Giữ gìn bình yên mùa thu hoạch cà phê

Là vùng chuyên canh cà phê lớn nhất tỉnh, xã Hướng Phùng hiện có khoảng 2.500ha cà phê, chiếm gần 75% diện tích toàn tỉnh, với hơn 2.000 hộ trực tiếp sản xuất. Trong 11 thôn có 8 thôn trồng cà phê và hơn 25 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh, đại lý tham gia thu mua.

Niên vụ 2026-2027 dự kiến kéo dài từ tháng 10/2026-2/2027. Đây là thời điểm hoạt động thu hoạch, thu mua, vận chuyển, chế biến cà phê diễn ra tập trung, lượng người và phương tiện trên địa bàn tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật.

Thực tế những niên vụ trước, một số hộ trồng cà phê tại Hướng Phùng bị hái trộm quả, bẻ gãy cành, gây thiệt hại sản lượng và ảnh hưởng đến năng suất những vụ tiếp theo. Cá biệt, có trường hợp học sinh hái trộm cà phê để lấy tiền chơi game, tiêu xài cá nhân. Các đối tượng cũng lợi dụng thời điểm người dân tập trung thu hoạch, nhà vắng người để trộm cắp tài sản.

Công an xã Hướng Phùng tăng cường kiểm tra phương tiện vận chuyển nông sản, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật trong mùa thu hoạch cà phê - Ảnh: Công an xã Hướng Phùng

Thượng tá Mai Anh Tú, Trưởng Công an xã Hướng Phùng cho biết, đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ công tác, tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó chú trọng công tác phòng ngừa trộm cắp, quản lý cư trú, phòng, chống ma túy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Theo đó, Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các vùng trồng cà phê, khu vực thu mua, tuyến đường vận chuyển nông sản; chủ động nắm tình hình, quản lý đối tượng, phát hiện và xử lý vi phạm; chỉ đạo lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, kịp thời báo tin khi phát hiện đối tượng nghi vấn. Đơn vị cũng phối hợp với các trường học tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng ngừa học sinh tham gia hái trộm cà phê.

Đối với doanh nghiệp, cơ sở thu mua, chế biến cà phê, Công an xã yêu cầu không thu mua nông sản không rõ nguồn gốc. Trường hợp người bán là học sinh hoặc người không trực tiếp sản xuất, kinh doanh cà phê, các cơ sở cần xác minh nguồn gốc, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện có dấu hiệu trộm cắp.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường tại các cơ sở thu mua, chế biến và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển nông sản.

Một trong những vấn đề được Công an xã Hướng Phùng đặc biệt quan tâm trong đợt cao điểm này là công tác quản lý cư trú, bởi vào mùa thu hoạch, nhu cầu nhân công hái cà phê tăng cao, kéo theo nhiều lao động từ các địa phương khác đến làm việc. Cùng với đó, các công trình, dự án trên địa bàn thu hút thêm lao động ngoài địa phương đến sinh sống, làm việc tại các lán trại, trang trại, công trình xây dựng và khu vực nương rẫy.

Theo lãnh đạo Công an xã Hướng Phùng, đơn vị đã tổ chức kiểm tra cư trú trên toàn địa bàn, tập trung tại các lán trại, công trình xây dựng, trang trại và những khu vực có đông lao động thời vụ. Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số trường hợp vi phạm quy định về quản lý cư trú. Đồng thời, yêu cầu các chủ hộ, chủ lán trại, chủ công trình, người sử dụng lao động chấp hành nghiêm quy định về cư trú, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác quản lý người lao động.

Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng Phan Ngọc Long cho biết, UBND xã đã giao các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát, thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra chất lượng cà phê quả tươi. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở thu mua, chế biến ký cam kết thu mua cà phê có tỉ lệ quả chín từ 90% trở lên, không thu mua cà phê ngâm nước, lẫn tạp chất; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, xử lý nước thải. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người trồng cà phê và giữ uy tín, thương hiệu cà phê Hướng Phùng.

"Thời gian tới, Công an xã tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật.

Đồng thời, phát huy hiệu quả các phong trào Dân vận khéo, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, không để phát sinh vụ việc phức tạp về ANTT trong mùa thu hoạch cà phê", Thượng tá Mai Anh Tú, Trưởng Công an xã Hướng Phùng cho biết.