Giữ làn da mềm mịn trong mùa hanh khô

Chăm sóc da từ những sản phẩm quen thuộc

Những ngày cuối thu, đầu đông, thời tiết hanh khô khiến làn da dễ mất đi độ ẩm tự nhiên. Không chỉ vùng da mặt, những vị trí thường xuyên tiếp xúc với nước, xà phòng hoặc ma sát như bàn tay, bàn chân, khuỷu tay, gót chân cũng dễ xuất hiện tình trạng khô ráp, nứt nẻ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây cảm giác khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày. Để chăm sóc và bảo vệ làn da trong thời tiết hanh khô, việc bổ sung độ ẩm là một trong những giải pháp được nhiều người lựa chọn.

Chị Đinh Phương Thảo sử dụng các loại kem dưỡng ẩm quen thuộc để chăm sóc da mùa hanh khô.

Chị Đinh Phương Thảo, phường Nùng Trí Cao cho biết: Cứ đến mùa hanh khô, da tay, chân của tôi thường bị khô, nhất là vùng gót chân và những chỗ da dễ bong tróc. Tôi thường chuẩn bị những loại kem dưỡng ẩm quen thuộc như Vaseline, dầu Johnson’s Baby, Vitamin E để dưỡng da tay, chân. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi thường vệ sinh sạch da, thoa một lớp dầu Johnson’s Baby để dưỡng mềm, sau đó dùng Vaseline cho những vùng da khô nhiều hơn. Với bàn chân, tôi mang thêm tất cotton; còn bàn tay có thể sử dụng găng tay cotton để giữ ẩm qua đêm. Duy trì đều đặn, tôi cảm thấy da mềm mại hơn, tình trạng khô ráp cũng được cải thiện.

Chị Triệu Thị Tuyết, phường Tân Giang cho biết: Theo tôi điều quan trọng là phải duy trì thói quen dưỡng da thường xuyên, đặc biệt vào buổi tối, khi có thời gian chăm sóc cơ thể sau một ngày làm việc. Những vùng da khô nhiều cần được chăm sóc; da đỡ khô ráp, mềm mại hơn.

Dưỡng ẩm đúng cách để bảo vệ làn da

Các sản phẩm dưỡng ẩm không chỉ cung cấp nước trực tiếp cho da mà còn tạo lớp màng khóa ẩm, hạn chế nước thoát ra khỏi bề mặt da. Vì vậy, để đạt hiệu quả chăm sóc tốt hơn, nên sử dụng sản phẩm sau khi làm sạch da, khi da vẫn còn hơi ẩm. Chỉ cần thoa một lớp mỏng, tập trung vào những vùng thường xuyên khô ráp như gót chân, đầu gối, khuỷu tay và bàn tay. Đối với vùng gót chân khô nứt, có thể thoa Vaseline, Vitamin E vào buổi tối, sau đó mang tất cotton để giữ ẩm và hạn chế sản phẩm dây ra chăn, ga. Với bàn tay, nên kết hợp sử dụng găng tay phù hợp, tránh loại găng quá kín hoặc gây bí da trong thời gian dài.

Các sản phẩm dưỡng ẩm được nhiều người lựa chọn để chăm sóc, dưỡng ẩm da trong mùa hanh khô.

Bên cạnh việc sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm, chăm sóc da mùa hanh khô còn cần được thực hiện từ những thói quen sinh hoạt hằng ngày. Uống đủ nước, hạn chế tắm nước quá nóng, lựa chọn sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, đeo găng tay khi tiếp xúc với hóa chất và bảo vệ da trước những tác động của thời tiết là những việc làm cần thiết.

Đặc biệt, với những trường hợp da nứt nẻ sâu, chảy máu, viêm đỏ hoặc ngứa kéo dài, người sử dụng không nên chỉ tự chăm sóc bằng các sản phẩm dưỡng ẩm mà cần được tư vấn, thăm khám để xác định nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp. Mùa hanh khô, chăm sóc da không nhất thiết phải bắt đầu từ những sản phẩm đắt tiền hay quy trình cầu kỳ. Từ những sản phẩm dưỡng ẩm quen thuộc, kết hợp với việc dưỡng ẩm đúng cách và duy trì thói quen chăm sóc cơ thể hằng ngày, mỗi người có thể chủ động bảo vệ làn da, hạn chế tình trạng khô ráp, nứt nẻ, giữ cho đôi bàn tay, bàn chân luôn mềm mại trong những ngày thời tiết chuyển lạnh.