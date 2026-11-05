Giữ hồn di sản trong những điệu Hò cửa đình và múa Bài Bông

Nằm ở ngoại thành Hà Nội, làng Phú Nhiêu (xã Phú Xuyên) từ lâu được biết đến là một trong những địa chỉ văn hóa đặc sắc, nơi lưu giữ và phát huy những giá trị nghệ thuật diễn xướng dân gian truyền thống, tiêu biểu là Hò cửa đình và múa Bài Bông.

Trải qua nhiều thế hệ, Hò cửa đình và múa Bài Bông đã trở thành nét đẹp văn hóa gắn bó với đời sống tinh thần của người dân Phú Nhiêu. Những làn điệu, động tác múa không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn chứa đựng những dấu ấn lịch sử, tín ngưỡng và phong tục của làng quê Bắc Bộ.

Trong không gian văn hóa truyền thống, Hò cửa đình mang đến những âm hưởng riêng biệt, thể hiện qua lời ca, nhịp điệu và cách trình diễn của các nghệ nhân. Đây là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa cộng đồng, góp phần tạo nên bản sắc riêng của Phú Nhiêu.

Điểm nhấn đặc sắc trong kho tàng nghệ thuật dân gian Phú Nhiêu là múa Bài Bông - loại hình diễn xướng kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, lời ca, trang phục và những động tác múa mang tính ước lệ. Mỗi tiết mục đều thể hiện sự tinh tế trong nghệ thuật biểu diễn truyền thống.

Những động tác múa mềm mại, uyển chuyển cùng đội hình biểu diễn đồng đều tạo nên sức hấp dẫn riêng của múa Bài Bông. Qua từng nhịp chuyển động, vẻ đẹp duyên dáng, thanh thoát của nghệ thuật múa dân gian được thể hiện rõ nét.

Không chỉ gây ấn tượng bởi những động tác biểu diễn, múa Bài Bông còn hấp dẫn bởi trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu. Sự kết hợp giữa hình thể, sắc phục, âm nhạc tạo nên một không gian nghệ thuật giàu tính thẩm mỹ, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Để có được những tiết mục biểu diễn nhuần nhuyễn, các nghệ nhân phải dành nhiều thời gian luyện tập, ghi nhớ từng lời ca, nhịp phách và động tác.

Trong đó, những nghệ nhân cao tuổi tại Phú Nhiêu đang đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa dân gian. Bằng kinh nghiệm và sự tận tâm, họ trở thành những người giữ lửa, giúp các thế hệ sau hiểu hơn về di sản của quê hương.

Nghệ nhân Phan Thị Lý (thôn Phú Nhiêu) chia sẻ: "Thế hệ chúng tôi trước đây được các cụ cao niên trong làng dạy rằng, điệu múa Bài Bông là loại hình diễn xướng dân gian khá phức tạp, vừa phải múa vừa hát. Vì vậy, đến nay chúng tôi vẫn phải học để gìn giữ bản sắc văn hóa của quê hương, từ đó truyền đạt đến các thế hệ trẻ tiếp theo".

Những gương mặt thơ trẻ trong trang phục múa Bài Bông là hình ảnh đẹp cho sự tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, tình yêu di sản được nuôi dưỡng, góp phần giữ cho những điệu múa dân gian của làng Phú Nhiêu luôn có sức sống trong dòng chảy đương đại.

Bằng tình yêu và niềm tự hào về truyền thống quê hương, người dân Phú Nhiêu đang nỗ lực gìn giữ, phát huy những điệu Hò cửa đình và múa Bài Bông. Những thanh âm, vũ điệu được trao truyền qua nhiều thế hệ không chỉ là di sản của một làng quê mà còn góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa Thủ đô.