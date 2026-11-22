Các đại biểu, đại diện các hội đoàn và bà con cộng đồng chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Dấu mốc văn hóa ý nghĩa

Trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình quê hương, sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc năm đầu tiên cả nước triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, mà còn tôn vinh hành trình bền bỉ gìn giữ bản sắc dân tộc, trao truyền tiếng Việt cho thế hệ trẻ và quảng bá hình ảnh đất nước tại Pháp.

Tham dự chương trình có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải và Phu nhân; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp Anoa Suzanne Dussol; nguyên Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Phu nhân; cùng đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, lãnh đạo các hội đoàn, các trí thức, văn nghệ sĩ và đông đảo bà con cộng đồng, các bậc phụ huynh cùng các em thiếu nhi.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa của đất nước. Với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam, ngày 24/11 hằng năm chính thức được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam - gắn với kỷ niệm tròn 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Hòa chung không khí sôi nổi với hơn 400 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, triển lãm được tổ chức trên khắp các địa phương trong nước, chương trình kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Paris là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và châu Âu.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp ôn lại dấu mốc lịch sử cách đây 80 năm, khi đất nước vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm đến vai trò của văn hóa và khẳng định tư tưởng: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Tư tưởng lớn lao ấy đã trở thành ngọn đuốc định hướng xuyên suốt cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Theo ông Đinh Ngọc Đức, việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong việc tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, khuyến khích sáng tạo, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của sự kiện đối với kiều bào, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp khẳng định: "Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có văn hóa Việt Nam. Dù sống ở trong nước hay ở nước ngoài, mỗi người Việt Nam đều mang trong mình những giá trị văn hóa, truyền thống và tình cảm hướng về quê hương, đất nước. Trong các giá trị văn hóa dân tộc, tiếng Việt có vị trí đặc biệt quan trọng. Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là nơi lưu giữ lịch sử, văn hóa và kết nối các thế hệ trong gia đình, gắn kết cộng đồng".

Tiếp nối mạch nguồn cảm xúc ấy, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nêu rõ, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị đã khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Đặc biệt, Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay được triển khai gắn liền với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hằng năm.

Đại sứ Trịnh Đức Hải phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh vai trò của văn hóa như sợi dây kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài với cội nguồn dân tộc và là nhịp cầu gắn kết quan hệ Việt Nam-Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh: "Văn hóa và đại đoàn kết luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Văn hóa là sợi dây kết nối các thế hệ, các vùng miền, các cộng đồng và các dân tộc Việt Nam; là điểm chung để mỗi người Việt Nam, dù khác nhau về hoàn cảnh, nơi sinh sống hay công việc, vẫn nhận ra mình cùng chung một cội nguồn, lịch sử và bản sắc, còn tinh thần đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để gìn giữ, trao truyền, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc".

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, khối đại đoàn kết dân tộc không chỉ được vun đắp trong nước mà còn bao hàm sự gắn bó máu thịt của hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài với Tổ quốc.

Tại Pháp - nơi cộng đồng người Việt Nam có lịch sử hình thành lâu đời, giàu truyền thống yêu nước và có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, tinh thần đại đoàn kết thể hiện sinh động qua sự gắn bó giữa các thế hệ người Việt, giữa những người định cư lâu năm với lớp người mới đến, cùng chung tay gìn giữ tiếng Việt và xây dựng hình ảnh một cộng đồng đoàn kết, năng động, hội nhập và luôn hướng về quê hương.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, chiều 21/11 (giờ địa phương). (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Không chỉ bồi đắp tình cảm cộng đồng, chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 còn khẳng định vai trò chủ động đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với nhân dân Pháp và bạn bè quốc tế.

Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh, văn hóa chính là một trong những nhịp cầu quan trọng nhất góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp - hai quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Thông qua các hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực, du lịch, điện ảnh, văn học và ngôn ngữ, cộng đồng người Việt tại Pháp không chỉ giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc truyền thống mà còn lan tỏa hình ảnh một đất nước năng động, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối với các cơ quan, tổ chức trong nước để hỗ trợ, đồng hành cùng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, các hội đoàn và bà con cộng đồng trong các sáng kiến bảo tồn tiếng Việt, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và mở rộng giao lưu văn hóa với bạn bè sở tại.

Trao truyền tiếng Việt - giữ gìn hồn cốt dân tộc cho thế hệ mai sau

Các tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ nhí mang đến không khí ấm áp, đậm đà bản sắc dân tộc cho chương trình. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Một trong những thông điệp xuyên suốt được các đại biểu nhấn mạnh tại buổi lễ chính là trách nhiệm trao truyền văn hóa dân tộc và tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Nhắc lại cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp tháng 9 vừa qua, Đại sứ Trịnh Đức Hải trích dẫn lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới thế hệ trẻ kiều bào: Dù sinh ra ở Việt Nam hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, các cháu hãy luôn tự hào về bản sắc Việt Nam và cố gắng giữ gìn tiếng Việt.

Đại sứ Trịnh Đức Hải chia sẻ, giữ gìn tiếng Việt cho thế hệ trẻ không phải là công việc của riêng một gia đình hay một tổ chức đơn lẻ, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. "Mỗi gia đình, mỗi hội đoàn, mỗi lớp học tiếng Việt đều đang góp phần gìn giữ một phần hồn cốt dân tộc", Đại sứ bày tỏ sự trân trọng đối với các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và những người đang ngày ngày kiên trì gieo mầm tiếng Việt nơi xứ người.

