GIỮ GÌN MÁI ẤM HẠNH PHÚC NƠI NON CAO CHẾ TẠO

Ở thôn Chế Tạo, mô hình nuôi lợn đen của chị Sùng Thị Xá là hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình và lợi thế địa phương. Nhiều năm gắn bó với chăn nuôi, chị duy trì khoảng 20 con mỗi lứa, mỗi năm nuôi 3 lứa, mang lại thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Nguồn thu ổn định giúp gia đình cải thiện đời sống, có thêm điều kiện chăm lo cho con và xây dựng tương lai.

Không chỉ phát triển kinh tế, chị Xá còn chú trọng vun đắp tình cảm giữa các thành viên, cùng gia đình chia sẻ công việc nhà và trách nhiệm trong cuộc sống. Với chị, mái ấm hạnh phúc cần có sự đồng lòng, yêu thương và cùng nhau vượt qua khó khăn.

Cuộc sống của chị Xá cũng cho thấy phụ nữ vùng cao đang ngày càng chủ động phát huy lợi thế địa phương, vươn lên làm chủ kinh tế, nâng cao vị thế trong gia đình và cộng đồng.

Từ thực tế ấy, có thể thấy nhận thức của phụ nữ Mông ở Chế Tạo đang từng bước thay đổi. Bên cạnh chăm sóc gia đình, nhiều chị em đã mạnh dạn học hỏi kiến thức mới, lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp và tích cực tham gia hoạt động xã hội. Sự chủ động ấy không chỉ tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế mà còn góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Xác định xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chế Tạo thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên. Thông qua sinh hoạt chi hội, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm, chị em có cơ hội chia sẻ cách phát triển kinh tế, nuôi dạy con, chăm sóc người thân, giữ gìn tình cảm vợ chồng và xây dựng nếp sống văn minh.

Tại thôn Tà Dông, chị Lù Thị Sày - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động do hội phát động. Những buổi sinh hoạt giúp chị em có cơ hội gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm làm ăn và trao đổi cách giữ gìn hạnh phúc gia đình. Qua đó, nhiều phụ nữ có thêm động lực vươn lên, tự tin hơn trong cuộc sống, biết chia sẻ trách nhiệm với chồng con và tích cực tham gia công việc chung của thôn.

Theo chị Sày, sự gắn kết giữa các hội viên có ý nghĩa thiết thực, bởi những kinh nghiệm từ cuộc sống thường ngày giúp chị em hiểu nhau hơn, cùng tìm cách tháo gỡ khó khăn và xây dựng gia đình êm ấm. Khi mỗi phụ nữ chủ động thay đổi từ nhận thức đến hành động, những giá trị tốt đẹp trong gia đình cũng được gìn giữ, phát huy.

Ở địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn như Chế Tạo, hạnh phúc gia đình không chỉ được tạo dựng từ điều kiện vật chất mà còn bắt nguồn từ sự đồng thuận, yêu thương và sẻ chia. Từ lao động, sản xuất, chăm sóc con đến giữ gìn quan hệ họ hàng, làng xóm, mỗi thành viên đều có trách nhiệm vun đắp mái ấm. Những nét đẹp văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, trong khi những quan niệm không còn phù hợp từng bước được thay đổi thông qua tuyên truyền và vận động.

Anh Giàng A Phềnh - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Chế Tạo đánh giá cao sự chủ động của phụ nữ trong phát triển kinh tế, chăm lo gia đình và tham gia phong trào tại địa phương. Khi chị em có kiến thức, có thu nhập và nhận được sự quan tâm, động viên của gia đình, cộng đồng, cuộc sống ngày càng ổn định, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó.

Chị Giàng Thị Chư - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chế Tạo cho biết: “Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nắm tâm tư, nguyện vọng của hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao kiến thức và xây dựng gia đình hạnh phúc. Hội chú trọng nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò của chi hội trưởng và hội viên tiêu biểu, đưa phong trào phụ nữ ngày càng thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương”.

Từ những mô hình kinh tế hiệu quả đến các hoạt động học tập, giao lưu, phụ nữ xã Chế Tạo đang từng ngày khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội. Bằng sự cần cù, trách nhiệm và tinh thần chủ động đổi mới, chị em vừa “giữ lửa” mái ấm, vừa góp sức phát triển kinh tế, xây dựng cộng đồng đoàn kết. Những gia đình bình yên, hạnh phúc sẽ là nền tảng để Chế Tạo ngày càng phát triển, cuộc sống người dân vùng cao thêm ấm no.