Giữ hồn nghề dệt choàng trăm năm ở xã đảo Long Khánh Đồng Tháp

Nghề thủ công truyền thống dệt choàng (hay còn gọi là dệt khăn rằn) ở xã đảo Long Khánh (Đồng Tháp) đã hình thành và phát triển hơn 100 năm qua, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Khăn choàng hay còn gọi là khăn rằn, không chỉ là vật dụng thân thuộc thấm đẫm nghĩa tình Nam Bộ mà còn mang đậm giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất cù lao.

Dưới đôi bàn tay khéo léo, cần mẫn của bao thế hệ nghệ nhân, từng sợi chỉ muôn màu được đan cài tỉ mỉ, kết tinh thành những tấm khăn sắc nét, bền đẹp.

Vượt qua thăng trầm thời gian, nghề dệt truyền thống tại Long Khánh nay vẫn bền bỉ giữ lửa, trở thành niềm tự hào của người dân xứ đảo và là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa muốn khám phá nét đẹp văn hóa miệt vườn.

Để giữ gìn và phát huy giá trị nghề truyền thống, một số hộ dân vừa làm nghề vừa tổ chức cho du khách tham quan và trải nghiệm.

Giới thiệu với du khách những sản phẩm làm từ khăn choàng Long Khánh. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Du khách tham quan, tìm hiểu nghề dệt choàng Long Khánh (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Du khách đến tham quan Làng nghề dệt choàng Long Khánh (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nghề dệt choàng giúp giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở xã đảo Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Người dân sử dụng máy dệt choàng để tăng năng suất lao động. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nghề dệt choàng giúp nhiều lao động ở xã Long Khánh có thêm thu nhập ổn định. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Hộ ông Dương Văn Lực thực hiện công đoạn mắc cửi bằng phương pháp thủ công truyền thống. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Người dân xã Long Khánh giới thiệu nghề dệt choàng thủ công truyền thống. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Sản phẩm khăn choàng của Làng nghề dệt choàng Long Khánh. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Những chiếc ba lô, túi xách được sản xuất từ chất liệu khăn choàng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Những sản phẩm của Làng nghề dệt choàng Long Khánh được giới thiệu, bày bán tại điểm du lịch cộng đồng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN