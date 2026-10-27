Giữ hồn phố cổ trong hành trình chuyển đổi số

Tại phố Hàng Đường (phường Hoàn Kiếm), những chiếc mã QR được tích hợp ngay trên biển tên phố, mở ra cách khám phá mới mẻ cho người dân và du khách. Chỉ với một thao tác quét mã trên điện thoại, người dùng có thể tìm hiểu về lịch sử hình thành, chiều dài tuyến phố cũng như những nét văn hóa, ẩm thực đặc trưng. Nhờ đó, mỗi bước chân dạo phố không chỉ là hành trình tham quan mà còn là dịp để khám phá thêm những câu chuyện gắn với con phố mà mình đi qua.

Mã QR được tích hợp trên biển tên phố tại phố Hàng Đường.

Đây là một trong những tiện ích thuộc mô hình “Tuyến phố thông minh” đang được UBND phường Hoàn Kiếm triển khai thí điểm trên 5 tuyến phố: Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân và Hàng Giấy. Đặc biệt, mã QR được tích hợp trên biển tên phố, cho phép người sử dụng điện thoại thông minh truy cập chuyên trang thông tin “Phố cổ Hà Nội” tại địa chỉ phocohanoi.hoankiem.vn. Tại đây, du khách có thể tìm đọc thông tin về du lịch, sự kiện và các tuyến phố bằng tiếng Việt, tiếng Anh, đồng thời sử dụng bản đồ số hoặc chatbot AI để giải đáp thắc mắc. Đặc biệt, website còn hỗ trợ đăng ký vé tham quan trực tuyến tại 6 điểm di tích trong khu phố cổ, giúp việc tìm kiếm thông tin và sắp xếp lịch trình trở nên thuận tiện, linh hoạt hơn.

Việc đưa công nghệ vào hoạt động du lịch không đồng nghĩa với thay đổi diện mạo hay những giá trị vốn có của phố cổ Hà Nội, mà tạo ra một phương thức tiếp cận mới để du khách khám phá di sản. Thay vì phải tìm kiếm thông tin riêng lẻ hoặc phụ thuộc vào hướng dẫn viên, du khách có thể chủ động sử dụng mã QR, bản đồ số và chatbot AI để tìm hiểu lịch sử, văn hóa ngay trên hành trình tham quan.

Băng rôn kêu gọi sử dụng “Tuyến phố thông minh” được treo trên các tuyến phố.

Là khách du lịch đến từ TP Hồ Chí Minh, bạn Hồ Nam Anh (20 tuổi) cho biết, điều khiến bạn ấn tượng nhất khi ghé thăm Thủ đô Hà Nội chính là vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc cùng nét kiến trúc mang dấu ấn riêng của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Theo Hồ Nam Anh, mỗi con phố, mỗi công trình đều mang trong mình những câu chuyện lịch sử và giá trị văn hóa riêng, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách. Bên cạnh những trải nghiệm khám phá cảnh quan, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống mã QR, cũng giúp hành trình tham quan của bạn trở nên thuận tiện và chủ động hơn.

Hồ Nam Anh chia sẻ: “Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh và quét mã QR, tôi đã có thể dễ dàng theo dõi bản đồ số, tìm kiếm thông tin và lựa chọn những địa điểm mình muốn ghé thăm. Không chỉ vậy, tôi còn có thể tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành, những câu chuyện gắn với các tuyến phố và địa danh nổi tiếng ngay trên điện thoại mà không nhất thiết phải có hướng dẫn viên đi cùng. Tôi thấy cách làm này của thành phố khá tiện lợi, vừa tiết kiệm thời gian, vừa giúp chuyến đi trở nên thú vị và có thêm nhiều kiến thức bổ ích”.

Giao diện website Phố cổ Hà Nội sau khi quét mã.

Phố Hàng Đường, Hà Nội.

Không chỉ mang đến những tiện ích mới, “Tuyến phố thông minh” còn mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với những giá trị văn hóa truyền thống của phố cổ Hà Nội. Thông qua việc ứng dụng công nghệ, những câu chuyện về lịch sử, kiến trúc và nếp sống của người Hà Nội có thêm cơ hội đến gần hơn với du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sự đổi mới ấy không làm mất đi nét riêng vốn có của phố cổ, mà góp phần đưa những giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại.

Chia sẻ về điều này, anh Lưu Khánh Toàn (24 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Tôi rất vui khi ‘Tuyến phố thông minh’ được đưa vào hoạt động, bởi mô hình này giúp những nét văn hóa truyền thống của Hà Nội mà tôi vô cùng trân trọng đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Tôi cũng hy vọng, thông qua những hình thức tiếp cận mới mẻ, người trẻ sẽ thêm hiểu, thêm yêu và có ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa của Thủ đô. Khi công nghệ được sử dụng để kể những câu chuyện về phố cổ, di sản sẽ không còn là điều xa xôi mà trở nên gần gũi hơn với mỗi người".

Chia sẻ về việc triển khai mô hình này, bà Nguyễn Hồng Trang, Phó chủ tịch Thường trực UBND phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh, Hoàn Kiếm là nơi hội tụ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, thương mại và du lịch của Thủ đô. Mỗi tuyến phố, mỗi cửa hàng đều mang trong mình một câu chuyện, một dấu ấn và giá trị riêng. Vì vậy, khi đặt vấn đề chuyển đổi số đối với Hoàn Kiếm, chúng ta không chỉ đặt mục tiêu xây dựng một không gian hiện đại hơn, mà còn hướng tới làm cho những giá trị vốn có của phố cổ được tiếp cận thuận tiện hơn, được quảng bá rộng rãi hơn và được trải nghiệm bằng những phương thức mới hơn.

Rõ ràng, sự kết hợp giữa công nghệ và không gian di sản vì thế không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm tham quan, mà còn mở ra cơ hội để các giá trị văn hóa truyền thống được lan tỏa rộng rãi hơn. Qua đó, phố cổ Hà Nội vừa có thể thích ứng với nhịp sống hiện đại, vừa giữ được bản sắc riêng trong lòng người dân và du khách.