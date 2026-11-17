Dự ngày hội còn có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam với nhân dân phường Hoàng Mai. Ảnh: TT

Khởi động “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết”

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoàng Mai Triệu Hải Vân nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước. Đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, gìn giữ bản sắc và khát vọng cống hiến của mỗi người dân.

Ông Triệu Hải Vân cũng cho biết, ngày hội là bước khởi động của “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” của phường Hoàng Mai. Sau đó, các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tôn vinh các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp, động viên tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cùng hệ thống chính trị phường thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng phường Hoàng Mai ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng ngày hội. Ảnh: TT

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoàng Mai, từ ngày 4-11-2026 đến 16-11-2026, 41/41 tổ dân phố đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (trong đó có 6 tổ dân phố tổ chức theo hình thức liên tổ dân phố), thu hút gần 15.000 lượt đại biểu đại diện các hộ gia đình, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự cả phần lễ và phần hội.

Trong năm 2026, các tổ dân phố trên địa bàn phường đã thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực tiễn ở cơ sở; thực hiện hiệu quả công tác tập hợp, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền phường, các tổ dân phố cùng hệ thống chính trị phường vận động tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các cuộc cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước cùng nhiều nhiệm vụ đột xuất năm 2026.

Lãnh đạo phường Hoàng Mai chúc mừng ngày hội. Ảnh: TT

Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2026 của phường Hoàng Mai đạt 93%; nhân dân và cán bộ phường đã đóng góp trên 6 tỷ đồng cho các quỹ.

Đặc biệt, trong ngày hội, phường đã biểu dương 266 tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu và trao tặng 119 triệu đồng tiền quà cho 105 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Những việc làm ấy thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và tình nghĩa của bà con dành cho nhau. Cùng với đó, nhân dân đã đóng góp 93 lượt ý kiến, hiến kế xây dựng tổ dân phố, chung tay tháo gỡ những khó khăn về môi trường, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự và xây dựng “Tổ dân phố số”.

Xây dựng Hoàng Mai phát triển, văn minh, nghĩa tình

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, trải qua 96 năm xây dựng và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên sức mạnh chung trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại ngày hội. Ảnh: TT

Cũng từ sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cho biết, những năm qua, Thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Riêng năm 2026, kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực; công tác phát triển đô thị, cải cách hành chính và chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm, đẩy mạnh. Trong những kết quả chung ấy có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoàng Mai.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cho biết, năm 2026 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô. Thành phố đang tập trung triển khai các chủ trương, chính sách lớn về phát triển Thủ đô, Luật Thủ đô năm 2026 và định hướng quy hoạch dài hạn.

Đồng thời, thành phố đẩy mạnh đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm, phát triển giao thông, chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống.

Đó là những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của Hà Nội, đồng thời đòi hỏi sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và phường Hoàng Mai tặng quà các gia đình tiêu biểu. Ảnh: TT

Đối với Hoàng Mai, Chủ tịch HĐND thành phố nhận định, phường là một địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, bên cạnh những thuận lợi trong phát triển vẫn còn không ít khó khăn về hạ tầng, giao thông, môi trường, trật tự đô thị và phòng cháy, chữa cháy. Đây đều là những vấn đề gắn trực tiếp với cuộc sống hằng ngày của người dân.

Từ thực tế đó, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà mong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân phường Hoàng Mai tiếp tục tiếp tục giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết và phát huy tinh thần trách nhiệm trong mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, khu dân cư.

Các cụ cao niên, những người có uy tín tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu noi theo; mỗi gia đình quan tâm gìn giữ nếp nhà, nét thanh lịch, nghĩa tình của người Hà Nội. Nhân dân cùng nhau giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa cháy nổ.

Các đại biểu tham gia liên hoan văn nghệ cùng nhân dân phường Hoàng Mai. Ảnh: TT

Cùng với đó, tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, quan tâm chăm lo những người còn khó khăn trong cuộc sống. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân dành sự quan tâm thường xuyên hơn nữa tới các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc phường, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhấn mạnh trách nhiệm gần dân, lắng nghe và chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. Những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân cần được quan tâm, giải quyết kịp thời, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày.

Đồng thời, phường cần tiếp tục cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo thuận lợi hơn cho người dân; đặc biệt quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi và những người còn khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ công.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được nhân dân phường Hoàng Mai trình diễn tại ngày hội. Ảnh: TT

“Ngày hội hôm nay là dịp để chúng ta thêm trân trọng tình cảm, sự gắn bó trong cộng đồng. Tôi mong rằng những niềm vui, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết của ngày hội sẽ tiếp tục được gìn giữ trong mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố và trong những việc làm hằng ngày.

Tôi tin tưởng rằng, với sự đồng lòng của nhân dân, cùng tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phường Hoàng Mai sẽ ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình; đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng được nâng cao”, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.