Minh chứng sinh động cho sức sống của tiếng Việt tại châu Âu chính là cuộc thi "Tiếng Việt trong tim con" do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp Hội Văn hóa và Đời sống Việt (AssoVie Vietnam) tổ chức. Dù là sân chơi dành cho lứa tuổi thiếu nhi lớn lên xa quê hương, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình với nhiều tác phẩm dự thi gửi về từ các quốc gia châu Âu gồm Pháp, Hà Lan, Đan Mạch và Cộng hòa Séc. Qua từng thước phim giản dị, các em nhỏ đã dùng tiếng Việt kể những câu chuyện mộc mạc về ông bà, gia đình, bữa cơm Việt và những ký ức thân thương gắn với quê hương.

Các thí sinh nhí đoạt giải tại cuộc thi “Tiếng Việt trong tim con” chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Ban Tổ chức. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã vinh danh và trao giải cho các thí sinh xuất sắc ở nhiều hạng mục: Giải Tiên phong thuộc về em Simonet Mattéo Thiên An (Pháp); Giải Bình chọn Cộng đồng trao giải Nhất cho em Mai Vân Thảo Vy Émilie (Pháp), giải Nhì cho em Lê Nguyễn Hạ Vy (Hà Lan) và giải Ba cho em Emma An Verdy (Pháp). Ở Bảng châu Âu, giải Nhất thuộc về em Tijn Konings Lê (Hà Lan), giải Nhì thuộc về em Mia Nhi Pham Couriou (Pháp) và giải Ba thuộc về em Coudière Lucie Thanh Minh (Pháp). Ở Bảng Việt Nam, giải Nhất được trao cho em Daisy Phạm Nguyễn Khánh An (Pháp), giải Nhì thuộc về em Lê Nguyễn Hạ Vy (Hà Lan) và giải Ba thuộc về em Đặng Lucie Hà My (Pháp).

Bên lề Lễ trao giải, vừa nhận giải Nhất Bình chọn Cộng đồng và chuẩn bị bước lên sân khấu biểu diễn ca khúc tiếng Việt tại chương trình, em Mai Vân Thảo Vy Émilie không giấu được niềm vui pha lẫn sự hồi hộp. Cô bé sinh ra và lớn lên tại Pháp chia sẻ bằng giọng tiếng Việt rõ ràng, truyền cảm: "Con muốn nhắn nhủ tới các bạn có nguồn gốc Việt Nam đang sống ở nước ngoài rằng mong các bạn sẽ nói được, hiểu được tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ của mình và luôn thấy tự hào, hạnh phúc với quê hương Việt Nam".

Em Mai Vân Thảo Vy Émilie. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ngồi dưới hàng ghế khán giả dõi theo từng bước chân của con gái trên sân khấu lớn tại Paris, chị Mai Vân Huyền (mẹ của em Mai Vân Thảo Vy Émilie) xúc động cho biết, vợ chồng chị đã định cư tại Pháp 20 năm, hiện sinh sống tại thành phố Montélimar, cách Thủ đô Paris hơn 3 giờ đi tàu. Cả hai người con của anh chị đều sinh ra tại Pháp. Để các con không rời xa cội nguồn và luôn giữ được sợi dây kết nối tình cảm với gia đình nội ngoại hai bên ở Việt Nam, vợ chồng chị duy trì nguyên tắc nói 100% tiếng Việt trong sinh hoạt gia đình, đồng thời đăng ký cho con tham gia các lớp học tiếng Việt trực tuyến.

Chị Mai Vân Huyền rất tự hào vì hai con đều nói thạo tiếng Việt, coi đó là hành trang quý giá để luôn hướng về Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

"Khi có vốn tiếng Việt, mỗi lần về Việt Nam thăm gia đình, tiếng nói trở thành cầu nối giúp con thêm yêu quê hương, đất nước và thấu hiểu nguồn gốc của mình. Với gia đình tôi ở một thành phố tỉnh lẻ xa Paris, việc con được đứng trên sân khấu lớn hôm nay, được nhận giải thưởng và cất cao tiếng hát tiếng Việt là món quà tinh thần vô giá, đánh dấu bước trưởng thành của con và tiếp thêm động lực lớn lao cho các gia đình người Việt ở nước ngoài trong hành trình gìn giữ tiếng Việt và truyền thống văn hóa dân tộc", chị Mai Vân Huyền tâm sự.

Đại diện các tập thể, hội đoàn và các cá nhân tiêu biểu được vinh danh vì những đóng góp bền bỉ trong việc bảo tồn, lan tỏa văn hóa Việt Nam và gắn kết cộng đồng tại Pháp. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ghi nhận những đóng góp thầm lặng mà bền bỉ trong suốt năm 2026, nhân dịp này, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã trao giấy chứng nhận tri ân đội ngũ tình nguyện viên trẻ; đồng thời vinh danh 13 cá nhân tiêu biểu cùng 6 tập thể có nhiều đóng góp nổi bật trong việc bảo tồn, lan tỏa văn hóa Việt Nam và gắn kết cộng đồng tại Pháp.

Khép lại phần lễ trang trọng là chương trình nghệ thuật đậm đà âm hưởng quê hương. Những giai điệu tự hào và sâu lắng do Hợp xướng và Nhóm múa thiếu nhi Cánh Diều cùng các nghệ sĩ, các em nhỏ biểu diễn với phần đệm đàn piano và đàn tỳ bà truyền thống đã để lại dư âm ấm áp trong lòng người tham dự. Trong không gian giao lưu ẩm thực Việt Nam sau buổi lễ, niềm tự hào về một nền văn hóa Việt Nam trường tồn, giàu sức sống tiếp tục được sẻ chia, lan tỏa từ trái tim nước Pháp.