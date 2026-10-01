Giữ lại đôi chân cho người mẹ trẻ mắc ung thư xương để trở về bên 2 con

220 triệu đồng trao đi, thắp lên hy vọng giữ lại đôi chân

Hai con là động lực lớn nhất để người mẹ trẻ Hà Thị Huệ vượt qua những ngày tháng đau đớn vì căn bệnh ung thư xương ác tính. Bé lớn sinh năm 2019, hiện đang học lớp 1; bé út vừa tròn 1 tuổi.

Đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ chân trái, điều khiến chị Huệ đau đớn nhất không chỉ là bệnh tật mà còn là nỗi sợ không thể tự tay chăm sóc, ôm ấp và đồng hành cùng hai con thơ.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh:BVCC

Nhờ sự quan tâm, kêu gọi của Bệnh viện K và Phòng Công tác xã hội Bệnh viện K, câu chuyện của chị Huệ đã nhận được sự sẻ chia của đông đảo mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các cơ quan, đoàn thể. Nhiều tấm lòng đã cùng hướng về người bệnh, góp phần thắp lên hy vọng giữ lại đôi chân và giúp chị có cơ hội tiếp tục điều trị.

Tổng số tiền 220 triệu đồng được trao tặng không chỉ là một khoản kinh phí hỗ trợ mà còn là nguồn động viên lớn đối với một gia đình đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khoản hỗ trợ này đã giúp chị Huệ trút bỏ gánh nặng về chi phí, vững tin bước vào ca phẫu thuật thay khớp gối bản lề - một ca phẫu thuật phức tạp, giúp chị thoát khỏi nỗi ám ảnh phải vĩnh viễn mất đi một phần cơ thể.

Ca phẫu thuật phức tạp, bảo toàn chân cho người bệnh

Chị Huệ nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội, hoàn toàn không thể vận động từ phần đùi trái. Các bác sĩ chẩn đoán chị mắc ung thư xương đùi trái 1/3 dưới.

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ Khoa Ngoại Xương - Phần mềm, Bệnh viện K quyết định chỉ định phẫu thuật cắt đoạn xương đùi trái 1/3 dưới và thay khớp gối bản lề.

Ca phẫu thuật đặc biệt do ê-kíp các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Xương - Phần mềm trực tiếp thực hiện, trong đó có ThS.BSCKII Hoàng Tuấn Anh - Trưởng khoa Ngoại Xương - Phần mềm và ThS.BSNT Hoàng Lê Minh - Phó Trưởng khoa Ngoại Xương - Phần mềm.

Tái hiện lại những phút giây căng thẳng trong phòng mổ, ThS.BSNT Hoàng Lê Minh cho biết khối u của người bệnh phát triển tới kích thước lớn do đã xuất hiện từ khá lâu. Do điều kiện kinh tế khó khăn, người bệnh không thể điều trị ngay từ đầu.

Khối u gây tổn thương tại vị trí 1/3 dưới xương đùi, khiến chân người bệnh bị co rút, cứng khớp gối. Đây cũng là một thử thách đối với ê-kíp trong quá trình phẫu thuật khi khớp gối của bệnh nhân luôn ở tư thế gập 90 độ.

"Khối u của người bệnh Hà Thị Huệ phát triển tới kích thước lớn do đã xuất hiện từ khá lâu. Người bệnh do điều kiện kinh tế khó khăn nên không điều trị ngay. Khối u gây tổn thương tại vị trí 1/3 dưới xương đùi, khiến người bệnh bị co rút chân, cứng khớp gối. Đây cũng là một thử thách đối với ê-kíp chúng tôi trong quá trình phẫu thuật, do khớp gối của bệnh nhân luôn gập góc 90 độ", ThS.BSNT Hoàng Lê Minh chia sẻ.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ vừa phải duỗi thẳng gối cho bệnh nhân để cắt u. Bên cạnh đó, khối u có kích thước lớn, nằm sát các dây thần kinh quan trọng ở phần đùi và kheo chân khiến kỹ thuật phẫu thuật trở nên phức tạp hơn.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục cần được phục hồi chức năng đặc biệt. Các bác sĩ phải tiến hành đặt nẹp để chân người bệnh được duỗi thẳng từ từ, bởi chân đã ở tư thế gập 90 độ trong thời gian dài, trong khi phần cơ mặt sau bị co rút nhiều.

