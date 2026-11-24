Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring gần dân, sát dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Ảnh: Tiêu Dao

Sức sống văn hóa giữa đại ngàn

Ở các bản làng phía Tây thành phố Đà Nẵng, văn hóa truyền thống hiện diện trong nhịp sống thường ngày của đồng bào Cơ Tu, Giẻ Triêng, Xơ Đăng. Vào mùa lễ hội, tiếng tù và vang lên giữa núi rừng, hòa cùng nhịp cồng chiêng và điệu múa tung tung da dá quanh cây nêu. Những người già say sưa hát lý, nói lý; thanh niên trong trang phục thổ cẩm cùng tham gia các hoạt động cộng đồng. Các nghi lễ mừng lúa mới, tạ ơn rừng, mừng nhà mới hay lễ cưới truyền thống được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Không chỉ hiện diện trong những ngày hội, dấu ấn văn hóa còn được lưu giữ trong mái nhà Gươl, trong tiếng khung cửi và từng đường dệt của người thợ. Hoa văn trên tấm thổ cẩm, cách chế tác nhạc cụ, những làn điệu dân ca đều gắn với lịch sử và quan niệm sống của mỗi cộng đồng. Đó là những giá trị đã bền bỉ vượt qua thời gian, nhưng cũng từng đứng trước nguy cơ mai một khi đời sống đổi thay và lớp trẻ có thêm nhiều lựa chọn mưu sinh. Cùng với chính quyền địa phương, đồng bào đã nỗ lực khôi phục các lễ hội, duy trì đội văn nghệ, truyền dạy nghề thủ công và mở rộng giao lưu văn hóa. Nhiều sinh hoạt truyền thống được khôi phục trong đời sống cộng đồng, thay vì chỉ còn trong ký ức của người cao tuổi. Người am hiểu phong tục có điều kiện truyền nghề, truyền dạy tiếng nói và tri thức bản địa; thế hệ trẻ được khuyến khích tham gia để hiểu hơn cội nguồn của mình. Chính sự tiếp nối ấy quyết định sức sống lâu dài của di sản.

Một hướng đi đáng chú ý là gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Cảnh quan Trường Sơn, kiến trúc nhà truyền thống, ẩm thực, nghề dệt và những sinh hoạt lễ hội tạo nên nét riêng của vùng cao phía Tây Đà Nẵng. Khi được tổ chức phù hợp, hoạt động trải nghiệm giúp người dân có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, cung cấp dịch vụ và tăng thu nhập ngay tại quê hương. Văn hóa vì thế không chỉ là tài sản tinh thần cần gìn giữ, mà còn có thể trở thành nguồn lực phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, phát huy giá trị văn hóa không đồng nghĩa với việc tổ chức thật nhiều cuộc biểu diễn hay phục dựng lễ hội theo nhu cầu của khách tham quan. Điều quan trọng là cộng đồng phải giữ vai trò chủ thể, chủ động lựa chọn những giá trị cần bảo tồn, cách thức giới thiệu và những giới hạn cần tôn trọng. Một điệu múa chỉ thực sự có sức sống khi còn hiện diện trong sinh hoạt của bản làng; một nghề truyền thống chỉ được duy trì bền vững khi có người học, người làm và đầu ra cho sản phẩm. Bảo tồn vì vậy cần đi cùng sinh kế, nhưng không thể đánh đổi bản sắc để lấy lợi ích trước mắt.

