Qua những tiết mục ca múa nhạc, cải lương, ca cổ và sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống với âm nhạc đương đại, chương trình tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và tình cảm nghĩa tình của người dân Thành phố.

Chương trình nghệ thuật "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình" diễn ra tối 22/11 tại TP Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, chương trình được dàn dựng thành hai phần: “Thành phố muôn sắc màu” và “Chung một tấm lòng - Chung một Việt Nam”, tái hiện những giá trị văn hóa, truyền thống đoàn kết, nhân ái và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam nói chung, người dân TP Hồ Chí Minh nói riêng.

Lịch sử hình thành và phát triển của TP Hồ Chí Minh với những giá trị tốt đẹp được tái hiện tại chương trình.

Mở đầu chương trình, tiết mục mashup “54 dân tộc Việt Nam - Rực rỡ Việt Nam tôi” do Trúc Lai, Phạm Đồng Diệu Ly cùng các nhóm múa, thiếu nhi biểu diễn đã tạo không khí rộn ràng, tôn vinh sự đa dạng trong bản sắc văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Tiếp đó, các ca khúc “Non sông gấm vóc”, “Bài ca Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh”, “Trọn đời một lòng tin yêu” khắc họa truyền thống đoàn kết, tinh thần gắn bó và niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân đối với Thành phố mang tên Bác.

Tiết mục "Chạm ngũ cung" của NSND Quế Trân và rapper Tia Hải Châu.

Đáng chú ý, chương trình tạo dấu ấn qua sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Tiết mục “Chạm ngũ cung” với sự tham gia của NSND Quế Trân và rapper Tia Hải Châu mang đến cách thể hiện mới khi kết nối âm hưởng ngũ cung với phong cách rap đương đại.

Trong khi đó, phần trình diễn ca cổ “Ngàn năm sen vẫn nở” của NSND Tấn Giao, NSND Quế Trân cùng Ban nhạc cổ Văn Môn tiếp tục tôn vinh sức sống của nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật sân khấu và âm nhạc dân tộc Nam Bộ.

Các tiết mục mang đậm màu sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc tại chương trình.

Những tiết mục “Ngày mai lại tươi sáng”, “Gương sáng thầm lặng” mang đến sắc thái giàu cảm xúc, ngợi ca tinh thần sẻ chia, những nghĩa cử nhân ái và sự đồng lòng của cộng đồng trong cuộc sống. Qua đó, hình ảnh một TP Hồ Chí Minh năng động không chỉ được khắc họa bằng nhịp sống hiện đại mà còn bằng chiều sâu văn hóa, tình người và truyền thống nghĩa tình.

Ở phần hai “Chung một tấm lòng - Chung một Việt Nam”, chương trình mở rộng thông điệp về lòng tri ân, trách nhiệm với Tổ quốc và khát vọng hội nhập. Các tiết mục “Hát cho người còn sống”, “Bay qua biển Đông” gợi nhắc đạo lý tri ân, tình quân dân và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Những ca khúc “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ”, “Hello Vietnam” cùng liên khúc “Sắc màu Việt Nam - Ngôi nhà của chúng ta” khép lại chương trình trong không khí tự hào, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Thông qua sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật truyền thống đến ca sĩ trẻ, rapper và các nhóm múa, chương trình cho thấy văn hóa không chỉ là những giá trị cần được bảo tồn mà còn cần được tiếp nối, sáng tạo và lan tỏa trong đời sống đương đại.

Sân khấu rực rỡ sắc màu và hoà quyện về âm thanh, ánh sáng.

Chương trình nghệ thuật là hoạt động trọng tâm trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt lần thứ I năm 2026, diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam của TP Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến 24/11.

Cùng với chương trình nghệ thuật, không gian Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc, tôn giáo, vùng miền và các tầng lớp nhân dân; giới thiệu di sản, ẩm thực, sản phẩm văn hóa đặc trưng, biểu dương những tập thể, cá nhân và mô hình tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày, các không gian hình nón lá tại đường đi bộ Nguyễn Huệ giới thiệu tiềm năng, sản phẩm của các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số.

Người dân và du khách cũng có thể trải nghiệm Tuần phim Bối cảnh TP Hồ Chí Minh, khám phá dấu ấn sân khấu Thành phố, thưởng thức Liên hoan Nghệ thuật truyền thống “Sắc màu văn hóa Việt Nam”, trải nghiệm trò chơi điện tử và làm sản phẩm làng nghề cùng nghệ nhân.

Các hoạt động tương tác, trải nghiệm thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế.

Tại sân khấu Quảng trường Sắc màu Việt Nam, từ ngày 22 đến 24/11, các chương trình nghệ thuật lần lượt giới thiệu hát bội, cải lương; nghệ thuật các dân tộc, đờn ca tài tử và giao lưu văn hóa quốc tế. Các nhà hát của Thành phố cũng tham gia biểu diễn, kết hợp với những hoạt động văn nghệ cộng đồng, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, trò chơi dân gian và áo dài.

Đặc biệt, tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, kết nối với hai điểm cầu tại phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Thành phố và kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật tại ba điểm cầu.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức trên địa bàn Thành phố như Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP Hồ Chí Minh, Triển lãm mỹ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai”, Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo”. Các nhà hát, bảo tàng, di tích và thiết chế văn hóa tại 168 phường, xã, đặc khu cũng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, giáo dục di sản và hoạt động thể dục, thể thao quần chúng.

Ngày hội Văn hoá mang đậm tinh thần đại đoàn kết, lan toả những giá trị tốt đẹp tại TP Hồ Chí Minh.

Thông qua Ngày hội, TP Hồ Chí Minh hướng đến đưa người dân trở thành chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời tạo không gian gặp gỡ, giao lưu giữa các cộng đồng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và giới thiệu hình ảnh Thành phố năng động, sáng tạo, giàu bản sắc, nghĩa tình.