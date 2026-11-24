Dấu mốc son văn hóa từ 80 năm trước

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát thành phố Hà Nội, với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng hơn 200 đại biểu. Tròn 80 năm sau, dấu mốc ấy đã trở thành ngày hội của toàn dân.

PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Ngày 07/01/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam". Ngày 21/11, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động với 461/463 đại biểu có mặt tán thành. Luật bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7) vào các ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động. "Đó là sự tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc và đạo lý uống nước nhớ nguồn", PGS.TS Triệu Thế Hùng khẳng định.

Nhìn lại hội nghị năm 1946, PGS.TS Triệu Thế Hùng chia sẻ, sự kiện đã tạo dấu mốc quan trọng để định hướng rõ ràng về mạch nguồn xuyên suốt trong lịch sử văn hóa Việt Nam. Cùng với đó, giá trị của hội nghị còn thể hiện ở việc vừa bảo vệ, bảo tồn bản sắc riêng, vừa mở ra tâm thế tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.

Năm điểm tựa của người Việt trong văn hoá truyền thống

Giữa tác động mạnh của công nghệ, môi trường số và hội nhập quốc tế sâu rộng, theo PGS.TS Triệu Thế Hùng, trong giá trị cốt lõi của văn hóa Việt thì người ta vẫn rất cần những điểm tựa. Theo quan niệm của văn hóa xưa, để hình thành nhân cách và đạo đức, con người cũng cần những điểm tựa là: trời đất, vũ trụ và môi trường sinh thái; hồn thiêng sông núi; quê hương, đất nước; dòng họ, dòng tộc; và gia đình.

Những màn múa lân, múa rồng đặc sắc của các nghệ nhân, tại không gian lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam bên hồ Hoàn Kiếm.

Về trời đất, theo vũ trụ quan của người Việt ta từ xưa đã quan niệm, phải mang tiểu ngã của mình hòa vào đại ngã trường tồn của đất trời, của vũ trụ. Từ đó, giữ gìn môi trường thiên nhiên, môi trường sinh thái, ngôi nhà chung của con người với thế sông, thế núi bồi tụ, bởi có "địa linh" mới sinh "nhân kiệt".

Về hồn thiêng sông núi, đó là sự tri ân quê hương, đất nước, nơi chúng ta sinh ra, nơi bao thế hệ ông cha ta hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nơi máu đào của Anh hùng dân tộc, Anh hùng liệt sĩ đã hòa vào sông vào núi. Đất nước luôn trong tim mỗi người, đó là niềm tự hào nguồn cội. Đất nước cho chúng ta nơi ăn, chốn ở, nơi có pháp luật bảo vệ giúp chúng ta có cuộc sống, ổn định, bình yên giữa một thế giới đầy biến động.

PGS.TS Triệu Thế Hùng cũng cho rằng, kết cấu bền vững của cộng đồng trong văn hóa Việt là thuần phong mỹ tục, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của mỗi dòng họ, dòng tộc, như "cây có cội, nước có nguồn". Quan trọng nhất, trực tiếp nhất là điểm tựa gia đình, tế bào của xã hội.

Gia đình ổn định thì trật tự xã hội ổn định. Mỗi gia đình cần xây dựng gia quy, văn hóa gia đình tốt đẹp, ở đó, mỗi thành viên phải tu tâm, sửa tính, giữ gìn đạo lý, tránh xa tệ nạn, tiếp thu thông tin có chọn lọc, không tham gia những phát ngôn tiêu cực, nhất là trên mạng xã hội. Luôn trau dồi đạo đức, trí tuệ, đó là cách đóng góp trực tiếp cho một xã hội bình yên, thịnh vượng.

Trang phục truyền thống của dân tộc anh em tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, thể hiện tình yêu và niềm tự hào đối với di sản dân tộc.

Các điểm tựa ấy cũng cần phải được thể hiện tinh tế qua những nét độc đáo, đặc sắc của 54 dân tộc anh em ở Việt Nam. Đó là bản sắc, là nền tảng văn hóa truyền thống tiếp nối ngàn đời, giúp người Việt không bị đồng hóa qua lịch sử, chỉ có thể hòa nhập mà không thể hòa tan. Tinh thần này cũng được nêu rõ trong Nghị quyết 80-NQ/TW: "Phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam".

Bảo tồn để lan tỏa, phát huy để tạo nguồn lực

Theo PGS.TS Triệu Thế Hùng, việc Quốc hội thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW là chủ trương kịp thời. Bảo tồn không chỉ dừng ở giữ yếu tố gốc của di sản, di tích trong không gian làng, xã ở các địa phương, mà còn cần lan tỏa, truyền thông mạnh mẽ các biểu tượng văn hóa Việt, ghi vào tâm thức của hàng tỷ người dân trên thế giới. Nhờ vậy, bạn bè quốc tế nhìn một công trình kiến trúc, một nét điêu khắc, một món ẩm thực là nhận ra đặc trưng, biểu tượng của Việt Nam.

Do đó, chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện thể chế các đạo luật về công nghiệp văn hóa để đạt nhiều mục đích như: giáo dục truyền thống, quảng bá văn hóa Việt, giữ gìn bản sắc. Tuy nhiên, đích đáng nhất hiện nay là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để biến kho tàng tài nguyên văn hóa vô giá thành kinh tế du lịch làm giàu cho đất nước.

Tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo thực sự trở thành trụ cột của phát triển bền vững.

Theo PGS.TS Triệu Thế Hùng, bản chất của công nghiệp văn hóa chính là kinh tế văn hóa. Hướng đi này phù hợp với các chỉ tiêu của Nghị quyết số 80-NQ/TW: đến năm 2030, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm cho văn hóa; công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, hình thành 5 đến 10 thương hiệu quốc gia như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế và thời trang. Và tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo thực sự trở thành trụ cột của phát triển bền vững, phấn đấu đóng góp 9% GDP.

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, PGS.TS Triệu Thế Hùng nhìn nhận, đây là cơ sở pháp lý đủ mạnh để triển khai quy mô hơn kinh tế du lịch. Tuy vậy, nghị quyết chỉ quy định nguyên tắc, còn nhiều vấn đề cần cụ thể hóa bằng văn bản dưới luật. Nghị quyết chỉ thực chất đi vào cuộc sống khi có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân, chủ thể của du lịch.

Để du lịch phát triển, PGS.TS Triệu Thế Hùng đề xuất 3 giải pháp định hướng. Một là, tăng đầu tư cho sản phẩm du lịch, trong đó có du lịch mạo hiểm như lặn biển, bay dù, leo núi, khám phá hang động và các sản phẩm du lịch khác mà giới trẻ quan tâm. Hai là, đổi cách tính: không đếm theo số lượng người nhập cảnh, mà chú trọng thị trường có mức chi tiêu cao, vì "quý hồ tinh bất quý hồ đa", nghĩa là giá trị nằm ở chất lượng tinh túy và nguồn thu chứ không ở số lượng nhiều khách. Ba là, không đánh đổi sinh thái, tuyệt đối không phá rừng, làm hỏng suối hay "đồng phục hóa" danh lam thắng cảnh; du lịch phải tạo nguồn lực để bảo tồn các vùng đất của 54 dân tộc anh em.

PGS.TS Triệu Thế Hùng khẳng định, văn hóa bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi con người, nhưng cần được thể chế hóa, đầu tư và tổ chức bài bản để thành sức mạnh mềm quốc gia. Ngày 24/11 vì thế là dịp để mỗi người nhìn lại điểm tựa của mình, bên cạnh ý nghĩa là ngày nghỉ lễ.