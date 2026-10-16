Giữ khoảng cách an toàn: Bài học từ vụ 7 ô tô va chạm liên hoàn

Va chạm liên hoàn từ việc không giữ khoảng cách an toàn

Khoảng 7h40 ngày 16/10, tại Km 136+100 Quốc lộ 1, đoạn qua phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 ô tô lưu thông theo hướng Bắc Ninh - Hà Nội.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, các phương tiện liên quan gồm 2 ô tô tải, 4 ô tô con và 1 ô tô khách. Vụ việc không gây thiệt hại về người; tuy nhiên, một ô tô con bị bung, cong bẹp nắp ca-pô phía trước, các phương tiện còn lại bị xây xước nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn - (Nguồn: Cục CSGT).

Nguyên nhân ban đầu xác định, tài xế điều khiển 2 ô tô tải và 1 ô tô con không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, dẫn đến va chạm vào đuôi các phương tiện cùng chiều. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thụ lý, giải quyết.

Đây không phải trường hợp duy nhất xảy ra va chạm dây chuyền liên quan đến khoảng cách giữa các phương tiện. Ngày 19/7/2026, tại Km 279+500 cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, một ô tô đầu kéo va chạm với xe phía trước, sau đó tiếp tục gây ra chuỗi va chạm liên hoàn với nhiều phương tiện khác. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng, 11 ô tô hư hỏng; nguyên nhân sơ bộ được xác định là tài xế xe đầu kéo không giữ khoảng cách an toàn.

Ngày 15/10, tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Xây dựng, đại diện Vụ Vận tải và An toàn giao thông cũng đề cập các vụ va chạm liên hoàn trên cầu Vĩnh Tuy và các tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Phan Thiết – Dầu Giây. Theo thông tin được công bố, nhiều vụ tai nạn có thể phòng tránh nếu người điều khiển phương tiện tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn.

Không giữ khoảng cách an toàn: Tài xế có thể bị phạt bao nhiêu?

Giữ khoảng cách an toàn không chỉ là kinh nghiệm lái xe mà còn là yêu cầu khi tham gia giao thông. Người điều khiển phương tiện cần duy trì khoảng cách phù hợp với tốc độ, điều kiện mặt đường và tình hình giao thông để có đủ thời gian xử lý khi xe phía trước giảm tốc độ hoặc dừng đột ngột.

Đặc biệt, khi lưu thông trên đường có mật độ phương tiện cao, tài xế không nên bám sát đuôi xe phía trước, cần quan sát diễn biến giao thông từ xa và chủ động giảm tốc độ khi cần thiết. Việc giữ khoảng cách hợp lý giúp hạn chế nguy cơ va chạm dây chuyền nếu xảy ra tình huống bất ngờ.

Theo thông tin Cục Cảnh sát giao thông công bố tháng 8/2026, đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, mức phạt được nêu là từ 4–6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe nếu chưa gây va chạm. Trường hợp vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt được nêu là từ 20–22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Thực tế từ các vụ va chạm liên hoàn cho thấy, chỉ một tình huống không kịp xử lý cũng có thể kéo theo nhiều phương tiện cùng gặp nạn. Vì vậy, chấp hành quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát là những yêu cầu quan trọng để mỗi tài xế chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo vệ bản thân và những người cùng tham gia giao thông.