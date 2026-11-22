Khẩn trương, chu đáo

Tại Nhà Văn hóa Quân khu 9, những ngày này, công tác chuẩn bị hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam đang được triển khai khẩn trương, chu đáo. Từ chỉnh trang khuôn viên, pa-nô, khẩu hiệu đến sắp xếp, bố trí lại không gian đọc sách, trưng bày tài liệu, tất cả đều hướng đến xây dựng môi trường văn hóa mới. Điểm nhấn là không gian đọc sách được bố trí khoa học, ngăn nắp, với hơn 60 đầu sách trưng bày, nội dung tập trung vào văn hóa Việt Nam, văn hóa vùng miền, phong tục tập quán các dân tộc; các tác phẩm về lịch sử, truyền thống cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Thượng tá QNCN Trần Minh Hồng, Nhân viên thư viện, Nhà Văn hóa, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 9 cho biết: “Chúng tôi bố trí những đầu sách về Bác Hồ lên hàng đầu, hướng bạn đọc tìm hiểu tư tưởng của Người về văn hóa, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ”.

Không gian trưng bày các đầu sách về văn hóa, lịch sử và truyền thống dân tộc tại Nhà Văn hóa Quân khu 9.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 9, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường giao lưu, triển lãm, tuyên truyền lưu động, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, để cán bộ, chiến sĩ đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

“Đây không chỉ là giải pháp nâng cao đời sống tinh thần mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đến quyền được tiếp cận, hưởng thụ văn hóa của bộ đội, dù ở bất cứ địa bàn, điều kiện công tác nào”, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

“Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” - quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy tầm quan trọng của văn hóa, nghệ thuật. Với những nghệ sĩ trong màu áo lính, mỗi lời ca, tiếng hát không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức của khán giả, mà ở đó còn chứa đựng những thông điệp về lịch sử, truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước được gửi gắm trong từng điệu hò, câu hát.

Thấm nhuần tinh thần đó, cán bộ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 9 đã và đang tích cực tập luyện, dàn dựng chương trình phục vụ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Chương trình ngoài việc ngợi ca tinh thần kiên cường, ý chí quyết tâm và những chiến công vẻ vang của các thế hệ cách mạng, còn chú trọng khai thác những nét đặc sắc của văn hóa miệt vườn sông nước Cửu Long.

Các đầu sách về văn hóa, lịch sử và truyền thống dân tộc tại Nhà Văn hóa Quân khu 9.

“Từ giai điệu ngọt ngào, sâu lắng đến những bối cảnh dàn dựng công phu, tỉ mỉ, tất cả đã góp phần tái hiện một Nam Bộ đậm chất trữ tình, một vùng đất anh hùng với những con người chân chất, nghĩa tình luôn kiên cường, bất khuất. Thông qua chương trình, chúng tôi muốn lan tỏa rộng hơn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào cho thế hệ trẻ, để các bạn hiểu hơn về lịch sử, về truyền thống, xác định rõ trách nhiệm trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại tá Phan Thị Thanh Thủy, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 9 chia sẻ.

Nhiều hoạt động thiết thực

Ở các đơn vị cơ sở, tinh thần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các đơn vị còn chú trọng củng cố, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, gắn xây dựng môi trường văn hóa với công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống và rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cho bộ đội.

Trung sĩ Nguyễn Phúc Nguyên, Chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Thông tin 29 (Quân khu 9) cho biết: “Hằng tuần, tại Phòng Hồ Chí Minh, tôi được đọc báo, nghe kể chuyện về Bác, sinh hoạt chi đoàn và tham gia hái hoa dân chủ, tìm hiểu pháp luật. Qua đó, tôi học được ở Bác đức tính cần cù, cẩn thận, tự giác, nói đi đôi với làm. Là một chiến sĩ thông tin, tôi luôn ghi nhớ lời Bác dạy về tầm quan trọng của công tác liên lạc và vận dụng vào từng ca trực”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9 tích cực đọc sách, nghiên cứu tài liệu tại Phòng Hồ Chí Minh.

Để những hoạt động văn hóa thực sự đi vào chiều sâu, Tiểu đoàn 1 chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức, tạo sự gần gũi với đời sống bộ đội. Trung tá Quách Trung Cơ, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Thông tin 29 (Quân khu 9) chia sẻ: “Đối với hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là giáo dục chính trị, đơn vị luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức. Trong đó, các giá trị văn hóa được lồng ghép thông qua những buổi sinh hoạt tập trung, hoạt động tại phòng Hồ Chí Minh, cũng như duy trì việc đọc báo, xem tin trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ”.

Các diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 9 tích cực luyện tập các tiết mục văn nghệ, chuẩn bị phục vụ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Từ xây dựng không gian văn hóa, lan tỏa giá trị truyền thống qua hoạt động nghệ thuật đến duy trì nền nếp giáo dục, rèn luyện ở cơ sở, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong LLVT Quân khu 9. Qua đó, khơi dậy ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh trong xây dựng Quân đội ngày càng vững mạnh.