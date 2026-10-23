Giữ hồn làng chài trong nhịp sống phố biển

Chợ cá thức cùng biển

Khoảng sáng sớm, khu vực chợ cá Mân Thái đã trở nên nhộn nhịp. Những mẻ cá, tôm, mực được đưa từ biển vào còn tươi rói. Người dân nhanh chóng phân loại, bày bán để kịp phục vụ các gia đình, tiểu thương và những người tìm mua hải sản tươi ngon.

Những chiếc xe máy chở đầy thau, rổ ngược xuôi trên bãi cát từ rạng sáng, tạo nên nhịp mưu sinh quen thuộc của ngư dân, giữ gìn hơi thở làng chài truyền thống giữa lòng phố biển

Ở đây, việc mua bán không đơn thuần là một hoạt động trao đổi hàng hóa. Đó là một phần của đời sống cư dân ven biển được duy trì qua nhiều thế hệ. Những người phụ nữ ngồi bên rổ cá, những người đàn ông vừa trở về sau chuyến biển, những chiếc thuyền nối nhau cập bờ… tất cả tạo nên một bức tranh sinh động về cuộc sống của cộng đồng gắn bó với biển.

Cô Phạm Thị Vân, một người bán cá tại chợ Mân Thái, cho biết những năm gần đây, nơi đây ngày càng được nhiều du khách biết đến.

“Ở Mân Thái tụi cô được khách du lịch biết tới nhiều lắm. Có mấy khách đoàn ở Bắc, sáng sớm họ hay ra mua rồi lấy hải sản tươi vào quán chế biến ăn ngay”, cô Vân chia sẻ.

Hải sản vừa kéo vào bờ được phân loại, bày bán ngay trên bạt nhựa thu hút người dân và du khách ghé lại chọn lựa những con cá tươi ngon nhất

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của du khách đã mang đến cho khu chợ một diện mạo mới. Nếu trước đây chợ chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán của người dân địa phương thì nay, không ít du khách tìm đến đây như một điểm trải nghiệm đời sống bản địa.

Làng chài trong lòng đô thị

Mân Thái hôm nay không còn là một không gian tách biệt với thành phố. Những con đường đô thị mở rộng, các công trình du lịch, dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển đã làm thay đổi đáng kể diện mạo khu vực ven biển.

Sự thay đổi ấy mang đến nhiều cơ hội mới cho cư dân địa phương. Nghề biển có thêm đầu ra, hải sản tươi được đưa trực tiếp đến các nhà hàng, quán ăn; hoạt động buôn bán tại chợ cũng có thêm một lượng khách mới là du khách.

Thế nhưng, cùng với quá trình đô thị hóa và phát triển du lịch, câu chuyện giữ gìn những giá trị vốn có của làng chài cũng trở nên đáng suy ngẫm.

Giữa đô thị hiện đại, những nhịp kéo lưới thủ công dẻo dai của ngư dân Mân Thái vẫn lặng lẽ diễn ra, giữ trọn nét văn hóa lao động đặc trưng qua nhiều thế hệ

Bởi điều khiến Mân Thái hấp dẫn không chỉ nằm ở những con cá tươi hay cảnh biển. Đó còn là hình ảnh những người ngư dân trở về sau chuyến biển, những phiên chợ diễn ra từ lúc bình minh, cách người dân lựa cá, trả giá, chuyện trò và những tập quán sinh hoạt đã gắn với biển qua nhiều năm tháng.

Trong một đô thị biển đang phát triển nhanh, những không gian như chợ cá Mân Thái trở thành một phần ký ức sống động về Đà Nẵng trước khi thành phố mang diện mạo hiện đại như hôm nay.

Khi du khách tìm về những điều bình dị

Với du khách, chợ cá Mân Thái mang đến một trải nghiệm khác với những điểm đến quen thuộc. Không cần một sân khấu hay chương trình được dàn dựng, chỉ cần có mặt vào lúc bình minh, họ đã có thể nhìn thấy một phần đời sống thật của cư dân biển.

Chị Huỳnh Thị Hoài Như, một du khách đến từ Huế, lần thứ hai tìm đến chợ Mân Thái vào buổi sáng. Chị cho biết điều khiến mình ấn tượng là được trực tiếp chứng kiến không khí lao động của người dân.

“Lần thứ 2 đến với chợ Mân Thái buổi sáng tôi thấy rất thích, vừa xem ngư dân đánh cá, vừa mua cá, nói chung không khí tuyệt vời lắm. Tôi bất ngờ vì giữa lòng thành phố vẫn tồn tại một khu chợ cá truyền thống như vậy”, chị Hoài Như chia sẻ.

Sự thích thú của du khách cũng cho thấy một xu hướng đáng chú ý: giữa những đô thị du lịch ngày càng hiện đại, trải nghiệm văn hóa bản địa và đời sống thường nhật lại trở thành một giá trị hấp dẫn.

Không gian mở trên bãi biển là nơi kết nối người dân địa phương và du khách qua những câu chuyện phiếm rạng sáng bên mép sóng

Với Mân Thái, đó chính là câu chuyện về biển được kể bằng những điều rất đời thường. Một chuyến thuyền cập bến, một rổ cá vừa kéo lên từ biển, tiếng gọi nhau trong phiên chợ sớm hay hình ảnh người phụ nữ cần mẫn ngồi bên hàng hải sản.

Những điều ấy tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại góp phần tạo nên bản sắc riêng của một vùng đất.

Giữa nhịp phát triển nhanh của Đà Nẵng, làng chài Mân Thái đang đứng trước những chuyển động mới. Sinh kế của người dân thay đổi, hoạt động du lịch mở ra những cơ hội mới, còn không gian làng chài dần hòa vào diện mạo đô thị.

Nhưng chừng nào những phiên chợ sớm vẫn còn tiếng người gọi nhau, những chuyến thuyền vẫn mang hải sản trở về và người dân vẫn giữ nghề, giữ cách sống gắn bó với biển, chừng đó hồn làng chài vẫn còn hiện diện.

Giữ Mân Thái không có nghĩa là níu lại một không gian cũ giữa lòng thành phố đang phát triển. Đó là tìm cách để những giá trị của biển có thể tiếp tục tồn tại, thích nghi và được kể lại trong một diện mạo mới.

Bởi đôi khi, bản sắc của một đô thị biển không chỉ nằm ở những công trình hiện đại hướng ra đại dương, mà còn nằm trong chính những phiên chợ bình dị nơi người dân đã sống cùng biển qua bao thế hệ.