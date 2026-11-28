Công trình đập dâng Tà Pao, thuộc khu vực Đông Lâm Đồng

Còn tồn tại nhiều trường hợp vi phạm

Lâm Đồng có địa bàn rộng, cùng với nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội lớn. Hiện toàn tỉnh có 961 công trình thủy lợi đang được quản lý, khai thác. Trong đó gồm 540 hồ chứa, 237 đập dâng và nhiều công trình thủy lợi khác.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc, công tác quản lý, bảo vệ các công trình đang đối mặt với nhiều khó khăn. Trong đó nổi lên tình trạng hồ sơ pháp lý đất đai chưa hoàn thiện. Ngoài ra, việc sử dụng, khai thác đất tại khu vực lòng hồ và ven hồ vẫn còn nhiều vấn đề cần xử lý. Trong khi đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tổ chức, cá nhân còn hạn chế. Một số vi phạm phát sinh từ lâu, trải qua nhiều giai đoạn quản lý, thay đổi về tổ chức và địa giới hành chính, làm tăng khối lượng rà soát, xác minh và hoàn thiện hồ sơ.

Người dân nạo vét kênh mương thủy lợi để khơi dòng thoát nước tại xã Hoài Đức

Số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến tháng 11/2026, tổng số trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Lâm Đồng trên 1.074 trường hợp. Các hành vi chủ yếu là lấn chiếm phạm vi kênh, phạm vi bảo vệ đập để sản xuất nông nghiệp, làm chuồng trại, hàng rào, san gạt mặt bằng trong phạm vi bờ hồ chứa nước. Hiện còn tồn tại 1.050 trường hợp vi phạm chưa được giải quyết dứt điểm.

Đơn cử, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận là đơn vị chủ lực được giao quản lý, khai thác, vận hành hệ thống thủy lợi. Hiện công ty đang trực tiếp quản lý 171 hồ chứa nước với tổng dung tích khoảng 572 triệu m3 (chiếm hơn 65% tổng dung tích hồ chứa toàn tỉnh Lâm Đồng). Cùng với hệ thống đập dâng, trạm bơm, cống điều tiết lũ, gần 500 tuyến kênh chính và kênh nối mạng với tổng chiều dài trên 1.700 km...

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Bình Thuận, các vụ vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Đông Lâm Đồng do công ty quản lý còn tồn đọng đến cuối năm 2025 chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm là 158 trường hợp. Từ đầu năm nay đến tháng 11/2026 xảy ra 26 trường hợp vi phạm công trình và đã xử lý xong 7 trường hợp. Việc xử lý chủ yếu được thực hiện thông qua kiểm tra, lập biên bản, tuyên truyền, vận động và yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm tự giác tháo dỡ, khắc phục trả lại hiện trạng. Các trường hợp cố tình vi phạm, đơn vị đề nghị chính quyền địa phương phối hợp các biện pháp xử lý theo thẩm quyền và quy định. Qua đó nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa vi phạm phát sinh mới.

Tháo dỡ điểm lấn chiếm tại phía Đông Lâm Đồng

Từng bước tháo gỡ, giữ an toàn công trình

Đáng nói, không riêng ở Lâm Đồng mà các tỉnh, thành trong cả nước cũng đang gặp thực tế tương tự. Cục Quản lý và xây dựng Công trình Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Từ năm 2018 đến hết năm 2026, cả nước còn tồn tại 25.718 vụ vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Trong đó, năm 2026 phát sinh 2.375 vụ, nhiều nhất là Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chiếm 1.352 vụ. Một trong những khó khăn hiện nay là chồng chéo quy định giữa các lĩnh vực. Trong đó, nhiều hành vi xâm phạm công trình thủy lợi đồng thời vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, giao thông hoặc môi trường (như xả thải vào kênh mương).

Có trường hợp nhà ở, công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh đã được xây dựng hoặc người dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi Luật Thủy lợi và các quy định hiện hành về bảo vệ công trình thủy lợi được ban hành. Có trường hợp người dân hiến, bàn giao đất để xây dựng công trình thủy lợi nhưng việc lập hồ sơ, xác lập ranh giới, quản lý và cập nhật biến động đất đai chưa được thực hiện đầy đủ, thống nhất qua các thời kỳ…

Một trong những trường hợp vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đã được xử lý

Do đó, để nâng cao hiệu quả bảo vệ công trình thủy lợi, đặc biệt là triển khai thi hành nghiêm Nghị định số 183/2026/NĐ-CP vừa ban hành, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đã đề xuất một số giải pháp. Trong đó kiên quyết thực hiện mục tiêu “Xử lý nghiêm để bảo vệ công trình”, không cho phép tình trạng nộp tiền phạt để hợp thức hóa vi phạm. Phải áp dụng triệt để biện pháp khôi phục lại tình trạng ban đầu buộc tháo dỡ công trình kiên cố ra khỏi hành lang bảo vệ.

Với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và khai thác bền vững các công trình thủy lợi thời gian tới, tại hội nghị mới diễn ra tại Lâm Đồng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã đề nghị các bộ, ngành và địa phương chuyển từ phối hợp xử lý từng vụ việc sang chủ động phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện vi phạm từ sớm. Đồng thời thực hiện nghiêm quy chế phối hợp và các quy định tại Nghị định 183. Song song đó, đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền cấp xã gắn với hỗ trợ nhân lực, tập huấn và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính. Các địa phương cũng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trong ngày 23/11, tại Lâm Đồng đã diễn ra Hội nghị về công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi. Đây là sự kiện quan trọng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức, với sự tham gia của các đơn vị thuộc bộ và 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.