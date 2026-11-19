Giữ vai trò người thầy trong kỷ nguyên AI

PGS.TS Phạm Văn Song, quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định là một trong số 335 nhà giáo tiêu biểu đại diện các cấp học, trình độ đào tạo, các vùng miền trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vinh danh trong năm 2026.

Đặc biệt, PGS.TS Phạm Văn Song còn là một trong 70 nhà giáo đại diện tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam do Bộ GDĐT tổ chức sáng 19/11 và chương trình gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cùng ngày.

Chia sẻ bên lề Lễ kỷ niệm, PGS.TS Phạm Văn Song bày tỏ niềm vui, sự xúc động và tự hào khi được ghi nhận trong đội ngũ nhà giáo tiêu biểu. Đây là niềm vinh dự lớn trong sự nghiệp giáo dục của ông.

PGS.TS Phạm Văn Song là một trong 70 nhà giáo đại diện tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam do Bộ GDĐT tổ chức sáng 19/11 và chương trình gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cùng ngày.

Với PGS.TS Phạm Văn Song, nghề giáo là một nghề đặc biệt. Đó không chỉ là công việc truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình đồng hành, nâng đỡ và chứng kiến sự trưởng thành của nhiều thế hệ người học.

Nhìn lại gần 20 năm trực tiếp làm công tác giáo dục, ông cho rằng có hai phẩm chất làm nên giá trị cốt lõi của người thầy, đó là sự bao dung, tình yêu thương dành cho lớp trẻ và lòng kiên nhẫn.

Theo ông, đây cũng là những yếu tố giúp nghề giáo giữ được vị trí đặc biệt trong xã hội, dù bối cảnh giáo dục và phương thức truyền đạt tri thức đã thay đổi rất nhiều.

Ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), khiến không ít người đặt câu hỏi về tương lai của nghề giáo. Tuy nhiên, theo PGS.TS Phạm Văn Song, vai trò của người giáo viên sẽ không thay đổi. Đặc biệt, vai trò quan trọng nhất của người thầy là truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong học tập, trong nghiên cứu – đây là vai trò mà AI không thể thay thế được.

Không đứng ngoài những thay đổi của thời đại, PGS.TS Phạm Văn Song cho rằng, AI đã trở thành một phần tất yếu của đời sống. Việc sử dụng hay không sử dụng công nghệ này không còn là lựa chọn đơn thuần, mà vấn đề quan trọng là con người cần biết khai thác AI một cách hiệu quả.

Từ nhận thức đó, Trường Đại học Gia Định triển khai định hướng phát triển mới theo mô hình "AI-native education", tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hoạt động đào tạo và tổ chức dạy học.

Theo PGS.TS Phạm Văn Song, đây không đơn thuần là việc đưa thêm một công cụ công nghệ vào lớp học, mà đòi hỏi thay đổi đồng bộ từ chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy đến cách thức kiểm tra, đánh giá người học.

PGS.TS Phạm Văn Song cho rằng, khi sinh viên ngày càng có nhiều công cụ hỗ trợ học tập, vai trò của giảng viên không thể dừng lại ở việc cung cấp đáp án. Người thầy phải giúp các em biết đặt câu hỏi, lựa chọn thông tin, kiểm chứng kết quả và sử dụng công nghệ phục vụ mục tiêu học tập, nghiên cứu.

Niềm vui lớn nhất là nhìn thấy học trò trưởng thành

Chia sẻ về động lực để gắn bó với nghề, PGS.TS Phạm Văn Song cho rằng, điều níu giữ người thầy không phải những danh hiệu hay sự ghi nhận nhất thời, mà chính là sự trưởng thành và thành công của các thế hệ học sinh, sinh viên.

PGS.TS Phạm Văn Song trao đổi với phóng viên bên lề Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam do Bộ GDĐT tổ chức sáng 18/11.

Theo ông, nghề giáo luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Sự quan tâm ấy vừa là niềm vinh dự, vừa đặt lên vai nhà giáo trách nhiệm lớn lao. Bởi giáo dục có vai trò nền tảng đối với sự phát triển của đất nước, chất lượng giáo dục hôm nay sẽ góp phần quyết định chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của các thế hệ mai sau.

Chính vì vậy, áp lực của nghề giáo không chỉ nằm ở việc hoàn thành chương trình hay bảo đảm chất lượng giảng dạy, mà còn ở trách nhiệm làm sao để mỗi người học có thể phát triển năng lực, tìm được hướng đi phù hợp và trưởng thành.

Với PGS.TS Phạm Văn Song, nhìn thấy sinh viên tiến bộ, vượt qua khó khăn, hoàn thành con đường học tập và có được thành công trong cuộc sống chính là phần thưởng ý nghĩa nhất của nghề.

"Sự trưởng thành của học trò vẫn luôn là niềm động viên lớn nhất. Đó cũng là giá trị khiến nhiều thế hệ nhà giáo bền bỉ với công việc của mình, ngay cả khi điều kiện làm việc còn không ít khó khăn", PGS.TS Phạm Văn Song chia sẻ.