Trẻ em người Mông ở xã Púng Luông tham gia trò chơi dân gian.

Mỗi độ xuân về hay vào dịp lễ hội truyền thống ở các thôn bản vùng cao tỉnh Lào Cai, ném còn, đẩy gậy, kéo co, đánh yến, đi cà kheo là những trò chơi góp phần tạo nên không khí sôi động, tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Tuy nhiên, ngoài không gian lễ hội, nhiều trò chơi gắn bó qua bao thế hệ với đồng bào các dân tộc đang dần thưa vắng trong đời sống thường ngày. Sự phổ biến của điện thoại thông minh, mạng xã hội và các hình thức giải trí trực tuyến cũng làm thay đổi thói quen vui chơi của trẻ em, thanh thiếu niên, đặt ra những thách thức đối với việc gìn giữ và phát huy giá trị của các trò chơi truyền thống.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 34 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa đặc trưng, trong đó trò chơi dân gian là một phần của đời sống tinh thần. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ đang mở rộng khả năng tiếp cận các hình thức giải trí trực tuyến, kể cả ở vùng sâu, vùng xa. Chỉ với một chiếc điện thoại kết nối mạng, thanh thiếu niên có thể tiếp cận kho giải trí khổng lồ ngay tại nhà mà không cần gọi bạn, không cần sân bãi rộng.

Thói quen ấy khiến nhiều em nhỏ lớn lên bên nếp nhà sàn, nhà trình tường nhưng lại lúng túng khi cầm quả còn, không biết cách làm con yến bằng lông gà hay giữ thăng bằng trên đôi cà kheo tre. Những trò chơi vốn từng là hơi thở của đời sống tinh thần đồng bào các dân tộc đang đứng trước nguy cơ thu hẹp dần, chỉ còn xuất hiện mờ nhạt như một phần trình diễn vào dịp đầu năm hoặc ngày hội đại đoàn kết.

Tổ chức trò chơi kéo co trong trường học góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này. Trước hết là sự thay đổi của không gian sinh hoạt cộng đồng khi quá trình đô thị hóa và xây dựng hạ tầng làm thu hẹp những bãi đất trống tự nhiên vốn là sân chơi quen thuộc của trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, nhịp sống hiện đại bận rộn cũng tạo ra khoảng cách nhất định giữa các thế hệ trong gia đình. Việc ông bà, cha mẹ mải lo mưu sinh nên ít có thời gian hướng dẫn con cháu cách vót tre làm cà kheo, khâu quả còn vải hay kể cho trẻ nghe ý nghĩa gắn kết của từng trò chơi dân gian. Khi sự truyền dạy tự nhiên trong gia đình bị đứt gãy, còn sức hút từ các thiết bị công nghệ ngày càng lớn, việc giới trẻ xa rời những trò chơi truyền thống là điều dễ hiểu.

Đề cập công tác bảo tồn trò chơi dân gian trong đời sống hiện nay, đồng chí Nông Việt Yên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: "Trò chơi dân gian không chỉ là hoạt động vui chơi đơn thuần mà còn chứa đựng tri thức dân gian, tinh thần đoàn kết và bản sắc riêng của từng dân tộc. Trong nhịp sống công nghệ hiện nay, nếu chỉ dừng lại ở việc khôi phục mang tính phong trào trong vài ngày lễ hội thì "sức sống" của trò chơi rất mong manh. Ngành Văn hóa xác định phải đưa trò chơi dân gian trở về đúng không gian sinh hoạt thường ngày, gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di sản với giáo dục học đường và phát triển du lịch bền vững".

Tính đến tháng 11/2026, sau khi có thêm 3 di sản được ghi danh, tỉnh Lào Cai có 59 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, "Nghi lễ và trò chơi Kéo co" được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 02/12/2015, tạo nền tảng quan trọng để địa phương triển khai Đề án 14 về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa giai đoạn 2026 - 2030.

Ngày 16/11/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định ghi danh 3 di sản văn hóa phi vật thể của Lào Cai đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể, gồm: Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Phù Lá; Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao tuyển; Hát xịnh ca của người Cao Lan.

