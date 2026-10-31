Giữ ký ức trong vườn hồng Ðà Lạt

Du khách trải nghiệm hái hồng tại vườn

Những gốc hồng “kể” chuyện thời gian

Có những khu vườn níu chân du khách không phải bởi những dịch vụ cầu kỳ mà bởi cảm giác bình yên khi bước giữa những hàng cây cổ thụ, nghe chủ vườn kể chuyện về mảnh đất đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Ở khu vực Cầu Đất, Vườn hồng Lê Phúc của gia đình anh Lê Phúc Duy đang đón khách bằng chính những điều bình dị ấy.

Là thế hệ thứ tư gắn bó với vườn hồng của gia đình, anh Lê Phúc Duy quyết định phát triển du lịch khi nhận ra vùng đất mình đang sống sở hữu nhiều lợi thế. Khí hậu mát mẻ, độ cao, cảnh quan và những vườn cây lâu năm tạo nên nét riêng của vùng ven Đà Lạt.

Không chỉ vườn Lê Phúc, khách du lịch rất thích thú chiêm ngưỡng mùa hồng chín mỗi khi đến Đà Lạt

“Trong khu vườn của gia đình, hồng cổ, cà phê, bơ, mận vẫn sinh trưởng qua năm tháng. Tôi tin rằng, chính những giá trị chân thật đó sẽ đưa du khách bước vào một hành trình trải nghiệm khu vườn với bốn mùa nông nghiệp”, anh Duy nói.

Anh Duy cùng gia đình bắt tay cải tạo khu vườn, thiết kế không gian để đón khách. Năm 2024, khu vườn được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch canh nông. Với anh Duy, điều quan trọng không phải là làm cho khu vườn trở nên khác lạ mà là giữ được những gì vốn có. Hàng trăm gốc hồng cổ vẫn được chăm sóc, trong đó có khoảng 200 cây gần 100 năm tuổi.

Bà Nguyễn Thị Khánh Mỹ kể những câu chuyện về vườn hồng đầy thú vị

Một trong những điều khiến anh Duy vui nhất là sự thay đổi trong suy nghĩ của cha mẹ. Từ những người đầu tiên phản đối việc làm du lịch, nay ông bà lại trở thành những người hào hứng nhất khi đón khách. Bà Nguyễn Thị Khánh Mỹ - mẹ anh Duy nhớ lại: “Lúc đấy mình nghĩ ở đây nông thôn mà, có gì hấp dẫn đâu mà khách du lịch tìm tới”.

Khi khu vườn dần có khách, cuộc sống của ông bà cũng đổi khác. Dưới những tán hồng quen thuộc, bà Mỹ có thêm niềm vui gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ với du khách những câu chuyện về mảnh đất, khu vườn cùng kinh nghiệm làm nông nghiệp được tích lũy qua nhiều năm.

Du khách tìm đến tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên nơi độ cao 1.600 m

Trải nghiệm 4 mùa thiên nhiên

Theo anh Lê Phúc Duy, tên gọi Vườn hồng là dấu ấn nhận diện, nhưng sức hấp dẫn của điểm đến không chỉ nằm ở một mùa trái. Sau mùa hồng, khi cây bắt đầu rụng lá, cà phê lại chín đỏ dưới tán. Mùa xuân, mai anh đào và mận nở hoa, những cây hồng bật chồi, ra lá mới. Đến những cơn mưa đầu mùa hè, hoa cà phê nở trắng sườn đồi. Mùa thu là thời điểm vườn hồng vào độ chín rộ, cũng là mùa đẹp nhất với nhiều trải nghiệm dành cho du khách.

Khu vườn được ứng dụng công nghệ để giới thiệu điểm đến

Trên nền tài nguyên sẵn có, điểm du lịch canh nông Vườn hồng Lê Phúc phát triển chuỗi trải nghiệm từ tham quan, làm vườn, thu hoạch, chế biến nông sản đến thưởng thức cà phê và đặc sản. Du khách còn có thể săn mây, ngắm hoàng hôn, lưu trú nghỉ dưỡng, tổ chức lửa trại, BBQ và giao lưu trong không gian vườn.

Không có nhiều dịch vụ sôi động, nơi đây phù hợp với những người muốn dành thời gian nghỉ ngơi, đi giữa vườn cây và tận hưởng nhịp sống chậm rãi. Anh Trần Duy Anh - một du khách đến từ Hà Nội cho biết, mình đã có một trải nghiệm mùa thu thật khác biệt. Dù nhiều lần đến Đà Lạt, anh vẫn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những trái hồng chín mọng và không gian yên bình nơi đây.

Du khách thích thú khi được đến Đà Lạt mùa hồng

“Có những vị khách đã quay lại đến lần thứ bảy, mỗi lần lưu trú khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Chính điều đó đã giúp mình có thêm động lực để tiếp tục gìn giữ những giá trị nguyên bản nhất của khu vườn”, anh Duy nói.

Vườn hồng cổ hàng trăm tuổi

Nằm cách trung tâm Đà Lạt hơn 20 km, điểm du lịch canh nông Vườn hồng Lê Phúc đang góp thêm một lựa chọn cho những người muốn tìm đến vùng ven để cảm nhận một Đà Lạt khác lạ. Đây cũng là điểm du lịch duy nhất được Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất tham gia hội thi Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026.