Giữ khoảng cách trên cầu Nhật Tân: CSGT nói không đặt xử phạt lên hàng đầu

Tại buổi thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2026, chiều 25/9, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an thông tin về quy định đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các xe.

Đại tá Phạm Việt Công cho biết, Hà Nội đang chuẩn bị triển khai các hạ tầng (biển báo, vạch xác định) để tài xế thực thi các quy định về giữ khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân, dự kiến sẽ áp dụng thêm tại cầu Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì.

Đại tá Phạm Việt Công nhấn mạnh, quan điểm của cơ quan quản lý không phải để xử phạt.

“Quan điểm của chúng tôi là để tuyên truyền. Khi có những báo hiệu về khoảng cách, người dân sẽ tự định hình được việc giữ khoảng cách an toàn để bảo vệ chính tính mạng, tài sản của mình, tránh xảy ra những vụ tai nạn, đặc biệt là tai nạn liên hoàn. Chúng tôi không đặt việc xử phạt lên hàng đầu”, Phó Cục trưởng Cục CSGT nói thêm.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT thông tin tại hội nghị.

Theo lãnh đạo Cục CSGT, trước khi thực thi quy định về giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn, cơ quan chức năng khảo sát rất kỹ trên tuyến đường áp dụng. Các điều kiện về biển báo, vạch xác định, hệ thống camera giám sát… cũng được đảm bảo đúng quy định.

Đồng thời, CSGT chỉ xử lý vi phạm tại 2 điểm đã công khai trước trên tuyến cao tốc này.

Quá trình thực thi quy định về khoảng cách trên cao tốc, Đại tá Phạm Việt Công cho biết đơn vị địa bàn xử lý rất ít vi phạm và đây hoàn toàn là các trường hợp cố tình, có hình ảnh chứng minh rõ cả quá trình.

Việc tập trung vào tuyên truyền, nhắc nhở tài xế cũng tạo ra hiệu ứng rất tốt tới người dân. Trong suốt kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua, trên tuyến cao tốc này không xảy ra vụ tai nạn nào từ 3 xe trở lên.

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, tốc độ tối đa cho phép đối với làn đường trên cầu Nhật Tân được điều chỉnh như sau: Đối với làn “Đường dành cho xe ô tô” sát dải phân cách giữa (làn số 1), tốc độ tối đa cho phép điều chỉnh từ 90 km/h xuống 80 km/h theo cả hai chiều di chuyển. Đối với các làn “Đường dành cho xe ô tô” còn lại (làn số 2, làn số 3): Giữ nguyên tốc độ tối đa cho phép theo hiện trạng tổ chức giao thông đang áp dụng là 80km/h. Đối với làn “Đường dành cho xe máy và xe đạp” (làn số 4): Giữ nguyên tốc độ tối đa cho phép theo hiện trạng tổ chức giao thông đang áp dụng là 40km/h. Các xe đi qua cầu Nhật Tân theo hướng dẫn của hệ thống biển báo hiệu, hệ thống vạch sơn trên mặt đường để xác định tốc độ cho phép và duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các xe. Thời gian thực hiện thí điểm trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027.