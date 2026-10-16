Giữ gìn trật tự ATGT vùng biên

Cán bộ Tổ Cảnh sát giao thông khu vực Sốp Cộp tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn.

Thực hiện chủ đề năm An toàn giao thông 2026 “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà”, trong 9 tháng qua, các xã Sốp Cộp, Púng Bánh, Mường Lạn, Mường Lèo đã phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông khu vực Sốp Cộp tổ chức 8 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông và Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, thu hút hơn 1.500 cán bộ, nhân dân, học sinh tham gia. Các xã đã treo hơn 60 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính, khu vực trung tâm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở y tế đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào nội quy, quy chế hoạt động.

Cùng với đó, tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và từng hộ gia đình, người dân ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Chủ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các chủ kho nông sản, lái xe ký cam kết không chở quá khổ, quá tải, không cơi nới thùng xe, không điều khiển phương tiện lưu thông trên đường khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cán bộ Tổ Cảnh sát giao thông khu vực Sốp Cộp kiểm tra các phương tiện lưu thông trên địa bàn.

Trong tháng 6 và tháng 8/2026, xã Sốp Cộp thành lập mô hình “Xã Sốp Cộp an toàn giao thông” và “Tuyến đường tự quản an toàn giao thông”. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Sốp Cộp, cho biết: Các mô hình hướng đến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, phát huy trách nhiệm của các cơ quan quản lý, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; phấn đấu kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn. Qua đó, từng bước hình thành văn hóa giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại xã Púng Bánh, UBND xã đã chỉ đạo phòng kinh tế tăng cường quản lý kết cấu hạ tầng, giám sát chất lượng công trình giao thông, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông liên xã, liên thôn. Mới đây, xã Púng Bánh đã triển khai dự án xây dựng mở rộng 2 bên lề đường của tuyến tỉnh lộ 105 đi qua trung tâm xã, nâng chiều rộng mặt đường từ 4 mét lên 7 mét, dài hơn 2 km khu vực trung tâm xã và đầu tư hệ thống đèn năng lượng mặt trời, tạo điều kiện cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa thuận tiện. Đồng thời, triển khai giải tỏa hành lang giao thông các tuyến đường; kiểm tra, rà soát các tuyến tỉnh lộ, đường xã, đặc biệt là các “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, sửa chữa và lắp đặt mới biển báo hiệu giao thông.

Cùng với công tác tuyên truyền và hoàn thiện hạ tầng, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, tăng cường lực lượng, chia thành các tổ tiến hành tuần tra kiểm soát vào các tuyến đường, địa bàn trọng điểm thường xảy ra tai nạn giao thông. Kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ.

Xã Púng Bánh đầu tư mở rộng lề đường và lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời.

Đại úy Đinh Thanh Tùng, Tổ trưởng Tổ cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, thông tin: Tổ phụ trách công tác đảm bảo trật tự ATGT tại các xã: Sốp Cộp, Púng Bánh, Mường Lạn, Mường Lèo. Trong 9 tháng qua, đơn vị đã tổ chức trên 300 lượt tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ. Qua đó, đã phát hiện và xử lý 428 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 650 triệu đồng. Phối hợp UBND các xã tổ chức 18 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trật tự ATGT với gần 12.000 lượt người tham gia; trao tặng 120 mũ bảo hiểm cho nhân dân và học sinh trên địa bàn 4 xã.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT tại các xã Sốp Cộp, Púng Bánh, Mường Lạn và Mường Lèo đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, số vụ tai nạn giao thông giảm rõ rệt, đặc biệt là các vụ nghiêm trọng. Thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chủ động phòng ngừa tai nạn, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ bình yên nơi biên giới.