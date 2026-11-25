Điện lực Na Son huấn luyện thực hành kỹ năng trèo cột và xử lý tình huống giả định.

Tại địa bàn quản lý của Điện lực Na Sang, những khó khăn về địa hình càng đòi hỏi sự chủ động trong công tác quản lý, vận hành. Hiện đơn vị đang quản lý, vận hành và cung cấp điện trên địa bàn 10 xã, phường của tỉnh. Nhiều tuyến đường dây đi qua khu vực đồi núi, vùng sâu, vùng biên giới khiến việc kiểm tra, phát hiện và khắc phục sự cố mất nhiều thời gian, công sức. Để hạn chế nguy cơ gián đoạn cung cấp điện, đơn vị duy trì kiểm tra định kỳ các tuyến đường dây, trạm biến áp mỗi tháng một lần; tập trung rà soát những vị trí xung yếu, phát hiện khiếm khuyết và xử lý kịp thời.

Cùng với các giải pháp kỹ thuật, Điện lực Na Sang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; mở rộng tiếp cận dịch vụ điện thông qua ứng dụng chăm sóc khách hàng, tổng đài EVN và các nền tảng trực tuyến như VnEEX, VNeID.

Ông Nguyễn Đạt Tuân, Trưởng Điện lực Na Sang, Công ty Điện lực Điện Biên cho biết: Đơn vị thường xuyên kiểm tra đường dây, trạm biến áp, rà soát các điểm xung yếu để xử lý tồn tại, phòng ngừa sự cố, bảo đảm cung cấp điện thường xuyên, liên tục cho Nhân dân. Thời gian tới, Điện lực Na Sang tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, vận hành, phục vụ kịp thời nhu cầu sử dụng điện của người dân các xã vùng cao, biên giới.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, điện còn tạo điều kiện để các hộ gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ học tập và tiếp cận các tiện ích hiện đại. Tại bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ, chị Lường Thị Nọi cùng nhiều hộ dân đã có thêm điều kiện sử dụng các thiết bị điện, nâng cao chất lượng cuộc sống và phục vụ công việc hằng ngày.

Không chỉ chú trọng phòng ngừa, ngành Điện còn tăng cường huấn luyện, nâng cao kỹ năng xử lý sự cố cho đội ngũ công nhân trực tiếp quản lý, vận hành lưới điện. Mới đây, Điện lực Na Son đã tổ chức huấn luyện thực hành kỹ năng trèo cột và xử lý tình huống giả định thay thế bát sứ cách điện bị hư hỏng do dông sét. Đây là nội dung thiết thực đối với địa bàn vùng cao, nơi nhiều tuyến đường dây đi qua khu vực đồi núi hiểm trở, thường xuyên chịu tác động của dông, lốc, sét đánh cục bộ.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây nứt vỡ bát sứ cách điện, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của lưới điện. Vì vậy, việc rèn luyện kỹ năng thao tác, xử lý tình huống tại hiện trường giúp công nhân chủ động hơn khi sự cố xảy ra, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi. Qua đó, góp phần rút ngắn thời gian khắc phục, sớm khôi phục cấp điện, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Hiện nay, điện lưới quốc gia đã được cấp đến 45/45 xã, phường, đạt tỷ lệ 100%. Toàn tỉnh có 140.238/145.113 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, đạt 96,6%; trong đó, khu vực nông thôn có 117.302/121.793 hộ được sử dụng điện, đạt 96,1%.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty đạt 286,813 triệu kWh, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 75% kế hoạch năm. Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, Công ty hiện quản lý, vận hành 430,546km đường dây 110kV; 5 trạm biến áp với tổng công suất 170MVA và 1 trạm biến áp khách hàng công suất 12,5MVA; 3.276,52km đường dây trung áp và 3.160,70km đường dây hạ áp.

Ông Trần Đức Dũng, Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên cho biết: Xác định đầu tư xây dựng, cải tạo và phát triển hạ tầng lưới điện là giải pháp quan trọng để nâng cao độ tin cậy, an toàn hệ thống, nhất là tại khu vực vùng cao, biên giới, từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Điện Biên đã khởi công 20 dự án, hoàn thành và đưa vào vận hành 19 dự án. Đồng thời, xây dựng mới, cải tạo 39,27km đường dây trung áp, 131,8km đường dây hạ áp và lắp đặt 32 trạm biến áp với tổng công suất 3.925kVA.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, mở rộng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới trong quản lý, vận hành. Các giải pháp bảo đảm an toàn, kiểm soát tổn thất điện năng và giữ vững độ tin cậy cung cấp điện trong những ngày lễ, sự kiện chính trị cuối năm cũng được chú trọng. Đặc biệt, Công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hoàn thành đóng điện các dự án trọng điểm, cải tạo những đoạn đường dây xung yếu và hoàn thiện xuất tuyến sau trạm 220kV Điện Biên.

Việc chủ động phòng ngừa sự cố, nâng cao năng lực xử lý và đầu tư đồng bộ hạ tầng đang từng bước nâng cao chất lượng cung cấp điện. Đây là nền tảng để Điện Biên bảo đảm dòng điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; đồng thời góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.