Giữ gìn nghệ thuật truyền thống trong đời sống mới

Lời mới cho làn điệu quen thuộc

Nối dài sức hút từ du lịch

Trao truyền giai điệu dân ca

Lời mới cho làn điệu quen thuộc

Cuộc vận động sáng tác, biên soạn lời mới dân ca - bài chòi năm 2026 do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu tổ chức lần đầu tiên, đã tạo thêm cơ hội để những làn điệu quen thuộc có lời ca mới, tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Trình diễn Bài chòi ở Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ. Ảnh MINH KHUÊ

Đất và người trong mạch nguồn dân ca

Lấy chủ đề “Xứ Quảng - Đất và người trong mạch nguồn dân ca, bài chòi”, cuộc vận động hướng đến khơi mở cảm hứng sáng tác trên nền tảng các làn điệu truyền thống, từ lý, hò, vè, hát ru, hát đối đáp, hát giao duyên đến các hình thức diễn xướng dân gian đặc sắc khác. Không gian sáng tác được mở rộng, từ miền biển, đồng bằng đến trung du, miền núi; từ những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng đến những chuyển động của đời sống Đà Nẵng hôm nay.

Cuộc vận động đã thu hút sự tham gia của nhiều tác giả đến từ Đà Nẵng, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi… Sự góp mặt của các tác giả ở nhiều địa phương cho thấy sức lan tỏa của dân ca, bài chòi và sự quan tâm của công chúng sáng tác đối với loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc này.

Sau 4 tháng phát động, từ 130 tác phẩm gửi về, Ban Tổ chức lựa chọn 104 tác phẩm đủ điều kiện đưa vào chấm chọn. Qua đánh giá của Hội đồng Giám khảo, 31 tác phẩm được trao giải, trong đó có 2 giải Nhất thuộc về Khúc tâm tình Đà Nẵng (tác giả Cao Văn Minh) và Quê hương trọn nghĩa vẹn tình (tác giả Hồ Thanh Hải); 6 giải Nhì, 10 giải Ba, 13 giải Khuyến khích và 2 giải thưởng dành cho tác giả có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia cuộc vận động.

Cuộc vận động sáng tác, biên soạn lời mới dân ca - bài chòi năm 2026

Mỗi quân bài là một tác phẩm gửi về sau 4 tháng phát động

130tác phẩm gửi về

104tác phẩm đủ điều kiện đưa vào chấm chọn

31tác phẩm được trao giải

Giải Nhất 2

Giải Nhì 6

Giải Ba 10

Giải Khuyến khích 13

Đủ điều kiện đưa vào chấm chọn

Tác phẩm gửi về

Ngoài ra có 2 giải thưởng dành cho tác giả có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia cuộc vận động.

Theo NSƯT Phạm Đỗ Linh, Trưởng ban Giám khảo, việc đánh giá tác phẩm không chỉ căn cứ vào nội dung tư tưởng, chủ đề mà còn chú trọng cấu trúc, ý tứ, tính văn học, tính âm nhạc của lời ca và sự phù hợp với đặc trưng của từng làn điệu. Ban Giám khảo ghi nhận nhiều tác phẩm có nội dung tư tưởng tốt, khai thác chất liệu chân thực từ đời sống và có sự kết nối tương đối tự nhiên giữa lời ca với làn điệu.

Ở góc độ sáng tác, NSND Từ Minh Hiệp nhấn mạnh, người viết phải hiểu và tôn trọng đặc trưng của từng làn điệu; cái mới chỉ thực sự có giá trị khi được hình thành trên nền tảng am hiểu, kế thừa vốn cổ. Lời ca cần giàu hình ảnh, cảm xúc và chiều sâu, nhưng đồng thời phải thuận với nhịp điệu, tiết tấu, cách ngân, cách luyến láy của người hát. Sự hòa quyện giữa ngôn từ và âm nhạc mới tạo nên sức sống cho tác phẩm. Với cuộc vận động lần đầu được tổ chức đã thu hút đông đảo tác giả cùng nhiều tác phẩm có chất lượng, theo NSND Từ Minh Hiệp, điều này cho thấy sức sống và sức hấp dẫn đặc biệt của di sản bài chòi trong đời sống nhân dân.

