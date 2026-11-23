Các nghệ nhân ở thôn Phú Nhiêu, xã Phú Xuyên tích cực gìn giữ, trao truyền làn điệu, trang phục nghệ thuật hò Cửa Đình- Múa hát Bài Bông cho thế hệ trẻ. Ảnh: PV

Trải qua nhiều thế hệ, nghệ thuật hò Cửa Đình- Múa hát Bài Bông vẫn được người dân thôn Phú Nhiêu gìn giữ, trao truyền. Đây là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian mang đậm nét văn hóa truyền thống, gắn liền với lễ hội làng, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và tín ngưỡng dân gian.

Qua tìm hiểu được biết, trong kháng chiến cũng như công cuộc đổi mới sau này, các nghệ nhân, các bậc cao niên và những người đam mê hát xướng đã tìm tòi, nghiên cứu, phục dựng, cố gắng giữ nguyên bản các làn điệu cổ hò Cửa Đình- Múa hát Bài Bông, không để bị mai một, thất truyền.

Nghệ nhân Nhân dân Lương Tất Tố người có công rất lớn trong việc sưu tầm, biên soạn, trao truyền làn điệu hò Cửa Đình- Múa hát Bài Bông. Ảnh: Nguyễn Chương

Nghệ nhân Nhân dân Lương Tất Tố (SN 1942) ở thôn Phú Nhiêu cho biết, tôi đam mê, gắn bó với làn điệu hò Cửa Đình- Múa hát Bài Bông đến nay đã hơn 70 năm. Trải qua nhiều thăng trầm, vậy nhưng bản thân tôi luôn nỗ lực, cố gắng sưu tầm, biên soạn, ghi chép để giữ gìn nguyên bản làn điệu cổ và cách diễn xướng của người xưa truyền lại.

“Hiện nay, điều vui mừng nhất là làn điệu hò Cửa Đình- Múa hát Bài Bông, một loại hình nghệ thuật độc đáo đã được các nghệ nhân trong thôn truyền dạy cho người dân và các em học sinh ở các cấp học. Qua đó tiếp tục gìn giữ, lan toả nét đẹp, giá trị văn hoá phi vật thể của quê hương trong đời sống đương đại”, Nghệ nhân Nhân dân Lương Tất Tố chia sẻ.

Qua tìm hiểu được biết, hò cửa Đình thường do nam giới thực hiện, có lời hò, phách tre giữ nhịp, động tác biểu diễn mang tính nghi lễ. Còn hát múa Bài Bông thường do nữ biểu diễn, người múa phải hiểu được lời hát, tuy đơn giản về động tác, nhưng phải kết hợp hài hoà giữa hát và múa. Không nhạc đệm, nhạc nền nhưng các nghệ nhân vẫn múa đều răm rắp, nhịp nhàng, uyển chuyển cuốn hút người xem.

Với sự tâm huyết, trách nhiệm của Nghệ nhân Nhân dân Lương Tất Tố và các Nghệ nhân Ưu tú, di sản văn hoá phi vật thể hò Cửa Đình- Múa hát Bài Bông đã được hồi sinh, trao truyền trong cộng đồng, trở thành niềm tự hào rất lớn của người dân nơi đây. Hiện nay, các trường học ở xã Phú Xuyên đang tích cực truyền dạy, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị, bản sắc văn hoá của loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Các nghệ nhân tích cực truyền dạy hò Cửa Đình- Múa hát Bài Bông cho các em học sinh Trường Mầm non Quang Trung . Ảnh: PV

Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Trung Lương Thị Hoa Phượng cho biết, chúng tôi lựa chọn hò Cửa Đình- Múa hát Bài Bông để truyền dạy cho học sinh lớp 5 tuổi A1 - A2, bởi đây là độ tuổi có khả năng cảm thụ âm nhạc, bắt chước động tác múa, hát và ghi nhớ lời ca tốt nhất ở bậc mầm non. Việc truyền dạy do các nghệ nhân thực hiện, các em được nghe nghệ nhân hát, múa, được mặc trang phục, được cầm quạt và thể hiện những động tác đơn giản, phù hợp với lứa tuổi.

“Qua từng câu hò, điệu múa, các nghệ nhân đang gieo vào tâm hồn các em tình yêu quê hương Phú Nhiêu, niềm tự hào là nơi sản sinh ra làn điệu hò Cửa Đình- Múa hát Bài Bông. Từ đó, từng bước giúp các em biết cảm thụ và thực hành âm nhạc dân gian, để di sản không chỉ bó hẹp trong không gian trong đình làng, hội làng, trường học, mà tiếp tục được lan toả, vươn xa, khẳng định bản sắc, nét đẹp văn hoá đặc trưng của quê hương mình”, cô Lương Thị Hoa Phượng cho biết.

Với những giá trị độc đáo về nội dung, nghệ thuật diễn xướng, hò Cửa Đình- Múa hát Bài Bông ở xã Phú Xuyên không chỉ có giá trị trong đời sống, sinh hoạt văn hoá và mỗi dịp lễ hội, mà còn được khẳng định bản sắc qua các cuộc thi, hội diễn quy mô lớn để lại dấu ấn, cảm xúc khó quên đối với người dân, du khách thập phương.

Việc truyền dạy hò Cửa Đình- Múa hát Bài Bông là biện pháp quan trọng để loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo không bị mai một, tiếp tục phát triển, lan toả trong đời sống đương đại. Ảnh: PV

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hò Cửa Đình- Múa hát Bài Bông xã Phú Xuyên Đỗ Thị Dịu cho biết, câu lạc bộ hiện có 116 thành viên, trong đó có 1 Nghệ nhân Nhân dân, 4 Nghệ nhân Ưu tú, người nhỏ tuổi nhất là 5 tuổi. Chúng tôi thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và tích cực tham gia biểu diễn tại các cuộc thi, dịp lễ hội, được được người dân, du khách đón xem, dành nhiều tình cảm yêu mến.

“Hò Cửa Đình- Hát múa Bài Bông là sợi dây gắn kết cộng đồng, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và khát vọng về một cuộc sống thái bình, thịnh vượng. Câu hát, điệu múa đã ăn sâu vào đời sống, sinh hoạt của người dân Phú Nhiêu từ xa xưa. Do vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng truyền dạy cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản độc đáo của quê hương”, bà Đỗ Thị Dịu thông tin.