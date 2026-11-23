Bà Tung Sến - Người thành lập Câu lạc bộ văn hóa Pa Dí.

Người dành nhiều tâm huyết thành lập và duy trì Câu lạc bộ văn hóa Pa Dí là bà Tung Sến. Xuất phát từ tình yêu với dân ca và mong muốn những giá trị văn hóa của dân tộc Pa Dí không bị mai một, bà đã kết nối những người cùng sở thích để cùng nhau học hát, chơi nhạc cụ. Từ nhóm nhỏ ban đầu chỉ có 3 người, đến nay câu lạc bộ đã phát triển lên hơn 30 thành viên.

Thành viên câu lạc bộ cùng nhau hát các làn điệu dân ca.

Những chị em thường ngày vốn quen với công việc nương đồi, ruộng vườn, nay lại cùng nhau dành thời gian cho các buổi sinh hoạt văn hóa. Sau những giờ lao động vất vả, họ gặp gỡ, trò chuyện, cùng cất lên câu hát dân ca, say sưa trong điệu múa truyền thống. Những mệt nhọc thường ngày dường như được gác lại, nhường chỗ cho niềm vui và sự hào hứng.

Niềm vui trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ.

Điều đáng quý là trong số đó không chỉ có người Pa Dí mà còn có người Bố Y, người Kinh, người Nùng và các dân tộc khác trên địa bàn. Dù khác nhau về dân tộc, ngôn ngữ, các thành viên đều có chung niềm yêu thích và mong muốn góp sức gìn giữ văn hóa truyền thống.

Bà Tung Sến dạy cho người trẻ cách thêu hoa văn trên trang phục dân tộc.

Hoa văn tinh xảo được chị em khéo léo tạo nên.

Không chỉ hướng dẫn các thành viên học và hát những làn điệu dân ca cổ, bà Tung Sến còn dành thời gian sáng tác ca khúc mới bằng tiếng Pa Dí. Trong số đó có các bài hát như “Người Pa Dí ơn Đảng”, “Chuyện tình người Pa Dí”,…

Bà Tung Sến chia sẻ: "Những sáng tác mang hơi thở cuộc sống hôm nay nhưng vẫn được thể hiện bằng tiếng nói của dân tộc, qua đó, tôi muốn gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc văn hóa và tình cảm gắn bó với cộng đồng. Với tôi, gìn giữ văn hóa không chỉ là lưu giữ những gì cha ông để lại, mà còn là tiếp nối và sáng tạo để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay".

Những buổi sinh hoạt thường được tổ chức tại nhà bà Tung Sến hoặc nhà văn hóa thôn. Khi tiếng đàn tròn ngân lên, những làn điệu dân ca nối tiếp nhau vang vọng trong không gian ấm cúng.

Trong tiếng nhạc rộn ràng, các chị em say sưa hòa mình vào điệu múa truyền thống của dân tộc. Trên vai là chiếc địu hoa rực rỡ, từng động tác múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo tiếng nhạc. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ánh lên niềm vui và sự tự hào khiến không khí buổi sinh hoạt thêm náo nức. Mỗi điệu múa không chỉ là dịp để các thành viên thể hiện tài năng, niềm đam mê văn nghệ mà còn góp phần tái hiện nét đẹp trong đời sống văn hóa, sinh hoạt của người Pa Dí.

Thành viên câu lạc bộ luyện tập điệu múa truyền thống.

Chị Ly Thị Liên, thành viên câu lạc bộ cho biết: "Tham gia câu lạc bộ, tôi cảm thấy rất vui vì được gặp gỡ, giao lưu và cùng chị em hát dân ca, múa những điệu múa truyền thống của dân tộc mình. Qua mỗi buổi sinh hoạt, tôi càng thêm yêu và tự hào về bản sắc văn hóa Pa Dí".

Trong mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên còn cùng nhau trao đổi kinh nghiệm thêu thùa, tạo hoa văn trên trang phục truyền thống. Người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, từng đường kim, mũi chỉ được thực hiện tỉ mỉ để tạo nên những họa tiết mang dấu ấn riêng.

Đặc biệt, mọi người còn chia sẻ cách làm chiếc mũ truyền thống có hình dáng như mái nhà - nét đặc trưng trong trang phục của phụ nữ Pa Dí. Từ việc lựa chọn nguyên liệu đến tạo hình, hoàn thiện từng chi tiết đều đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì. Qua những buổi gặp gỡ như thế, kỹ năng, kinh nghiệm và hiểu biết về văn hóa truyền thống được trao truyền một cách tự nhiên, gần gũi.

Không dừng lại ở các buổi sinh hoạt, câu lạc bộ còn tích cực tham gia biểu diễn trong các chương trình văn nghệ, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và giao lưu với các câu lạc bộ khác. Mỗi lần xuất hiện, các thành viên mang theo lời ca, tiếng hát, tiếng đàn cùng những bộ trang phục truyền thống của người Pa Dí để giới thiệu đến đông đảo người dân. Qua đó, nét đẹp văn hóa của đồng bào có thêm cơ hội lan tỏa, không chỉ trong cộng đồng người Pa Dí mà còn đến với các dân tộc khác.

Tại nhà bà Tung Sến, Câu lạc bộ văn hóa Pa Dí duy trì các buổi sinh hoạt, gìn giữ và trao truyền nét đẹp văn hóa truyền thống.

Điều đáng quý ở câu lạc bộ là tinh thần tự nguyện và sự gắn bó của các thành viên. Không có sự phân biệt về dân tộc hay tuổi tác, mọi người cùng học hỏi, chia sẻ và hỗ trợ nhau. Người biết hát truyền lại câu hát, người thành thạo nhạc cụ hướng dẫn người mới tập chơi; người khéo tay chỉ dẫn cách thêu hoa văn, làm trang phục. Từ các buổi sinh hoạt giản dị, tình yêu văn hóa truyền thống được nuôi dưỡng, trở thành sợi dây kết nối những người có chung niềm đam mê.

Giữa nhịp sống ngày càng đổi thay, việc gìn giữ những làn điệu dân ca, tiếng đàn, trang phục và nghề thủ công truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Bằng tâm huyết của người sáng lập và sự chung tay của các thành viên, Câu lạc bộ văn hóa Pa Dí ở thôn Hàm Rồng đang góp phần giữ cho những giá trị ấy không bị lãng quên. Từ những buổi sinh hoạt bình dị, câu hát Pa Dí tiếp tục được cất lên, trao truyền và lan tỏa trong đời sống cộng đồng.