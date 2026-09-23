Giữ gìn 'thương hiệu' Lễ hội Thành Tuyên

Lễ hội 3 lần xác lập kỷ lục Việt Nam gồm: "Đêm hội Trung Thu có nhiều mô hình đèn lớn nhất Việt Nam", "Mâm cỗ Trung Thu lớn nhất Việt Nam" và "Cặp đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam". Năm 2024, thương hiệu "Lễ hội Thành Tuyên" được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Thành Tuyên Festival".

Tuyên Quang đã xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Thành Tuyên gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026 - 2030. Tỉnh mong muốn hình thành một chuỗi giá trị gồm: lễ hội thu hút du khách; du lịch đưa du khách đến với các điểm đến; sản phẩm địa phương phục vụ du khách; người dân được hưởng lợi và chính lợi ích đó tạo động lực để cộng đồng tiếp tục bảo tồn văn hóa…

Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên 2026. Ảnh: Quang Cường

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng cảnh báo, nhiều đối tượng tội phạm công nghệ cao đã lợi dụng sức hút của Lễ hội Thành Tuyên để lập các Fanpage giả mạo cơ sở lưu trú, nhà hàng uy tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặt cọc của người dân và du khách. Do đó, người dân phải nâng cao cảnh giác để không mắc bẫy của các đối tượng xấu.

Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, một du khách lên kế hoạch tham quan lễ hội Thành Tuyên năm 2026 đã liên hệ đặt phòng qua một Fanpage Facebook có tên và hình ảnh giống hệt một khách sạn lớn tại Tuyên Quang. Với giá phòng ưu đãi, thông tin đầy đủ và được tư vấn nhiệt tình, vị khách này suýt nữa trở thành nạn nhân bị lừa đảo tiền cọc, nếu không tỉnh táo kiểm tra lại thông tin trước khi chuyển khoản. Để tạo lòng tin, các đối tượng lừa đảo đã sao chép hình ảnh, logo, địa chỉ, số điện thoại, nội dung giới thiệu từ trang thật; sử dụng tương tác ảo, tài khoản giả để bình luận tích cực, đánh giá 5 sao. Một số fanpage còn chạy quảng cáo trả phí để tiếp cận người có nhu cầu du lịch.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân và du khách nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm túc các quy tắc xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Khi phát hiện các Fanpage có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, lập tức thực hiện thao tác "Báo cáo" trang đó với nền tảng Facebook; lưu lại bằng chứng như: hình ảnh tin nhắn, tài khoản ngân hàng, phiếu giao dịch... để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Để xây dựng hình ảnh du lịch Tuyên Quang an toàn, văn minh và thân thiện trong lòng du khách, những ngày này đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Tuyên Quang cũng đang thực hiện đợt kiểm tra cao điểm về việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm.

Từ nay đến ngày 25/9, đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, các gian hàng trưng bày, giới thiệu và kinh doanh thực phẩm phục vụ trên địa bàn, nhất là tại khu vực trung tâm diễn ra các hoạt động lễ hội. Nội dung kiểm tra tập trung vào các điều kiện pháp lý và thực tế của cơ sở như: giấy khám sức khỏe định kỳ của người trực tiếp chế biến; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, tem nhãn hàng hóa và quy trình lưu mẫu thức ăn; điều kiện vệ sinh môi trường, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm…

Đoàn liên ngành kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các chủ cơ sở nâng cao ý thức trách nhiệm, tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc hoặc kém chất lượng. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.