Đồng hành cùng người dân giữ bản sắc

Trong hành trình ấy, Bộ đội Biên phòng luôn đồng hành cùng đồng bào. Cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, các đơn vị tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, già làng và người có uy tín vận động đồng bào giữ gìn phong tục tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Sự gần gũi, am hiểu tiếng nói và tập quán giúp cán bộ, chiến sĩ lựa chọn cách tuyên truyền phù hợp, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách dễ hiểu, dễ tiếp nhận.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên môn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, chiếu phim, phát triển văn hóa đọc và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở. Các đơn vị đồng thời vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động du lịch cộng đồng, gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống. Ảnh: Tiêu Dao

Tại Đồn Biên phòng Ga Ry, công tác vận động quần chúng được gắn với việc tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào trên địa bàn xã Hùng Sơn. Cán bộ, chiến sĩ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp hỗ trợ tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền xây dựng nếp sống mới, đồng thời khuyến khích gìn giữ những phong tục, tập quán tốt đẹp. Từ những lần xuống bản, dự ngày hội, trò chuyện với già làng đến việc cùng người dân giải quyết khó khăn thường ngày, niềm tin của đồng bào đối với người lính Biên phòng được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry cho rằng, bảo vệ vững chắc biên giới phải gắn với phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa của các dân tộc. Mỗi cộng đồng có tiếng nói, phong tục và cách ứng xử riêng; cán bộ Biên phòng càng am hiểu những đặc điểm ấy thì công tác vận động quần chúng càng thuận lợi. Theo anh, hiểu văn hóa không chỉ để giao tiếp, mà còn để thấu hiểu, tôn trọng đồng bào, cùng bà con gìn giữ các giá trị tốt đẹp và củng cố tình đoàn kết nơi biên giới.

Bà Bling Thị Hon, người từng giữ cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ga Ry trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, cho biết: trước đây, một bộ phận bà con sinh sống phân tán, còn duy trì những tập quán không phù hợp. Nhờ quá trình tuyên truyền, vận động kiên trì, nhận thức của người dân từng bước thay đổi, nhiều gia đình chú trọng phát triển kinh tế và xây dựng nếp sống mới; tình cảm giữa bộ đội và nhân dân gắn bó mật thiết. Cán bộ về bản được đón tiếp như người thân; các hoạt động văn hóa, văn nghệ do đơn vị phối hợp tổ chức luôn nhận được sự hưởng ứng của bà con.

Không riêng Ga Ry, các Đồn Biên phòng A Nông, Tr’Hy, La Êê, Đắc Pring, cửa khẩu quốc tế Nam Giang thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cũng phối hợp với địa phương, già làng và người có uy tín vận động người dân tôn tạo nhà Gươl, duy trì các thiết chế văn hóa ở thôn, bản, gìn giữ nghề dệt thổ cẩm, nghề chế tác nhạc cụ và các điệu múa truyền thống. Những hoạt động này không dừng ở một cuộc giao lưu hay một ngày hội, mà hướng đến khơi dậy ý thức tự giác trong từng gia đình, để người dân nhận thấy chính mình là người gìn giữ, trao truyền và thụ hưởng giá trị văn hóa.

Những hoạt động ấy góp phần gắn kết công tác bảo tồn văn hóa với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Khi già làng, người có uy tín và cán bộ Biên phòng cùng tuyên truyền, vận động, sự đồng thuận trong cộng đồng giúp công tác phổ biến pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự đạt hiệu quả cao hơn. Ngược lại, địa bàn biên giới ổn định tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất, bảo tồn nghề truyền thống và phát triển du lịch. Sự gắn bó giữa bộ đội với nhân dân vì thế vừa mang ý nghĩa văn hóa, vừa là nền tảng quan trọng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Giữ gìn bản sắc không có nghĩa là giữ nguyên mọi tập quán cũ, mà là gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp, phù hợp với đời sống hôm nay. Cùng đồng bào gìn giữ nhà Gươl, tiếng chiêng, nghề dệt và những sinh hoạt cộng đồng, người lính Biên phòng góp phần bồi đắp sức mạnh tinh thần của bản làng. Khi văn hóa được trao truyền, trở thành nguồn lực cải thiện đời sống, mỗi cộng đồng càng thêm gắn bó với quê hương, chung sức bảo vệ biên giới, xây dựng bản làng bình yên, giàu bản sắc.