Sau khoảng hơn một tuần, chân bệnh nhân đã có thể duỗi thẳng và các bác sĩ bắt đầu cho chị tập phục hồi chức năng.

"Tôi đánh giá đây là một trường hợp bệnh mang dấu ấn quan trọng về mặt kỹ thuật ngoại khoa cũng như can thiệp phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau phẫu thuật", ThS.BSNT Hoàng Lê Minh cho biết.

ThS.BSCKII Hoàng Tuấn Anh - Trưởng khoa Ngoại Xương - Phần mềm thăm khám lại cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Người mẹ trẻ bước những bước đầu tiên để trở về bên các con

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ê-kíp y bác sĩ cùng tình yêu thương từ cộng đồng đã tạo nên một phép màu có thật đối với người mẹ trẻ.

Hiện tại, sức khỏe của chị Hà Thị Huệ đã ổn định rõ rệt. Người mẹ trẻ từng gục ngã vì nỗi lo mất đi một phần cơ thể nay đã có thể tự đứng lên, cất những bước đi ngắn đầu tiên và co duỗi khớp gối bình thường trong sự xúc động nghẹn ngào của người thân.

Khi tình trạng hậu phẫu hoàn toàn ổn định, chị sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn điều trị hóa chất theo phác đồ đa mô thức để đẩy lùi căn bệnh.

Nhìn đôi chân được bảo toàn nguyên vẹn, chị Huệ không cầm được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng đó không còn là những giọt nước mắt của tuyệt vọng, mà là sự vỡ òa trong hạnh phúc khi người mẹ trẻ có thêm cơ hội được tiếp tục cuộc sống và trở về bên hai con.

"Nếu không có sự giúp đỡ của Phòng Công tác xã hội Bệnh viện K, các bác sĩ và đặc biệt là tấm lòng của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, em không biết mình và các con sẽ ra sao. Sự yêu thương của mọi người đã trao cho em cuộc đời thứ hai, cho em cơ hội được tiếp tục bước đi bằng chính đôi chân của mình để về nhà ôm lấy các con. Gia đình em xin ghi nhớ tấm lòng vàng của tất cả các cô chú, anh chị và các cơ quan đoàn thể", chị Huệ xúc động chia sẻ.

Cùng chung niềm xúc động, ThS.BSNT Hoàng Lê Minh bày tỏ lời cảm ơn tới cộng đồng đã chung tay giúp đỡ người bệnh Hà Thị Huệ.

"Việc được phẫu thuật, bảo toàn chân là món quà vô giá với bản thân người bệnh và gia đình. Tôi thật sự rất cảm ơn các đơn vị, cá nhân, đoàn thể đã gửi tấm lòng tới người bệnh Hà Thị Huệ, giúp bạn có điều kiện được phẫu thuật với phương án tốt nhất. Tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều bệnh nhân tiếp tục may mắn được cộng đồng yêu thương, giúp đỡ, có cơ hội điều trị", bác sĩ chia sẻ.

Bác sĩ trò chuyện, động viên bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Từ trường hợp của chị Huệ, bác sĩ đưa ra lời khuyên tới mọi người: Khi nhận thấy các dấu hiệu đau nhức xương khớp bất thường, người bệnh nên đi khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Việc phát hiện kịp thời sẽ giúp tránh nguy cơ khối u phát triển quá lớn, qua đó hỗ trợ quá trình điều trị đạt hiệu quả cao hơn và bảo tồn tối đa khả năng vận động cho người bệnh.