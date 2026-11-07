Giữ khẩn cấp người đàn ông sàm sỡ phụ nữ tại cổng Bệnh viện Bạch Mai

Đối tượng Liễu Văn Thị tại cơ quan công an. Ảnh Công an cung cấp

Ngày 7/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị (SN 1977, trú tại tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội "Làm nhục người khác".

Trước đó, ngày 5/11, từ thông tin phản ánh của người dân qua ứng dụng Hanoi Smart Police, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Kim Liên khẩn trương xác minh vụ việc một người đàn ông làm nghề lái xe ôm có hành vi sàm sỡ một phụ nữ cao tuổi tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, phường Kim Liên.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Liễu Văn Thị đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để thực hiện hành vi sàm sỡ bà T.T.T (SN 1961, trú tại tỉnh Ninh Bình) khi bà vừa khám bệnh xong và đang chờ xe buýt.

Tại cơ quan công an, bà T.T.T xác nhận sự việc và có đơn đề nghị xử lý. Liễu Văn Thị cũng đã khai nhận hành vi vi phạm.