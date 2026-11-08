Giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa và tiếng Việt tại Tây Ban Nha

Quang cảnh buổi gặp gỡ

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí cởi mở, thân tình, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đối với cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha.

Theo báo cáo của Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, hiện có khoảng 5.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại hầu hết các vùng, thành phố trên cả nước, tập trung đông nhất tại Madrid, Barcelona và khu vực phụ cận.

Với thành phần tương đối đa dạng, bà con đã và đang nỗ lực hội nhập vào xã hội sở tại, ổn định cuộc sống, đồng thời duy trì tinh thần đoàn kết, tương trợ và gắn bó với quê hương.

Những năm qua, cộng đồng tích cực phối hợp với Đại sứ quán tổ chức các hoạt động văn hóa, đón Tết cổ truyền, Tết Trung thu, góp phần gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường kết nối giữa các thế hệ người Việt tại Tây Ban Nha.

Tại buổi gặp, đại diện cộng đồng đã thông tin về tình hình đời sống, sinh hoạt, học tập và làm việc của người Việt Nam tại Tây Ban Nha; đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hội nhập vào xã hội sở tại.

Đại diện cộng đồng khẳng định mong muốn và luôn sẵn sàng tham gia cùng Đại sứ quán, các cơ quan trong nước trong những hoạt động giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa và tiếng Việt, phát triển cộng đồng đoàn kết, vững mạnh.

Bà con cũng nêu một số đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường sự gắn kết và hỗ trợ cộng đồng trong thời gian tới.

Cùng với đó là mong muốn được hỗ trợ kết nối nhiều hơn với trong nước, đón các đoàn trong nước sang tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, giao lưu cộng đồng.

Cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha cũng mong muốn được tạo điều kiện, hỗ trợ để các thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại đây có cơ hội học tập, sử dụng tiếng Việt, tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa dân tộc.

Đại diện cộng đồng đề cập đến nhu cầu tăng cường các hoạt động kết nối, hỗ trợ lẫn nhau, quan tâm đến các nhóm đối tượng khác nhau trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, các gia đình có con em đang trong độ tuổi đi học và nhóm gia đình đa văn hóa có con nuôi là người Việt Nam hiện chiếm tỷ lệ tương đối lớn trong cộng đồng.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của bà con dành cho quê hương, đất nước và cho cộng đồng.

Đồng thời ghi nhận những chia sẻ, tâm tư và đề xuất của bà con; đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha trong việc ổn định cuộc sống, hội nhập với xã hội sở tại, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương, đất nước.

Đề cập đến Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2.8.2026 của Bộ Chính trị với nhiều điểm mới đột phá trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Thứ trưởng nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Việc chăm lo, hỗ trợ, phát huy nguồn lực của đồng bào ở nước ngoài và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước.

Trên tinh thần của Nghị quyết số 23-NQ/TW, Thứ trưởng đề nghị cộng đồng, cùng sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài kiện toàn, củng cố các hội đoàn.

Tích cực tham gia các sự kiện do Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài như Xuân Quê hương, Giỗ tổ Hùng Vương, Thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1, Trại hè thanh thiếu niên, Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt, Lớp tập huấn cho giáo viên tiếng Việt… để tăng cường mối liên hệ với trong nước, đồng thời giải quyết một số vấn đề mà bà con mong mỏi như dạy và học tiếng Việt, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Thứ trưởng cũng khuyến khích cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động hội nhập, xây dựng hình ảnh người Việt Nam năng động, trách nhiệm và tích cực đóng góp cho xã hội sở tại; qua đó góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Tây Ban Nha.

Thứ trưởng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha quán triệt triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW trong công tác cộng đồng tại địa bàn, tiếp tục quan tâm, nắm bắt sát tình hình và nhu cầu của bà con.

Chủ động phối hợp với bà con để tổ chức các hoạt động thiết thực, tăng cường giao lưu, kết nối và hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, cần chú trọng các hoạt động gìn giữ tiếng Việt, giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Đồng thời quan tâm đến công tác bảo hộ công dân, kịp thời hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào ở sở tại.