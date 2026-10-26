Giữ gìn, phát huy giá trị di sản của nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh

Đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 26/10, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức chương trình tọa đàm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh (1926 - 2026). Tham dự chương trình có đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện gia đình nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh và đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại diện gia đình nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh.

Chủ trì tọa đàm gồm các đồng chí: PGS.TS Võ Quang Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; TS Nguyễn Tùng Lĩnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh; nhà nghiên cứu Phan Thư Hiền - Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh.

Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh (bút danh Vũ Hoàng) sinh ngày 24/10/1926 tại làng Tường Xá, tổng Thịnh Quả, huyện La Sơn, phủ Đức Thọ (nay thuộc xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh); mất ngày 4/2/2017. Ông là một trí thức tiêu biểu, một nhà nghiên cứu tận tụy, người đã dành trọn cuộc đời cho việc tìm hiểu, gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật của quê hương Hà Tĩnh và xứ Nghệ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nguyễn Tùng Lĩnh phát biểu khai mạc tọa đàm.

Ông là một trong những thành viên sáng lập và đóng góp công sức rất lớn trong việc xây dựng và phát triển Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh. Ông là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về văn hoá, lịch sử địa chí, văn học dân gian; nhiều bài viết về danh thắng, danh nhân, phong thổ, lễ hội xứ Nghệ; dịch giả của nhiều tác phẩm địa chí, thơ, câu đối Hán Nôm. Những công trình, sáng tác đồ sộ của ông có giá trị cho hôm nay và mai sau.

Nhà văn Đức Ban chia sẻ những kỷ niệm thân tình với nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh.

Tại chương trình tọa đàm, các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và những người từng gắn bó với nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh đã cùng trao đổi, phân tích, làm rõ hơn những đóng góp nổi bật, giá trị khoa học và sức sống lâu bền trong di sản của ông; đồng thời, chia sẻ những kỷ niệm, câu chuyện chân thực về nhân cách, phương pháp làm việc và tình yêu quê hương của ông.

Nhà nghiên cứu Lê Văn Tùng bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với nhân cách, sự nghiệp sáng tác đồ sộ của nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh.

Những ý kiến tâm huyết, sâu sắc tại tọa đàm đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, giá trị di sản của nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh, đồng thời gợi mở những hướng đi thiết thực trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa địa phương. Đây không chỉ là sự tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước mà còn thể hiện trách nhiệm trong việc gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và khơi dậy tinh thần sáng tạo trong các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ông Thái Minh Hiền - con trai nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp, ngành, bạn bè, đồng nghiệp đã tổ chức chương trình tọa đàm ý nghĩa; đồng thời khẳng định, đó là nguồn động viên để các thế hệ con cháu trong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần xây dựng quê hương.

Phát biểu tại chương trình tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận những đóng góp to lớn của nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh trong việc sưu tầm, nghiên cứu những giá trị lịch sử, văn hóa, văn học nghệ thuật của quê hương. Đồng thời, khẳng định những công trình ông để lại không chỉ có giá trị học thuật mà còn là nguồn tư liệu quý cho công tác bảo tồn di sản, giáo dục truyền thống và phát triển văn hóa Hà Tĩnh hôm nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ban, ngành tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Hà Tĩnh; chú trọng khai thác, giới thiệu và lan tỏa những công trình có giá trị của nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh và các thế hệ đi trước, đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại. Cùng với đó, quan tâm xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả các tổ chức, nhóm nghiên cứu văn hóa địa phương.

Tiếp tục phát huy vai trò của Hội Liên hiệp VHNT tỉnh trong tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ, khơi nguồn sáng tạo và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tác; tiếp tục kế thừa xứng đáng di sản của các thế hệ đi trước, đóng góp thiết thực vào việc gìn giữ bản sắc văn hóa Hà Tĩnh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Dịp này, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh đã công bố quyết định và ra mắt Nhóm Địa phương học Hà Tĩnh với 8 thành viên là các nhà nghiên cứu văn hóa; do nhà nghiên cứu Lê Văn Tùng làm trưởng nhóm.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thành viên của Nhóm Địa phương học Hà Tĩnh.