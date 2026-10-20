Giữ hồn tuồng Việt giữa nhịp sống đương đại

Vở tuồng “Dấu thiêng Hà Nội - Cho những gì còn mãi” do Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam biểu diễn tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Tác phẩm đưa khán giả trở về những ngày đầu toàn quốc kháng chiến năm 1946, khi quân và dân Thủ đô đoàn kết, kiên cường đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

Lấy cảm hứng từ tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, vở diễn khắc họa những con người Hà Nội trong thời khắc lịch sử đầy thử thách.

Thay vì tập trung vào các trận chiến, tác phẩm làm nổi bật lòng yêu nước, sự dũng cảm và những hy sinh thầm lặng của người dân, qua đó tái hiện chiều sâu tinh thần của một Thủ đô anh hùng.

Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn, NSND Lê Tiến Thọ, kịch bản của tác giả Lê Công Phượng được chuyển tải bằng những thủ pháp đặc trưng của nghệ thuật tuồng.

Không chỉ xây dựng hình tượng những con người kiên trung, vở diễn còn khai thác các lựa chọn khác nhau trước vận mệnh đất nước.

Tác phẩm đặt ra những suy ngẫm về lòng trung thành, danh lợi và trách nhiệm của mỗi cá nhân trước lịch sử. Tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, vở diễn thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả trẻ. Với không ít sinh viên, đây là lần đầu trực tiếp thưởng thức tuồng.

Những câu chuyện về Hà Nội trong những ngày đầu kháng chiến được tái hiện sinh động, giúp người trẻ có thêm một cách tiếp cận lịch sử ngoài sách vở.

Qua số phận và lựa chọn của từng nhân vật, tác phẩm không chỉ khơi gợi niềm tự hào dân tộc mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ những giá trị cha ông để lại.

Theo NSND Lê Tiến Thọ, việc đưa những đề tài mới vào nghệ thuật tuồng đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa tính kịch, tính tự sự và tính trữ tình.

Đặc biệt, đổi mới không có nghĩa là giản lược những đặc trưng truyền thống, mà là tìm cách kể chuyện, xây dựng nhân vật và tổ chức lớp diễn phù hợp hơn với khả năng tiếp nhận của công chúng đương đại.

Việc kết hợp sân khấu với các nền tảng truyền thông hiện đại cũng phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sự đón nhận dành cho “Dấu thiêng Hà Nội - Cho những gì còn mãi” cho thấy bảo tồn nghệ thuật truyền thống không chỉ là gìn giữ những giá trị đã có, mà còn phải tạo điều kiện để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Trong tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống cần được thực hiện đồng thời, để những giá trị văn hóa dân tộc không chỉ được lưu giữ trên sân khấu mà còn tiếp tục lan tỏa trong đời sống, trở thành nguồn lực tinh thần cho các thế hệ mai sau.