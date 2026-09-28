Giữ gìn văn hóa truyền thống ở Phú Đình

Khu trung tâm xóm Đèo De, xã Phú Đình.

Những năm gần đây, các hoạt động gìn giữ văn hóa truyền thống ở Phú Đình ngày càng được duy trì thường xuyên, nổi bật là việc phát triển các câu lạc bộ, đội văn hóa văn nghệ tại các thôn, bản. Đây không chỉ là không gian sinh hoạt cộng đồng, mà còn là nơi nuôi dưỡng, lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, chị Âu Thị Tươi, thành viên Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân tộc Sán Chay chia sẻ: “Thông qua các buổi luyện tập và biểu diễn, chúng tôi không chỉ được giao lưu, học hỏi mà còn có điều kiện gìn giữ những làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc mình. Điều quan trọng hơn là lớp trẻ trong xóm cũng bắt đầu quan tâm và tham gia nhiều hơn”.

Tại thôi Đèo De, đội văn nghệ hát then hoạt động sôi nổi, trở thành điểm nhấn trong phong trào văn hóa cơ sở. Bà Hoàng Thị Hậu, thành viên đội văn nghệ hát then chia sẻ: “Chúng tôi duy trì tập luyện thường xuyên, đặc biệt là các làn điệu hát then truyền thống. Đây không chỉ là sinh hoạt tinh thần mà còn là cách để giữ gìn nét đẹp văn hóa của cha ông, truyền lại cho con cháu”.

Cùng với hoạt động văn nghệ, việc bảo tồn các nghi lễ, phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng được quan tâm phục dựng. Những giá trị văn hóa gắn với đời sống cộng đồng từng bước được khôi phục, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong thôn, xóm.

Nghệ nhân Trần Văn Hồng, người Sán Chay, đồng thời là thầy cúng tại địa phương cho biết: “Những nghi lễ truyền thống của dân tộc Sán Chay là phần hồn của văn hóa. Việc gìn giữ không chỉ là trách nhiệm của cá nhân tôi mà còn cần sự quan tâm của cộng đồng để các giá trị này không bị mai một theo thời gian”.

Nghi lễ cấp sắc của người Sán Chay khu Đồng Kệu (thôn Trung Tâm, xã Phú Đình ) là di sản văn hóa được bà con giữ gìn.

Từ góc độ quản lý, ông Trương Văn Vựng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Xã xác định việc giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc là nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi khuyến khích các câu lạc bộ, đội văn nghệ hoạt động thường xuyên, đồng thời từng bước đưa các giá trị văn hóa đặc trưng vào xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân”.

Giữ gìn văn hóa truyền thống ở Phú Đình không chỉ là trách nhiệm của các nghệ nhân hay người cao tuổi, mà đã trở thành trách nhiệm của cả cộng đồng. Từ những làn điệu dân ca, điệu múa, đến các nghi lễ truyền thống, bản sắc văn hóa vùng ATK tiếp tục được bảo tồn, phát huy, góp phần làm giàu đời sống tinh thần và mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững cho địa phương.