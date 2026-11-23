Các thành viên đội thi Trường Mầm non Ô Lâm tham dự Hội thi giã cốm dẹp xã Ô Lâm năm 2026.

Rộn ràng nhịp chày tại hội thi

Tham dự hội thi năm nay, các đội có sự chuẩn bị chu đáo. Từ những công đoạn chuẩn bị nguyên liệu đến nhịp chày giã nếp, mỗi đội tham gia hội thi đều có cách phối hợp và thể hiện sự khéo léo riêng.

Những nhịp chày vang lên đã tạo nên không gian giao lưu ấm áp, nơi người dân cùng chia sẻ niềm tự hào về món ăn gắn bó mật thiết với văn hóa Khmer.

Bà Néang Sóc Cung, thành viên đội thi ấp Ninh Lợi, xã Ô Lâm chia sẻ: “Chúng tôi làm ruộng, trồng nếp để giã thành cốm dẹp dùng trong lễ cúng trăng, cầu mong quê hương, đất nước ngày càng sung túc, thịnh vượng, cuộc sống vui tươi, không thiếu thốn, đồng thời cầu mong cho thời tiết thuận hòa như lúc trăng lên.”

Ông Chau Ta Diệp A, Trưởng Ban Giám khảo hội thi nhận xét: “Hội thi năm nay bà con tham gia rất tích cực, có sự đầu tư công phu cho phần dự thi. Các đội cũng lựa chọn những thành viên có tay nghề tốt để tham gia, vì vậy chất lượng hội thi năm nay khá cao. Điểm mới của hội thi năm nay là có sự tham gia của đội Lữ đoàn 416, góp phần thắt chặt tình quân dân giữa lực lượng vũ trang với người dân địa phương”.

Vun đắp niềm tự hào cho thế hệ trẻ

Không chỉ là dịp tranh tài, hội thi còn đưa quy trình làm cốm dẹp truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Các đoàn viên, thanh niên trực tiếp trải nghiệm và hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa dân tộc. Qua những hoạt động gần gũi, tình yêu và ý thức giữ gìn di sản của người trẻ tiếp tục được bồi đắp.

Anh Sa Ray, thành viên đội thi ấp Ninh Lợi, xã Ô Lâm bày tỏ: “Tôi rất vui khi được tham gia hội thi giã cốm dẹp do xã tổ chức. Tôi muốn lan tỏa thông điệp đến thế hệ trẻ hôm nay rằng phải luôn giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình và ghi nhớ những mùa lễ hội ý nghĩa này.”

Từ những hạt nếp bình dị, qua nhịp chày và đôi bàn tay khéo léo, cốm dẹp vẫn lưu giữ trọn vẹn hương vị và chiều sâu văn hóa của đồng bào Khmer. Qua mỗi mùa trăng Ok Om Bok, những giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền, làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng và nối dài mạch nguồn bản sắc Khmer trong cuộc sống hôm nay.