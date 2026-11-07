Giữ khẩn cấp tài xế xe ôm sàm sỡ người phụ nữ cao tuổi trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

​Trước đó, vào ngày 5/11, thông qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an TP Hà Nội đã phát hiện thông tin phản ánh về vụ việc một người đàn ông hành nghề lái xe ôm có hành vi sàm sỡ một người phụ nữ cao tuổi ngay tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, thuộc địa bàn phường Kim Liên.

Liễu Văn Thị thực hiện hành vi sàm sỡ phụ nữ cao tuổi ở gần cổng Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Công an TP Hà Nội.

​Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định đối tượng thực hiện hành vi là Liễu Văn Thị. Nạn nhân trong vụ việc là bà T. T. T. (SN 1961, trú tại tỉnh Ninh Bình).

​Theo kết quả xác minh của cơ quan công an, thời điểm xảy ra sự việc, bà T. T. T. vừa hoàn tất việc khám bệnh bên trong Bệnh viện Bạch Mai và di chuyển ra khu vực cổng viện để đứng chờ xe buýt. Lúc này, đối tượng Liễu Văn Thị đã lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước để tiếp cận và thực hiện hành vi sàm sỡ đối với bà T. T. T. ngay tại nơi công cộng.

​Làm việc với cơ quan công an, bà T. T. T. đã xác nhận toàn bộ sự việc xảy ra đối với mình, đồng thời có đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý đối tượng theo quy định. Về phía Liễu Văn Thị, tại trụ sở điều tra, đối tượng này cũng đã cúi đầu thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

​Hiện Công an TP Hà Nội vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.