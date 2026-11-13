Giữ hồn nghề dệt choàng trăm năm ở xã đảo Long Khánh Đồng Tháp
Giữa dòng chảy hiện đại, xã đảo Long Khánh (tỉnh Đồng Tháp) vẫn nhộn nhịp tiếng thoi đưa của những khung cửi dệt choàng, nghề thủ công truyền thống gắn bó bao đời với người dân nơi đây.
Nghề thủ công truyền thống dệt choàng (hay còn gọi là dệt khăn rằn) ở xã đảo Long Khánh (Đồng Tháp) đã hình thành và phát triển hơn 100 năm qua, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Khăn choàng hay còn gọi là khăn rằn, không chỉ là vật dụng thân thuộc thấm đẫm nghĩa tình Nam Bộ mà còn mang đậm giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất cù lao.
Dưới đôi bàn tay khéo léo, cần mẫn của bao thế hệ nghệ nhân, từng sợi chỉ muôn màu được đan cài tỉ mỉ, kết tinh thành những tấm khăn sắc nét, bền đẹp.
Vượt qua thăng trầm thời gian, nghề dệt truyền thống tại Long Khánh nay vẫn bền bỉ giữ lửa, trở thành niềm tự hào của người dân xứ đảo và là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa muốn khám phá nét đẹp văn hóa miệt vườn.
Để giữ gìn và phát huy giá trị nghề truyền thống, một số hộ dân vừa làm nghề vừa tổ chức cho du khách tham quan và trải nghiệm.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/giu-hon-nghe-det-choang-tram-nam-o-xa-dao-long-khanh-dong-thap/444225.html