Di sản trong không gian văn hóa mới

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, tác giả Hồ Thanh Hải - người đoạt giải nhất ở cuộc vận động cho rằng, xứ Quảng là vùng đất có nền văn hóa lâu đời, được bồi đắp qua nhiều thế hệ, kết tinh trong nhân cách, lối sống và tình cảm của con người. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau đã trở thành nét đẹp, là hồn cốt trong văn hóa và tính cách người xứ Quảng. Lựa chọn nhan đề Quê hương trọn nghĩa vẹn tình là cách tác giả gửi gắm tình cảm và niềm tự hào về quê hương sau gần 30 năm chia tách, nay lại về chung một nhà.

Không dừng lại ở cảm hứng ngợi ca, tác giả Hồ Thanh Hải còn bày tỏ những trăn trở về thực trạng của nghệ thuật bài chòi hiện nay. Theo anh, một trong những khó khăn lớn là lực lượng sáng tác còn mỏng; không ít người viết chưa thực sự am hiểu sâu các làn điệu nên chất lượng lời ca chưa cao. Bên cạnh đó, công chúng yêu thích và tham gia sinh hoạt bài chòi chưa đông, chưa hình thành được sân chơi nghệ thuật có sức thu hút rộng rãi. Việc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc vận động sáng tác lần này là khởi đầu có ý nghĩa trong nỗ lực giữ lửa di sản.

Tác giả cũng đề xuất, sau những cuộc vận động sáng tác mang tính thời điểm, cần có chương trình bảo tồn và phát triển lâu dài, trong đó chú trọng mở các lớp sáng tác, lớp học hô hát bài chòi dành cho thế hệ trẻ. Việc đào tạo đồng thời người viết lời mới và người thực hành, trình diễn sẽ góp phần hình thành lực lượng kế cận, tạo nền tảng để nghệ thuật dân gian độc đáo này vừa được gìn giữ, vừa tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại.

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ, mục tiêu cuộc vận là khơi dậy tình yêu, ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với di sản; tìm kiếm những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, có khả năng trình diễn, phổ biến và đi vào sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Từ định hướng ấy, việc kết nối nghệ nhân với văn nghệ sĩ cùng thế hệ trẻ cần được quan tâm hơn. Theo đó, dân ca, bài chòi cần có mặt trong trường học, câu lạc bộ, trung tâm văn hóa và các hoạt động cộng đồng; đồng thời được giới thiệu qua các chương trình biểu diễn, hoạt động du lịch văn hóa. Những tác phẩm đạt chất lượng cũng cần tiếp tục được tuyển chọn, biên tập, dàn dựng và phổ biến để đến với công chúng, thay vì chỉ dừng lại ở kết quả một cuộc vận động sáng tác.

Nối dài sức hút từ du lịch

Từ những đêm hô hát bài chòi giữa phố cổ Hội An đến các chương trình nghệ thuật, lễ hội và hoạt động trải nghiệm di sản, dân ca, bài chòi xứ Quảng đang từng bước khẳng định sức hấp dẫn trong đời sống du lịch Đà Nẵng.

Du khách cùng tham gia trò chơi bài chòi. Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN

Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) lần đầu được tổ chức cùng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 mở thêm cơ hội đưa những làn điệu truyền thống đến gần công chúng, đồng thời đặt ra yêu cầu biến di sản thành sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức sống lâu dài.

Đưa di sản vào không gian du lịch

Từ trò chơi dân gian gắn với đời sống làng quê, bài chòi đã trở thành trải nghiệm văn hóa quen thuộc đối với du khách đến Hội An. Không chỉ thưởng thức những làn điệu dân ca, du khách còn được trực tiếp tham gia trò chơi, tìm hiểu cách hô hát, nhận diện quân bài và cảm nhận nét dí dỏm, sâu sắc trong ngôn ngữ dân gian xứ Quảng.

Thời gian gần đây, dân ca, bài chòi tiếp tục xuất hiện trong nhiều hoạt động văn hóa, giải trí phục vụ du lịch. Tại Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026, hội hô hát bài chòi Khu 5 góp phần làm phong phú không gian sinh hoạt văn hóa dân gian. Trong khi đó, Lễ hội sông Cổ Cò - Hội An Tây diễn ra đầu tháng 8/2026 đưa bài chòi, hò khoan vào chuỗi hoạt động kết hợp chợ quê, nghề truyền thống và trải nghiệm sông nước.

