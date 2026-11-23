Các học sinh tại PEI trong lớp học viết chữ tiếng Việt. Ảnh: TTXVN phát

Ở tỉnh bang Đảo Hoàng tử Edward (PEI), Canada, nhiều trẻ em gốc Việt vẫn hiểu được tiếng mẹ đẻ khi nghe cha mẹ trò chuyện, nhưng lại thường chỉ đáp lại bằng tiếng Anh theo thói quen. Với mong muốn các em có thêm cơ hội để nghe, nói và học đọc, học viết tiếng Việt, một lớp học miễn phí đã được mở vào dịp cuối tuần. Hơn hai năm qua, cùng với sự chung tay của phụ huynh, phong trào đã phát triển thành 3 lớp với 30 học sinh.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, một chương trình Ngày hội văn hóa và Tri ân thầy cô đã được phụ huynh và cô giáo chung tay tổ chức nhằm giúp các em vận dụng những điều đã học, từ giới thiệu cảnh đẹp của quê hương đến việc viết lời cảm ơn cha mẹ và thầy cô bằng tiếng Việt. Qua những việc làm gần gũi đó, các em có thể hiểu thêm nét đẹp văn hóa Việt Nam về lòng hiếu thảo với cha mẹ và truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, cô Hoàng Minh Hà, một giáo viên gốc Việt tại Canada và là người khởi xướng lớp học miễn phí ở PEI, cho biết phần lớn học sinh của cô được sinh ở Canada hoặc theo gia đình chuyển sang đây từ khi còn rất nhỏ. Tiếng Anh là ngôn ngữ các em dùng thường xuyên ở trường học và với bạn bè. Ngay cả khi đến lớp tiếng Việt, nhiều em vẫn giữ thói quen nói tiếng Anh với nhau. Việc tổ chức những buổi học tiếng Việt vào dịp cuối tuần là để giúp các em có thêm cơ hội sử dụng tiếng Việt và hiểu những câu chuyện, phong tục mà ông bà, cha mẹ vẫn nhắc đến ở nhà.

Ban đầu, lớp chỉ có hai giáo viên tình nguyện. Các cô tự chuẩn bị giáo trình, đồ dùng và thiết bị dạy học, kể cả những vật dụng nhỏ như bút chì và tẩy, đồng thời thống nhất miễn phí cho học sinh. Ngoài luyện đọc, viết và kể chuyện, các em còn được tìm hiểu về lịch sử, phong tục Việt Nam và tham gia những hoạt động như gói bánh chưng, làm bánh trôi, bánh chay hay bánh trung thu. Sau hơn hai năm, nhiều em từng chưa biết nói hoặc chưa từng học tiếng Việt đã có thể đọc, kể chuyện và từng bước tập viết bằng tiếng mẹ đẻ.

Lớp Tiếng Việt được duy trì đều đặn. Ảnh: TTXVN phát

Lớp học được duy trì đều đặn cũng nhờ những phụ huynh muốn con em mình có thể trò chuyện bằng tiếng Việt với người thân. Theo ghi nhận, hơn 20 phụ huynh tại PEI đã tham gia hỗ trợ các lớp và cùng giáo viên tổ chức các hoạt động văn hóa. Cô Minh Hà thường khuyến khích phụ huynh tiếp tục nói tiếng Việt với các con, cùng các con đọc sách hoặc kể chuyện về quê hương. Theo cô, một buổi học cuối tuần giúp các em thêm vốn từ. Những cuộc trò chuyện trong gia đình giúp các em có dịp dùng những từ ấy hàng ngày.

Khi số học sinh tăng lên, nhóm giáo viên phải tìm chỗ học phù hợp hơn và tính đến cả những khoản chi vượt khả năng tự lo. Muốn duy trì lớp học miễn phí, cô Minh Hà tìm tới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada và được giới thiệu đến Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada – Việt Nam (CVCEC). Với chương trình trực tuyến mang tên “Trường Tiếng Việt của em” do CVCEC tạo dựng, giáo viên đã có thêm học liệu trực tuyến dùng chung, từ các bài học, phiếu luyện tập đến trò chơi và gợi ý hoạt động cho lớp trực tiếp. Phụ huynh cũng có thể sử dụng nền tảng miễn phí để cùng con ôn bài ở nhà.

Bà Phan Thị Quỳnh Trang, Chủ tịch CVCEC, chia sẻ với phóng viên rằng Hội đồng đang cùng nhóm giáo viên đúc kết kinh nghiệm ở PEI, từ cách soạn giáo án, tổ chức buổi học đến phối hợp với phụ huynh. Việc này giúp các lớp ở PEI có chương trình thống nhất hơn và tạo điều kiện để những nhóm dạy tiếng Việt ở các địa phương khác tại Canada sử dụng chung học liệu. Hội đồng cũng đang chuẩn bị hồ sơ xin tài trợ để duy trì các lớp trực tiếp tại PEI.

Trong chương trình Ngày hội văn hóa và Tri ân thầy cô tại PEI, các em được nghe cô Minh Hà kể về ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và được hướng dẫn tự làm hai tấm thiệp, một tặng cha mẹ và một tặng thầy cô. Các em cũng được khuyến khích vẽ một cảnh đẹp của Việt Nam, viết tên địa danh và giới thiệu bức vẽ bằng tiếng Việt trước khi được ghép với các bức vẽ để trở thành một bức tranh chung. Đây cũng là cách để gắn việc học tiếng Việt với tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Qua lời cảm ơn trên tấm thiệp và câu chuyện về cảnh đẹp do mình lựa chọn, các em vừa thực hành tiếng Việt, vừa hiểu thêm về quê hương và truyền thống biết ơn cha mẹ, kính trọng thầy cô.

Nhắc tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô Minh Hà đã liên tưởng đến người thầy dạy Toán của mình ở Hà Nội là cô Dương Hoài Ân. Hàng chục năm sau khi rời ghế nhà trường, cô Minh Hà vẫn hỏi thăm cô giáo cũ và muốn chia sẻ với cô mỗi khi có niềm vui. Từ câu chuyện của mình, cô Minh Hà mong học sinh của cô hiểu vì sao người Việt coi trọng việc học và kính trọng thầy cô giáo. Với các em, bài học về lòng biết ơn có thể bắt đầu bằng một việc vừa với khả năng của mình. Tự nghĩ và viết một lời cảm ơn bằng tiếng Việt, dù câu chữ còn vụng về, là cách để nói với cha mẹ và thầy cô về tình cảm của mình.

Cách quê hương hàng nghìn dặm, các em học sinh ở PEI vẫn có thể biết đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 qua câu chuyện của cô giáo, hiểu thêm về lòng hiếu thảo khi viết thiệp tặng cha mẹ và học cách bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô dạy mình. Từ những buổi học cuối tuần đến những cuộc trò chuyện ở nhà, tiếng Việt dần trở thành ngôn ngữ để các em kể chuyện của mình và nghe những câu chuyện của gia đình. Đây cũng là cách duy trì và gìn giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt dù đang ở bất kỳ nơi đâu.