Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 18/18 thôn, bon trên địa bàn xã Tuy Đức không chỉ là dịp tổng kết phong trào thi đua, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn là không gian để cộng đồng cùng gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống, chia sẻ những nét đẹp trong đời sống văn hóa của mỗi dân tộc

Để văn hóa hiện diện trong đời sống cộng đồng

Tuy Đức là vùng đất biên giới có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào M’nông có truyền thống văn hóa lâu đời với kho tàng di sản phong phú. Mỗi dân tộc mang đến những sắc thái riêng, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Từ không gian văn hóa cồng chiêng, những lễ hội truyền thống, tiếng nói, trang phục, nghề dệt thổ cẩm đến phong tục sinh hoạt cộng đồng, tất cả đã làm nên nét riêng của vùng đất và con người nơi đây.

Khu vực trung tâm xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng

Nhận thức sâu sắc giá trị ấy, xã Tuy Đức luôn quan tâm bảo tồn, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Địa phương xác định văn hóa không chỉ được gìn giữ trong những dịp lễ hội mà phải trở thành một phần tự nhiên trong đời sống hằng ngày; người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thực hành và trao truyền các giá trị di sản cho thế hệ mai sau.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 theo Kế hoạch số 16437/KH-UBND ngày 29/9/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng, xã Tuy Đức triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và chỉnh trang cảnh quan, tạo không khí sôi nổi từ trung tâm xã đến từng thôn, bon. Trong đó, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 18/18 thôn, bon không chỉ là dịp tổng kết phong trào thi đua, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn là không gian để cộng đồng cùng gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống, chia sẻ những nét đẹp trong đời sống văn hóa của mỗi dân tộc.

Ở mỗi khu dân cư, ngày hội mang một sắc thái riêng nhưng cùng chung tinh thần đoàn kết, gắn bó. Những tiết mục văn nghệ, trang phục truyền thống, điệu múa, tiếng cồng chiêng và các hoạt động giao lưu cộng đồng góp phần làm sống động không gian văn hóa buôn làng, khơi dậy niềm tự hào về nguồn cội và ý thức gìn giữ bản sắc trong mỗi người dân.

Cùng với đó, chương trình kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các bon trên địa bàn giai đoạn 2026–2031 mở thêm những nhịp cầu gắn kết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa đoàn kết mà còn tạo điều kiện để các đơn vị đồng hành cùng bon trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, xây dựng cảnh quan và bảo tồn những giá trị văn hóa đặc trưng. Qua đó, tình cảm gắn bó giữa các cộng đồng dân cư tiếp tục được vun đắp, tạo nên sức mạnh chung trong xây dựng địa phương.

Những tiết mục văn nghệ, trang phục truyền thống, điệu múa, tiếng cồng chiêng và các hoạt động giao lưu cộng đồng góp phần làm sống động không gian văn hóa buôn làng

Trao truyền di sản, giữ mạch nguồn văn hóa Tây Nguyên

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng, việc khai mạc lớp truyền dạy cồng chiêng cho người dân bon Đắk Búk So mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi cồng chiêng không đơn thuần là nhạc cụ, mà là tiếng nói của cộng đồng, gắn với đời sống tinh thần, tín ngưỡng và các nghi lễ truyền thống của đồng bào Tây Nguyên. Mỗi nhịp chiêng ngân lên là sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, giữa các thế hệ và giữa mỗi cá nhân với cộng đồng buôn làng.

Việc tổ chức lớp truyền dạy không chỉ giúp người dân tiếp cận, thực hành kỹ năng diễn tấu mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để lớp trẻ hiểu, yêu và tiếp nối di sản của cha ông. Khi những người am hiểu cồng chiêng trực tiếp hướng dẫn thế hệ sau, những âm thanh văn hóa tưởng chừng có nguy cơ mai một lại được đánh thức, tiếp tục ngân vang trong đời sống cộng đồng.

Đây cũng là cách bảo tồn di sản từ chính chủ thể văn hóa, để văn hóa không chỉ được lưu giữ trong tư liệu hay những dịp biểu diễn mà thực sự được thực hành, trao truyền và phát triển trong cộng đồng. Bởi một di sản chỉ có thể trường tồn khi vẫn có người yêu quý, gìn giữ và tiếp tục làm cho di sản ấy sống trong đời sống hôm nay.

Bên cạnh việc bảo tồn các giá trị truyền thống, xã Tuy Đức còn chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh. Hội thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị và đội ngũ nhà giáo. Các hoạt động trồng hoa trên những tuyến đường thôn, bon, treo cờ Tổ quốc từ trung tâm xã đến các khu dân cư góp phần làm đẹp cảnh quan, tạo diện mạo tươi mới cho vùng biên giới.

Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy lại mang ý nghĩa thiết thực trong xây dựng văn hóa cộng đồng. Một tuyến đường hoa được chăm sóc, một lá cờ Tổ quốc tung bay trước mỗi nhà, một khu dân cư sạch đẹp hay một ngày hội có đông đảo người dân tham gia đều góp phần hình thành nếp sống văn minh, bồi đắp ý thức cộng đồng và tình yêu quê hương.

Việc khai mạc lớp truyền dạy cồng chiêng cho người dân bon Đắk Búk So mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi cồng chiêng không đơn thuần là nhạc cụ, mà là tiếng nói của cộng đồng, gắn với đời sống tinh thần, tín ngưỡng và các nghi lễ truyền thống của đồng bào Tây Nguyên

Văn hóa – sức mạnh nội sinh

Với Tuy Đức, phát huy văn hóa truyền thống còn mang ý nghĩa sâu sắc trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới. Trên vùng đất có nhiều dân tộc cùng sinh sống, mỗi giá trị văn hóa được gìn giữ, mỗi hoạt động cộng đồng được tổ chức chính là một nhịp cầu kết nối, giúp người dân thêm thấu hiểu, sẻ chia và gắn bó.

Trong bối cảnh hội nhập và những đổi thay mạnh mẽ của đời sống xã hội, bảo tồn văn hóa không có nghĩa là khép mình trước cái mới, mà là biết gìn giữ những giá trị cốt lõi, đồng thời phát huy chúng phù hợp với nhịp sống hiện đại. Để thế hệ trẻ không quên tiếng nói, trang phục, phong tục và di sản của dân tộc mình; để những tiếng cồng chiêng tiếp tục ngân vang giữa buôn làng; để bản sắc văn hóa Tây Nguyên trở thành niềm tự hào và tài sản tinh thần quý giá của mỗi người dân.

Đường cờ rực rỡ tại xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng

Từ những ngày hội Đại đoàn kết ở 18/18 thôn, bon, chương trình kết nghĩa cộng đồng, lớp truyền dạy cồng chiêng đến những tuyến đường hoa, đường cờ rực rỡ, Tuy Đức đang từng bước đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống. Đó không chỉ là những hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của địa phương trong gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.

Bởi suy cho cùng, diện mạo của một vùng đất không chỉ được đo bằng những con đường mới, những công trình khang trang hay tốc độ phát triển kinh tế, mà còn được làm nên từ chiều sâu văn hóa, từ sự gắn bó của cộng đồng và niềm tự hào về cội nguồn. Giữ được hồn cốt văn hóa chính là giữ được bản sắc, giữ được sức mạnh đoàn kết và nền tảng tinh thần để Tuy Đức vững vàng phát triển nơi biên cương của Tổ quốc./.