Giữ khẩn cấp 7 người liên quan vụ ô tô tông vào đám đông

Tối 20-9, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đang điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý vụ việc xảy ra rạng sáng 19-9 tại một quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 19-9, Lê Miền Nam (sinh năm 1996, thường trú tỉnh Ninh Bình) cùng bạn đến quán ăn uống. Khoảng 1 giờ 30 phút sau, khi lấy ô tô rời đi, Nam lùi xe va chạm với xe mô tô của Đường Văn Nhựt (sinh năm 2004, thường trú tỉnh An Giang) đang đỗ tại quán.

Nhóm người xông vào đánh Nam. Ảnh cắt từ clip

Sau va chạm, Nam và nhân viên giữ xe Thạch Khê Ma Rine (sinh năm 1995, thường trú tỉnh Trà Vinh) cự cãi, xô xát. Dù được can ngăn, Nam vẫn lên ô tô, lái xe tông thẳng vào nhóm người đứng trước quán, khiến 1 người bị thương, nhiều xe máy hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an phường Chợ Quán phối hợp Phòng PC02 đến hiện trường, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc, thu thập tài liệu, làm rõ hành vi từng người.

Công an tạm giữ 7 người liên quan để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Ảnh: CA

Ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Lê Miền Nam, Đường Văn Nhựt và 5 nhân viên quán ăn là Thạch Khê Ma Rine, Trần Tấn Đạt, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Dô, Phan Minh Thật.

Công an lấy lời khai của Lê Miền Nam để điều tra, làm rõ. Ảnh: CA

Công an TPHCM đề nghị người dân giữ bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn, va chạm; giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không tụ tập, sử dụng bạo lực hoặc có hành vi manh động. Các hành vi gây mất an ninh, trật tự, đe dọa tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác sẽ bị xử lý nghiêm.