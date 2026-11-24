Giáo sư Thái Đức Kiên - Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường, Đại học Sejong. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Với góc nhìn của một trí thức kiều bào đang sinh sống, giảng dạy và nghiên cứu tại Hàn Quốc, Giáo sư Thái Đức Kiên - Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường, Đại học Sejong - chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc rằng việc giữ gìn bản sắc và phát huy nguồn lực người Việt xa quê không thể chỉ dựa vào những lời kêu gọi chung chung. Theo ông, đó là hành trình bền bỉ bắt đầu từ nếp nhà, tiếng mẹ đẻ, sự gắn kết cộng đồng thiết thực và những cơ chế hợp tác minh bạch, cầu thị.

Tiếng Việt, nếp nhà và “tình làng nghĩa xóm” - những sợi dây giữ gốc rễ

Trải nghiệm thực tế khi sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc khiến Giáo sư Thái Đức Kiên nhận thấy nhiều điểm tương đồng văn hóa giữa hai nước, song cũng đặt ra những trăn trở về sự đổi thay trong đời sống đô thị hiện đại.

Ông chỉ ra rằng ở một số gia đình Hàn Quốc, đặc biệt tại các thành phố lớn, sự gắn kết giữa các thế hệ đang có xu hướng giãn cách dù tinh thần cộng đồng của người Hàn khi ra nước ngoài rất mạnh mẽ. Từ thực tế ấy, vị Giáo sư nhấn mạnh người Việt ở nước ngoài càng phải chủ động gìn giữ bản sắc văn hóa gia đình và cộng đồng; nếu không, chỉ sau vài thế hệ, con cháu sẽ rất dễ phai nhạt cội nguồn.

Theo Giáo sư Thái Đức Kiên, ba yếu tố gần gũi nhất giúp cộng đồng người Việt duy trì bản sắc và hướng về quê hương chính là tiếng Việt, gia đình và “tình làng nghĩa xóm.” Tiếng Việt là chiếc cầu nối trực tiếp để thế hệ trẻ trò chuyện với ông bà, cha mẹ, họ hàng và hiểu hơn về quê hương. Gia đình là không gian gần gũi để con cái đối thoại, tiếp nhận hiểu biết về nguồn cội. Trong khi đó, “tình làng nghĩa xóm” - một nét đẹp truyền thống của người Việt - được nuôi dưỡng và trao truyền qua các hoạt động chung, sự sẻ chia giữa các gia đình Việt nơi đất khách.

Để tăng cường gắn kết giữa các thế hệ, Giáo sư Kiên cho rằng gia đình vẫn là “pháo đài” hiệu quả nhất khi cha mẹ chủ động tạo cơ hội để con trẻ nói tiếng Việt trong sinh hoạt, trò chuyện với ông bà và giữ kết nối với người thân ở nhà. Các gia đình cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm và khích lệ nhau giữ gìn nếp sống đẹp.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan và ông Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng học viện Nhật ngữ GAG, Nhật Bản, Ủy viên ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng thư kí mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu, tại buổi tọa đàm với chủ đề thúc đẩy giảng dạy và gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Đông Nam Hàn Quốc, tháng 4/2026. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Để cộng đồng không còn ai cảm thấy “như người ngoài”

Nhìn thẳng vào thực tế nhiều người Việt tại Hàn Quốc còn ngại hoặc ít tham gia sinh hoạt cộng đồng, Giáo sư Thái Đức Kiên lý giải điều này có thể xuất phát từ việc họ chưa thấy lợi ích rõ ràng, hoặc khi tham gia lại cảm thấy mình như “người thừa” hay “người ngoài.” Vì vậy, theo ông, các hoạt động cộng đồng cần hướng tới sự thiết thực và tạo được không gian để mỗi người đều có một phần việc ý nghĩa, phù hợp với khả năng để cùng chung tay làm điều có ích cho người khác.

