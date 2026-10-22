Giữ không gian lưu trú không khói thuốc

Chế tài quy định rõ nếu khách vi phạm hút thuốc lá trong phòng khách sạn.

Từ quy định đến chế tài

Trong những ngày lưu trú tại khách sạn Park View Huế, điều khiến chị Nguyễn Thị An, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh cảm thấy thoải mái là không gian không có mùi thuốc lá. Từng gặp không ít phiền toái vì khói thuốc tại những nơi lưu trú trước đây, chị càng quan tâm đến yếu tố này mỗi khi lựa chọn khách sạn. “Mình không chịu được mùi thuốc lá. Đến Huế vài lần, mình thấy ở Park View và một số khách sạn khác đã quan tâm hơn đến vấn đề này. Du khách cũng có ý thức hơn trong việc giữ gìn không gian chung”, chị An chia sẻ.

Bên cạnh tiện nghi và chất lượng dịch vụ, không gian không ám mùi thuốc lá cũng là một trong những yếu tố được du khách quan tâm. Để duy trì không gian lưu trú trong lành, ngoài việc đặt biển cấm hút thuốc, các khách sạn còn chú trọng thực thi nội quy trong hoạt động hằng ngày. Theo ông Hồ Đặng Xuân Lân, Chủ tịch Hội Khách sạn thành phố, Tổng Giám đốc khách sạn Park View Huế, không chỉ riêng ở Park View Huế, hiện tất cả các khách sạn tại Huế quy định không hút thuốc trong phòng lưu trú, đặt biển cấm hút thuốc và không bố trí gạt tàn trong phòng.

Việc thực hiện quy định bắt đầu từ chính đội ngũ nhân viên. Ông Lân cho biết, tại khách sạn Park View Huế, tất cả nhân viên đều phải ký cam kết tuân thủ nội quy. Khách sạn từng xử lý trường hợp nhân viên hút thuốc sau khi phát hiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát. Theo ông Lân, việc áp dụng chế tài góp phần nâng cao ý thức, bảo đảm quy định được thực hiện nghiêm túc.

Khách sạn Alba Spa chú trọng nhắc nhở khách tại quầy lễ tân, đồng thời đặt biển cấm hút thuốc tại bốn vị trí: khóa cửa, công tắc đèn, gương và khu vực bàn. Đây là những nơi khách dễ nhìn thấy, giúp họ thường xuyên nhận biết và ghi nhớ quy định trong suốt thời gian lưu trú.

Bà Châu Thị Hoàng Mai, Giám đốc điều hành khách sạn Alba Spa và Alba Hotel cho biết, nhân viên thường xuyên nhắc nhở du khách một cách khéo léo, vừa giúp khách hiểu và chấp hành nội quy, vừa giữ sự thân thiện, lịch sự trong giao tiếp.

Lan tỏa môi trường du lịch trong lành

Huế hiện có 1.080 cơ sở lưu trú với 15.309 phòng và 23.997 giường, trong đó, có 220 khách sạn. Năm 2025, hơn 200 nhà hàng, khách sạn tại Huế đồng loạt treo biển “Cấm hút thuốc”, hưởng ứng chiến dịch xây dựng môi trường không khói thuốc lá. Tuy nhiên, để những tấm biển phát huy hiệu quả, việc tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc nhở khách cần được duy trì thường xuyên.

Theo ông Lân, đặc thù của hoạt động lưu trú là khách liên tục thay đổi, mỗi người có thói quen và ý thức chấp hành khác nhau. Vì vậy, việc thông tin về quy định không hút thuốc và nhắc nhở khách chấp hành cần được thực hiện ngay từ khi nhận phòng. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận du khách, các khách sạn bố trí khu vực hút thuốc riêng. “Cách chỉ dẫn rõ ràng đến khu vực hút thuốc giúp khách chủ động thực hiện. Ngoài ra, khách sạn cần giải thích đầy đủ về nội quy giúp họ hiểu vì sao cần hợp tác. Những việc ấy tuy nhỏ, lặp lại nhiều lần, nhưng góp phần giữ gìn không gian chung”, ông Lân chia sẻ.

Từ các khách sạn, việc xây dựng môi trường không khói thuốc cũng cần được mở rộng đến các nhà nghỉ, homestay. Với những cơ sở quy mô nhỏ, chủ nhà thường trực tiếp đón tiếp và chăm sóc khách, tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi, hướng dẫn nội quy ngay từ đầu. Tuy nhiên, việc nhắc nhở cũng đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo.

Một không gian lưu trú sạch sẽ, không ám mùi thuốc lá không chỉ mang lại sự thoải mái cho du khách mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Để duy trì điều đó, cùng với quy định và biện pháp xử lý, ý thức của người kinh doanh dịch vụ và sự hợp tác của du khách đóng vai trò quan trọng, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Huế an toàn, thân thiện.