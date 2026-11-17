Để hiện thực hóa mục tiêu đó, công tác bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Với chính quyền và người dân Tô Múa, việc giữ gìn những cánh rừng, nguồn nước, nương chè không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá, tạo nền tảng cho du lịch phát triển bền vững.

Nhắc đến Tô Múa là nhắc đến những vùng chè xanh ngút ngàn với diện tích khoảng 1.180 ha, sản lượng chè búp tươi đạt khoảng 11.000 tấn mỗi năm. Đặc biệt, địa phương hiện bảo tồn hơn 2.000 cây chè Shan tuyết có tuổi đời trên 200 năm, trong đó hơn 100 cây đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Đây không chỉ là nguồn gen quý phục vụ sản xuất mà còn là tài sản đặc biệt, tạo nên cảnh quan đặc trưng và sức hấp dẫn riêng của vùng đất Tô Múa.

Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm chè, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy trình, giảm thiểu tác động đến môi trường, bảo vệ đất sản xuất và nguồn nước. Qua đó, từng bước xây dựng vùng chè xanh, sạch, an toàn, gắn bảo tồn giá trị di sản với phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Cán bộ xã hướng dẫn người dân chăm sóc, bảo vệ diện tích cây chè di sản.

Anh Hà Văn Dân, người dân bản Tô Múa, xã Tô Múa, chia sẻ: Cây chè Shan tuyết không chỉ mang lại thu nhập mà còn là tài sản quý của quê hương. Vì vậy, chúng tôi ý thức phải giữ gìn những cây chè cổ thụ, bảo vệ cảnh quan đồi chè xanh, sạch để vừa phát triển sản xuất, vừa tạo điều kiện cho du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Trung tâm xã Tô Múa được bao quanh bởi những đồi chè xanh mướt.

Từ trung tâm xã Tô Múa, những cung đường quanh co men theo triền núi đưa du khách đến với các điểm tham quan mang vẻ đẹp đặc trưng của vùng cao. Địa phương hiện có nhiều điểm danh lam thắng cảnh như thác Nàng Tiên, thác Bảy Tầng, thác Suối Tân, thác Tạt Cạng và các điểm du lịch tâm linh như Đền Nàng Bẳng Mương, Hang mộ Tạng Mè. Mỗi năm, Tô Múa đón trên 30.000 lượt khách. Trong đó, nổi bật là những không gian thác nước hùng vĩ giữa đại ngàn, với dòng chảy trong xanh, những tầng thác nối tiếp tạo nên sức hấp dẫn riêng. Du khách đến đây còn được khám phá thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực bản địa. Lượng khách tăng lên hằng năm cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ nguồn nước và cảnh quan, để du lịch phát triển hài hòa với thiên nhiên.

Ông Ngần Văn Hùng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Du lịch Thác Nàng Tiên, xã Tô Múa, cho biết: Cảnh quan tự nhiên là tài sản quý giá nhất của điểm du lịch. Vì vậy, hợp tác xã thường xuyên vệ sinh khu vực tham quan, thu gom rác thải, nhắc nhở du khách không xả rác bừa bãi nhằm bảo vệ nguồn nước và cảnh quan. Chúng tôi mong muốn mỗi du khách cùng chung tay giữ gìn môi trường, để thác Nàng Tiên luôn là điểm đến xanh, sạch, thân thiện.

Thác bẩy tầng xã Tô Múa thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm.

Anh Phạm Văn Hà, du khách đến từ tỉnh Hưng Yên, bày tỏ: Mỗi tầng thác đều có một vẻ đẹp riêng, nước trong xanh, không khí mát mẻ và khung cảnh rất yên bình. Đến đây, tôi được hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa và thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của địa phương. Tôi mong rằng cảnh quan nơi đây sẽ luôn được giữ gìn để thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan.

Người dân bản Tô Múa tham gia vệ sinh cảnh quan bản làng.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND xã Tô Múa, cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, gắn với xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, tăng cường vận động các hợp tác xã, hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường. Mục tiêu là khai thác tốt tiềm năng du lịch nhưng phải đi đôi với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo đảm sinh kế lâu dài cho nhân dân.

Với xã Tô Múa, phát triển du lịch không chỉ là thu hút thêm du khách hay nâng cao doanh thu dịch vụ, mà còn là trách nhiệm gìn giữ tài nguyên thiên nhiên cho hôm nay và các thế hệ mai sau. Khi chính quyền, người dân, các cơ sở kinh doanh và du khách cùng chung tay, cảnh quan và môi trường sẽ trở thành nền tảng vững chắc để Tô Múa phát huy tiềm năng, hướng tới phát triển du lịch xanh, hài hòa và bền vững.