Khi nói về sự kết nối giữa kiều bào với trong nước thông qua các sự kiện văn hóa, hội thảo hay hội nghị, vị Giáo sư Đại học Sejong lưu ý ba mối quan tâm hàng đầu của người tham gia: ý nghĩa thiết thực của chương trình, sự phù hợp với lịch trình của bản thân và gia đình, cùng yếu tố an toàn được đặt lên ưu tiên số một.

Từ góc độ cơ chế và sáng kiến, Giáo sư Kiên đề xuất thiết kế hoạt động theo nhu cầu từng nhóm, thông tin rõ ràng về mục tiêu, đối tượng cần huy động, nhiệm vụ cụ thể cũng như quyền lợi và trách nhiệm của các bên, đi kèm thủ tục đơn giản và đầu mối phụ trách rõ ràng.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phản hồi sau khi tiếp nhận đóng góp: bên cạnh thù lao thỏa đáng, người tham gia cần được biết ý kiến hay đề xuất của mình được xem xét ra sao, phần nào được áp dụng và tạo ra thay đổi gì. Sự im lặng kéo dài sau nhiều lần góp ý sẽ dễ làm bào mòn động lực và sự gắn kết của kiều bào.

Nối nhịp tri thức, văn hóa và học hỏi cách làm bài bản từ Hàn Quốc

Theo Giáo sư Thái Đức Kiên, kiều bào có thể đóng góp thiết thực cho quê hương trên nhiều phương diện nếu có những bài toán cụ thể, đầu mối rõ ràng, cơ chế minh bạch và thủ tục thuận lợi.

Trên lĩnh vực văn hóa, các cơ quan trong nước như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể đặt hàng và hỗ trợ kinh phí để hội đoàn người Việt tại Hàn Quốc tổ chức chương trình giới thiệu di sản nghệ thuật đặc sắc như chèo, dân ca quan họ Bắc Ninh hay âm nhạc Tây Nguyên. Sự phân công nhịp nhàng - trong nước kết nối nghệ sỹ, còn hội đoàn am hiểu địa bàn lo địa điểm, phối hợp với đơn vị văn hóa sở tại - sẽ giúp đưa nghệ thuật Việt đến gần hơn với công chúng Hàn Quốc.

Chương trình hòa nhạc “Nhân duyên - Giai điệu của sự kết nối" tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, ngày 10/10/2026, mang đến cho khán giả những sắc màu đặc sắc của âm nhạc truyền thống Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng người Việt Nam và người dân sở tại. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Trên lĩnh vực khoa học và công nghệ, trí thức kiều bào có thể quy tụ đồng nghiệp và xây dựng các nhóm nghiên cứu liên kết. Chẳng hạn, khi trong nước đặt ra bài toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho một vấn đề cụ thể, chuyên gia tại Hàn Quốc có thể làm cầu nối giữa các nhóm nghiên cứu sở tại với trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước để cùng triển khai.

Từ kinh nghiệm quan sát tại Hàn Quốc, Giáo sư Thái Đức Kiên đánh giá cao cách nước bạn đầu tư bài bản cho cả văn hóa đương đại lẫn văn hóa truyền thống. Song song với làn sóng K-pop, Hàn Quốc chú trọng sưu tầm, phục dựng, truyền dạy giá trị xưa và đưa những chất liệu đời sống quen thuộc ra thế giới - điều ông từng chứng kiến trực tiếp khi con gái lớn của mình được mời tham gia một dự án quảng bá trò chơi dân gian Hàn Quốc ra quốc tế.

Gợi mở hướng đi cho Việt Nam, ông đề xuất thí điểm mô hình đồng tài trợ phát triển dòng sản phẩm thủ công để giới thiệu tại Seoul: nghệ nhân và nhà thiết kế trong nước sáng tạo sản phẩm, trí thức kiều bào hỗ trợ khảo sát thị hiếu và kết nối đối tác, còn doanh nghiệp đảm nhận sản xuất, phân phối, với dự toán tính đủ cả khâu làm mẫu, dịch thuật và thử nghiệm thị trường. Khi các bên phối hợp nghiêm túc và hiệu quả, văn hóa Việt sẽ có thêm những bước tiến vững chắc để vươn xa hơn trên bản đồ quốc tế./.