Di sản bài chòi được đưa ra khỏi không gian sân khấu đơn thuần, gắn với đời sống cộng đồng và hành trình khám phá điểm đến. Nghe một câu hát, du khách đồng thời được tìm hiểu câu chuyện văn hóa phía sau, qua đó tăng chiều sâu trải nghiệm và khả năng lưu giữ ấn tượng về vùng đất.

Đặc biệt, trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, những sinh hoạt văn hóa như tuồng, dân ca, bài chòi, thư pháp và trò chơi dân gian sẽ được tái hiện trong không gian phố cổ Hội An. Cùng với đó là chương trình “Đêm Hoài Giang” trên sông Hoài ngày 23/11 và các hoạt động nghệ thuật tại Công viên Kazik, tạo thêm những điểm hẹn văn hóa cho du khách.

Diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 được Đà Nẵng tổ chức với nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật, trải nghiệm di sản, trình diễn nghề truyền thống và giới thiệu văn hóa các vùng miền. Đây cũng là dịp hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gắn với định hướng đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Điểm nhấn tại Đà Nẵng là Ngày hội Di sản văn hóa năm 2026 với chủ đề “Kết nối miền Di sản”, diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng. Trong đó, không gian “Thanh âm Di sản” ngày 21/11 dự kiến giới thiệu dân ca bài chòi, hát tuồng, hò khoan xứ Quảng, hò Ba Lý. Bên cạnh các chương trình biểu diễn, công chúng còn được khám phá nghề thủ công, trang phục, nhạc cụ và văn hóa của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn thành phố.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026

Các hoạt động tại Đà Nẵng từ ngày 18 đến 24/11

18/11

19/11

20/11

21/11

22/11

23/11

24/11

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026Giao lưu nghệ thuật, trải nghiệm di sản, trình diễn nghề truyền thống, giới thiệu văn hóa các vùng miền

Ngày hội Di sản văn hóa năm 2026 “Kết nối miền Di sản”Hai ngày 21 và 22/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng

Không gian “Thanh âm Di sản”Ngày 21/11, dự kiến giới thiệu dân ca bài chòi, hát tuồng, hò khoan xứ Quảng, hò Ba Lý

Chương trình “Đêm Hoài Giang”Ngày 23/11, trên sông Hoài

Ngày Văn hóa Việt NamNgày 24/11, lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc

Không gian hô hát bài chòi tại Hội An. Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN

Tạo sức sống mới từ Ngày Văn hóa Việt Nam

Việc đưa dân ca, bài chòi vào chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc vừa để tôn vinh di sản, đồng thời mở rộng không gian quảng bá văn hóa đến du khách. Đặc biệt, khi các chương trình được tổ chức tại bảo tàng, phố cổ, khu dân cư và điểm du lịch, nghệ thuật truyền thống có thêm cơ hội tiếp cận nhiều nhóm công chúng khác nhau.

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, sức hấp dẫn của bài chòi còn đến từ lối biểu diễn mộc mạc, duyên dáng của các nghệ nhân và cộng tác viên địa phương. Bên cạnh lực lượng nghệ sĩ chuyên nghiệp, sự tham gia của người dân giúp hoạt động diễn xướng giữ được nét tự nhiên, gần gũi vốn có.

Dù có nhiều cơ hội phát triển, việc đưa dân ca, bài chòi vào du lịch vẫn đối diện những khó khăn về nhân lực, kinh phí và khả năng duy trì hoạt động thường xuyên.

Gần 25 năm gắn bó với biểu diễn, truyền dạy dân ca, bài chòi, nghệ nhân Dương Quý thuộc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An từng bày tỏ mong muốn có thêm sân chơi cho thế hệ trẻ, đồng thời chú trọng đào tạo lực lượng kế cận. Theo ông, đây là điều cần thiết để nghệ thuật bài chòi tiếp tục được trao truyền trong đời sống.

HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND về hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi giai đoạn 2026 - 2030. Chính sách quy định hỗ trợ trang thiết bị 60 triệu đồng/câu lạc bộ đủ điều kiện, hỗ trợ duy trì hoạt động 9 triệu đồng/năm; đồng thời bố trí kinh phí truyền dạy, sáng tác và quảng bá di sản trong các ấn phẩm du lịch.

Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND

Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi giai đoạn 2026 - 2030

60triệu đồng/câu lạc bộ đủ điều kiệnHỗ trợ trang thiết bị

9triệu đồng/nămHỗ trợ duy trì hoạt động

Cùng với chính sách hỗ trợ, việc ứng dụng công nghệ cũng đang mở thêm hướng tiếp cận. Hội An dự kiến giới thiệu bộ học liệu điện tử truyền dạy bài chòi trong dịp Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, với 36 video cùng các tài liệu hướng dẫn. Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm, số hóa giúp lưu giữ kinh nghiệm của nghệ nhân và tạo điều kiện để học sinh, người dân, du khách thuận tiện tìm hiểu, thực hành di sản.

Tăng số lượng chương trình biểu diễn, yêu cầu xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa có khả năng vận hành lâu dài được đặt ra. Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú cần tham gia kết nối với nghệ nhân, câu lạc bộ; ngành văn hóa giữ vai trò định hướng chuyên môn, bảo đảm tính nguyên bản và hỗ trợ đào tạo nhân lực. Để từ đây, dân ca, bài chòi vừa được gìn giữ như ký ức văn hóa, đồng thời trở thành nguồn lực góp phần tạo dựng bản sắc và sức cạnh tranh riêng cho du lịch Đà Nẵng.

Trao truyền giai điệu dân ca

Các câu lạc bộ dân ca góp phần duy trì không gian thực hành, trao truyền di sản văn hóa trong cộng đồng. Để những làn điệu truyền thống tiếp tục ngân vang trong đời sống đương đại, các câu lạc bộ cần được hỗ trợ nguồn lực, mở rộng cơ hội biểu diễn và bồi dưỡng lực lượng kế cận, thay vì chỉ dựa vào tâm huyết của những người gìn giữ di sản.

Các CLB dân ca bài chòi góp phần lan tỏa âm nhạc dân tộc đến với cộng đồng, du khách. Ảnh: VĨNH LỘC

Bền bỉ giữ lửa dân ca

Những ngày này, ông Nguyễn Nhí, Đội trưởng Đội hô hát bài chòi vùng di sản Mỹ Sơn (xã Thu Bồn) tất bật cùng các thành viên ráp nối tiết mục chuẩn bị cho chương trình biểu diễn của thôn nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng trong khoảnh sân nhỏ trước nhà.

Thành lập từ tháng 3/2024 với 7 thành viên, gồm 3 nhạc công, 2 người hát chính và 2 người hát phụ kiêm chạy cờ, đội chủ yếu hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Ngoài trình diễn tại các dịp lễ hội, sự kiện cộng đồng và chương trình do địa phương tổ chức, thỉnh thoảng, đội vào Khu di sản Mỹ Sơn biểu diễn phục vụ khách du lịch.

Theo ông Nhí, sức hấp dẫn của bài chòi bên cạnh là những làn điệu dân ca truyền thống xứ Quảng, còn nằm ở tính tương tác của một trò chơi dân gian có thưởng cùng nội dung đa dạng từ tình mẫu tử, tình yêu quê hương, đất nước đến những câu chuyện về lịch sử, văn hóa Mỹ Sơn.

“Nguồn thu của đội chủ yếu đến từ khoản bồi dưỡng của đơn vị mời biểu diễn; thỉnh thoảng tại một số sự kiện mang tính cộng đồng chúng tôi bán thêm thẻ bài cho người chơi, bình quân sau mỗi buổi diễn, một thành viên được chia khoảng 400 nghìn đồng. Dù thu nhập không lớn nhưng ai cũng vui vì được thỏa mãn niềm đam mê và góp phần giới thiệu nghệ thuật truyền thống đến cộng đồng, du khách”

Nguyễn NhíĐội trưởng Đội hô hát bài chòi vùng di sản Mỹ Sơn (xã Thu Bồn)

Đà Nẵng hiện có nhiều đội, nhóm, câu lạc bộ dân ca hoạt động. Đó không chỉ là địa chỉ của những người yêu thích nghệ thuật truyền thống mà còn là nơi lan tỏa, tiếp nối tình yêu bài chòi đến các thế hệ trẻ. Bà Nguyễn Thị Phú Tân (nghệ danh Huyền Tân), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bài chòi sông Hàn chia sẻ, câu lạc bộ ban đầu là nơi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn cho những người cùng đam mê.

