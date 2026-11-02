Giữ cửa giúp nhưng không nhận được lời cảm ơn, người phụ nữ mất mạng sau cuộc tranh cãi

Theo hồ sơ tòa án mới được công bố, Keona Hampton, 23 tuổi, nhận tội giết người ngày 23/9 và bị tuyên phạt 30 năm tù theo thỏa thuận nhận tội. Thời gian chấp hành án của Hampton được khấu trừ 303 ngày bị cáo đã bị tạm giam trước đó.

Vụ việc xảy ra chiều 7/10/2025 tại khu mua sắm ở thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ. Nạn nhân là Cecilia Simpson, 41 tuổi. Mâu thuẫn bắt đầu khi Cecilia giữ cửa cho Hampton lúc cả 2 cùng rời khỏi cửa hàng. Do Hampton không nói lời cảm ơn, Cecilia tỏ thái độ và đôi bên xảy ra tranh cãi.

Sau cuộc đối đáp ban đầu, Cecilia cùng con gái đi tới cửa hàng PetSmart gần đó. Hampton đi theo 2 mẹ con và tiếp tục cãi vã bên trong cửa hàng. Tình hình trở nên căng thẳng đến mức nhân viên PetSmart phải yêu cầu những người liên quan rời khỏi khu vực.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: Fox 4

Cecilia và con gái sau đó lên ô tô, chuẩn bị rời bãi đỗ xe nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi. Tuy nhiên, Hampton ném chai nước về phía phương tiện. Cecilia bước xuống xe và tiếp tục lời qua tiếng lại với Hampton. Cuộc tranh cãi nhanh chóng chuyển thành xô xát giữa 2 người.

Con gái Cecilia tìm cách can ngăn nhưng Hampton rút súng và bắn 3 phát vào người phụ nữ 41 tuổi.

Sau khi nổ súng, Hampton nhanh chóng lái ô tô rời khỏi hiện trường, để Cecilia nằm trên mặt đất tại bãi đỗ xe. Y tá chứng kiến sự việc lập tức tiếp cận và tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến.

Cecilia sau đó được đưa tới bệnh viện để cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Theo lời nhân chứng, Hampton trước đó liên tục yêu cầu 2 mẹ con ra ngoài để giải quyết mâu thuẫn. Cecilia và con gái đã tìm cách lên xe rời đi nhằm xoa dịu tình hình nhưng bị cáo vẫn không dừng lại.

Cảnh sát bắt Hampton ngay trong ngày xảy ra vụ nổ súng. Cô bị giam giữ từ thời điểm đó cho đến khi vụ án được giải quyết.

Sau khi nhận tội giết người theo thỏa thuận với cơ quan công tố, Hampton bị tòa tuyên mức án 30 năm tù.