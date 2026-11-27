Chăm lo, tôn vinh đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân

Cách đây 7 năm, khi còn là Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, tôi có dịp gặp bác Nguyễn Hải Liên, một nhà sưu tầm văn hóa dân gian dành nhiều tâm huyết cho văn hóa các tộc người, đặc biệt là đồng bào Chăm và Raglai ở Ninh Thuận. Khi ấy, bác đã tuổi cao, sức yếu. Điều bác mong mỏi là để lại cho đất nước kho tư liệu đã dành cả đời sưu tầm. Được GS TS Tô Ngọc Thanh giới thiệu về Viện, bác sẵn lòng trao cho Viện toàn bộ những gì mình đã sưu tầm được. Với bác, đó là công sức của một đời. Với chúng tôi, đó còn là một sự gửi gắm.

Khi ấy, sáng kiến của tôi mới chỉ dừng ở một văn bản cảm ơn bác. Nhìn lại, tôi vẫn nghĩ lời cảm ơn ấy là điều cần làm nhưng còn nhiều việc có thể làm khi người trao tặng vẫn có thể kể cho chúng ta nghe về những gì họ đã dày công tìm kiếm. Ai đã giúp ghi lại một làn điệu? Làn điệu ấy được hát vào dịp nào? Những người trẻ trong cộng đồng hôm nay có thể tìm lại tư liệu về ông bà mình ở đâu? Có những câu hỏi chỉ người đã đi, đã nghe, đã sống cùng bà con mới có thể trả lời. Nếu chậm lắng nghe, chúng ta có thể vẫn giữ được tư liệu mà mất đi phần hiểu biết giúp đọc đúng những gì tư liệu ấy lưu lại.

Nhớ câu chuyện ấy, tôi càng thấm thía ý nghĩa của Kết luận số 125-KL/TW ngày 18/11/2026 của Ban Bí thư về chính sách chăm lo, hỗ trợ, tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến. Sau 13 năm thực hiện chính sách hỗ trợ tạm thời theo Kết luận 59, Ban Bí thư định hướng xây dựng chính sách đặc thù, ổn định, lâu dài. Tôi đặc biệt trân trọng việc chăm lo được đặt bên cạnh tôn vinh và phát huy vai trò. Một người đã dành nhiều năm cho công việc chung, khi tuổi cao, có thể cần được giúp đỡ trong những việc rất đỗi thường ngày. Họ cũng có thể vẫn đau đáu với một công trình còn dang dở, một lớp học trò chưa kịp dìu dắt. Chính sách nhân văn phải nhìn thấy cả hai điều ấy.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Liên trút hơi thở cuối cùng vào 10h15 ngày 17/12/2020 tại nhà riêng, hưởng thọ 87 tuổi (1934-2020). Ảnh: Tư liệu

Kết luận dành hỗ trợ đời sống hằng tháng cho người thuộc diện chính sách từ đủ 70 tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Việc chăm sóc sức khỏe đối với người thuộc diện chính sách ở độ tuổi này được đặt ra không phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế. Cùng với đó, người còn nguyện vọng và sức khỏe được tạo điều kiện để tư vấn, phản biện, nghiên cứu, sáng tạo hoặc truyền nghề. Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện. Chi tiết ấy rất đáng quý. Người đã cống hiến có quyền được yên tâm khi sức khỏe giảm sút và khi còn muốn làm việc, họ có cơ hội tiếp tục đóng góp theo cách phù hợp với mình.

Nghệ nhân là "báu vật nhân văn sống"

Ta vẫn gọi những nghệ nhân nắm giữ tri thức và kỹ năng đặc sắc là những “báu vật nhân văn sống”. Chữ “sống” gợi cho tôi hình ảnh một người thầy ngồi cạnh học trò, nghe em đánh từng tiếng chiêng rồi chỉ cho em vì sao phải chờ tiếng chiêng bên cạnh mới đến lượt mình. Một bản ghi có thể lưu được âm thanh ấy. Người thầy còn giúp học trò hiểu cách lắng nghe người khác, hiểu tiếng chiêng có vị trí thế nào trong đời sống buôn làng. Và chính cộng đồng, bằng việc tiếp tục thực hành, truyền dạy và quyết định cách di sản hiện diện trong đời sống hôm nay, giữ vai trò chủ thể. Công việc của người sưu tầm như bác Hải Liên giúp lưu lại những gì có thể mai một. Chăm lo cho nghệ nhân và cộng đồng giúp những điều đã được lưu lại tiếp tục có người hiểu, người thực hành và người trao truyền.

Ngày 24/11 vừa qua, Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, cũng là dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò chủ thể của Nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ và trao truyền văn hóa. Từ tinh thần “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên năm 1946, hôm nay, chúng ta có thể nghĩ về những việc rất gần gũi. Một người cao tuổi được chăm sóc kịp thời. Một nghệ nhân có nơi mở lớp ngay tại làng mình. Một người trẻ được tiếp cận tư liệu về văn hóa của chính cộng đồng mình và tìm được người để hỏi những điều chưa hiểu. Những việc ấy có thể bắt đầu từ một ngày hội và cần được chăm chút trong những ngày bình thường của cả năm.

Mỗi khi nhớ lại văn bản cảm ơn gửi bác Hải Liên, tôi lại nghĩ đến niềm tin bác đã dành cho Viện khi muốn gửi lại công sức cả đời. Đáp lại niềm tin ấy là giữ gìn tư liệu cẩn thận, đưa những gì có thể chia sẻ trở về với cộng đồng và dành thời gian lắng nghe những người đang còn có thể kể cho ta nghe. Tôi mong khi Kết luận 125 đi vào cuộc sống, nhiều người đã lặng lẽ cống hiến sẽ cảm nhận được sự trân trọng ấy ngay trong đời mình. Và một ngày nào đó, một người trẻ mở lại một trang tư liệu, tìm đến một người thầy để học thêm, rồi tự mình truyền lại điều đã học. Khi ấy, lời cảm ơn đã đi được xa hơn rất nhiều.