Dạy khèn Mông ở xã Hạnh Phúc

Để mở rộng không gian thực hành trò chơi dân gian, ngành giáo dục, chính quyền cơ sở và cộng đồng dân cư tại nhiều địa phương ở Lào Cai đã triển khai các hoạt động bảo tồn gắn với môi trường học đường và sinh hoạt cộng đồng. Thay vì chỉ tổ chức vào các dịp lễ hội, nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú trên địa bàn tỉnh đã đưa trò chơi dân gian vào giờ ra chơi, tiết giáo dục thể chất và các buổi sinh hoạt ngoại khóa.

Trong năm 2026, học sinh trên địa bàn tỉnh đã tham gia gần 20 giải thể thao học đường gắn với các môn thể thao dân tộc truyền thống. Ở nhiều sân trường vùng cao, các hoạt động đánh yến, đi cà kheo, kéo co tạo thêm sân chơi vận động, giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu, thực hành những trò chơi truyền thống ngay trong môi trường học đường.

Là địa phương vùng cao có 13 thôn với hơn 1.710 hộ dân, xã Khao Mang đã chủ động lồng ghép việc gìn giữ trò chơi truyền thống vào trong các hoạt động học đường và sinh hoạt cộng đồng.

Đồng chí Phạm Văn Quynh - Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang chia sẻ: "Cấp ủy, chính quyền xã luôn coi việc giữ gìn các trò chơi dân gian như đẩy gậy, đánh yến, ném còn là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Chúng tôi vận động các nhà trường đưa trò chơi truyền thống vào hoạt động ngoại khóa, đồng thời khuyến khích các thôn bản tổ chức giao lưu thường xuyên để thanh thiếu niên có sân chơi lành mạnh, giảm bớt thời gian lệ thuộc vào điện thoại thông minh".

Bên cạnh môi trường học đường, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa cũng tạo thêm cơ hội duy trì và quảng bá trò chơi dân gian tại các thôn, bản ở Lào Cai.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng 3 làng văn hóa truyền thống dân tộc và 8 mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa.

Tại các điểm du lịch sinh thái, homestay vùng cao, trò chơi dân gian được khai thác như một hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa. Du khách phương xa đến đây rất thích thú khi được người dân địa phương hướng dẫn ném còn qua vòng tròn treo cao, thử sức đẩy gậy hay đi cà kheo trên sân bản.

Gắn bó cả đời với các hoạt động văn hóa truyền thống của bản làng, ông Giàng A Sang, người dân ở xã Hạnh Phúc chia sẻ: "Thấy bọn trẻ bây giờ cứ rảnh là cúi mặt vào điện thoại, tôi cũng lo lắm vì sợ mai này chúng quên mất trò chơi của cha ông. Mấy năm nay, được xã và thôn động viên, tôi thường xuyên ra sân bản hướng dẫn các cháu nhỏ cách vót tre làm cà kheo, cách giữ thăng bằng và thi đẩy gậy. Khi thấy khách du lịch đến bản cũng thích thú xin chơi cùng, lũ trẻ hào hứng hẳn lên, chiều nào đi học về cũng rủ nhau ra sân tập luyện rộn ràng như ngày hội".

Biểu diễn đi cà kheo ở xã Xuân Ái

Cùng với việc duy trì các hoạt động thực hành trực tiếp, nhiều bạn trẻ, giáo viên và cán bộ văn hóa cơ sở ở Lào Cai đã sử dụng mạng xã hội, các nền tảng số để giới thiệu, quảng bá trò chơi dân gian.

Song song với việc hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu cho toàn bộ 210 di tích và cập nhật thông tin 59 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lên nền tảng số, trong tháng 11/2026, những đoạn video ngắn ghi lại cảnh thanh niên vùng cao khéo léo đi cà kheo vượt chướng ngại vật, những màn tung còn đẹp mắt giữa mây núi hay hướng dẫn cách làm đồ chơi dân gian bằng tre nứa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận tích cực.

Bảo tồn trò chơi dân gian trong thời đại số không đồng nghĩa với việc phủ nhận những tiện ích của công nghệ, mà là tạo ra sự cân bằng hài hòa giữa giải trí số và vận động cộng đồng. Khi sân trường có thêm tiếng cười từ những trò chơi truyền thống, khi bản làng du lịch biết biến văn hóa thành sinh kế và người trẻ biết dùng công nghệ để kể câu chuyện bản sắc của mình, trò chơi dân gian sẽ có thêm không gian để duy trì và phát triển. Đây cũng là cách để thế hệ trẻ Lào Cai tiếp cận những giá trị của thời đại, đồng thời kế thừa và phát huy di sản văn hóa của cha ông.