cũng là địa chỉ đỏ phục vụ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Giáo sư Trần Văn Giàu đã đi xa nhưng tình cảm và những đóng góp của ông dành cho quê hương vẫn được các thế hệ gìn giữ, tiếp nối. Tại ngôi trường từng lưu dấu tuổi thơ của ông, tinh thần yêu nước, hiếu học tiếp tục được vun đắp, trở thành động lực để các thế hệ học sinh nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.