Qua hơn 10 năm hoạt động, câu lạc bộ hiện có khoảng 18 thành viên, ngoài hô hát bài chòi, câu lạc bộ cũng đã mở rộng thêm các tiết mục dân ca và hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Bên cạnh phục vụ các chương trình cộng đồng, sự kiện của địa phương và thành phố, câu lạc bộ còn kết nối các công ty sự kiện, doanh nghiệp lữ hành biểu diễn phục vụ khách du lịch. Đây cũng là cách để câu lạc bộ mở rộng không gian thực hành di sản, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Một điểm dạy dân ca bài chòi trong phố cổ Hội An. Ảnh: VĨNH LỘC

Lan tỏa dân ca, bài chòi

Có thể thấy, dù hoạt động tương đối nhộn nhịp, nhưng hầu hết các câu lạc bộ đều gặp khó khăn, từ thiếu lực lượng kế cận đến kinh phí hoạt động, đa phần nguồn thu dựa vào các suất diễn. Cạnh đó, điều kiện tập luyện, trang thiết bị, nhạc cụ, trang phục cũng chưa được bảo đảm, đòi hỏi có sự đồng hành, hỗ trợ của nhà nước và các sở, ngành liên quan.

Ông Nguyễn Văn Phước, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bài chòi Xứ Quảng thông tin, sau gần 5 năm thành lập, câu lạc bộ vẫn chưa có địa điểm cố định để tập luyện, bảo quản đạo cụ, nhạc cụ; các thành viên phải mượn hoặc sử dụng không gian tại nhà riêng.

“Thật ra, nếu không vì niềm đam mê và tình yêu nghệ thuật thì khó thể duy trì câu lạc bộ lâu dài, bởi thù lao cho các thành viên sau mỗi chương trình khá ít ỏi. Chưa kể, điều kiện sinh hoạt, tập luyện cũng bức bí, nên mong muốn các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ địa điểm sinh hoạt, trang thiết bị và một phần kinh phí để câu lạc bộ duy trì tập luyện, biểu diễn thường xuyên, lan tỏa nghệ thuật dân ca, bài chòi. Thời gian qua, câu lạc bộ chưa tìm được nhiều nhân tố mới khi nhiều nghệ nhân, nhạc công có kinh nghiệm ngày càng lớn tuổi”

Nguyễn Văn PhướcChủ nhiệm Câu lạc bộ Bài chòi Xứ Quảng

Thực tế, tại một số địa phương, đơn vị, công tác truyền dạy dân ca bài chòi đã được duy trì ổn định thường xuyên. Điển hình, có thể kể đến Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An nhiều năm qua đã phối hợp các địa phương liên tục mở hàng chục lớp truyền dạy dân ca bài chòi. Riêng năm học 2025 - 2026, trung tâm phối hợp phường Hội An và phường Hội An Đông mở 3 lớp cho học sinh có năng khiếu, yêu thích nghệ thuật truyền thống các khối lớp 6, 7 và 8, bình quân mỗi lớp 30 học sinh, có lớp thu hút gần 40 em tham gia học mỗi tuần một buổi do nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn. Qua đó, giúp học sinh làm quen với từng làn điệu, cách hát, cách biểu diễn cũng như những giá trị văn hóa của loại hình nghệ thuật bài chòi, góp phần đưa di sản đến gần hơn thế hệ trẻ.

Theo ông Lê Bá Vương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh thành phố, ngoài định hướng hoạt động cho các câu lạc bộ, thời gian qua đơn vị cũng hỗ trợ địa điểm tập luyện và tạo điều kiện cho nhiều câu lạc bộ thuộc các lĩnh vực khác nhau hoạt động. Hiện có 4 câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống là Câu lạc bộ Bài chòi Xứ Quảng, Bài chòi sông Hàn, Bài chòi Hải Vân và Câu lạc bộ Dân ca truyền thống cầu Rồng tham gia những chương trình biểu diễn khi đơn vị có nhu cầu. Dù vậy, để các câu lạc bộ duy trì hoạt động ổn định và bền vững, hướng đến lan tỏa nghệ thuật bài chòi đến cộng đồng, du khách, nhà nước cũng cần hỗ trợ kinh phí và điều kiện tập luyện. Đặc biệt, có cơ chế, chính sách hỗ trợ nghệ nhân, nhạc công, người biểu diễn thuộc các câu lạc bộ dân ca, tạo động lực để mọi người yên tâm gắn bó, thực hành di sản...

Nội dung: MINH KHUÊ - KHÔI MINH - VĨNH LỘC

Trình bày: MINH TẠO