Chúng ta dành phần lớn thời gian thức giấc trong ngày để đối diện với đồng nghiệp, cấp trên và những áp lực bủa vây trong ngày.

Thế nhưng, ranh giới giữa một không gian chuyên nghiệp và một chốn riêng tư đôi khi rất mỏng manh. Từ đó, "văn hóa kìm chế cảm xúc tình cảm nơi công sở" ra đời như một chiếc phanh vô hình, giúp mỗi cá nhân giữ được sự cân bằng, an toàn và tôn nghiêm cho chính mình.

Giữa một tập thể đa dạng về tính cách, quan điểm và hoàn cảnh sống, những rung động cảm xúc như yêu mến, ngưỡng mộ, bất đồng, giận dữ hay tổn thương là điều khó tránh khỏi.

Chính vì vậy, biết kiềm chế cảm xúc, giữ khoảng cách phù hợp trong các mối quan hệ đồng nghiệp không chỉ là kỹ năng giao tiếp mà còn là một nét văn hóa cần thiết, góp phần tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh và lành mạnh.

Ảnh minh họa

Khi cảm xúc lấn át lý trí

Không khó để bắt gặp những tình huống cảm xúc cá nhân ảnh hưởng trực tiếp đến công việc. Một nhân viên có thể nổi nóng, tranh cãi gay gắt hoặc phản ứng thiếu kiềm chế chỉ vì ý kiến của mình không được chấp thuận trong cuộc họp. Một người khác lại để những bất đồng cá nhân chi phối thái độ hợp tác, cố tình trì hoãn công việc hoặc thiếu thiện chí khi phối hợp với đồng nghiệp.

Đáng chú ý hơn, những rung động tình cảm nảy sinh nơi công sở đôi khi cũng trở thành nguyên nhân gây ra nhiều hệ lụy. Sự quan tâm ban đầu có thể là điều tự nhiên, nhưng nếu thiếu sự tỉnh táo và ranh giới cần thiết, những biểu hiện ghen tuông, giận hờn hay kỳ vọng cá nhân có thể len lỏi vào quan hệ công việc. Khi tình cảm không được đáp lại hoặc một mối quan hệ thay đổi, không khí làm việc dễ trở nên nặng nề, ảnh hưởng đến cả những người không liên quan.

Cảm xúc vốn không có lỗi. Vấn đề nằm ở cách mỗi người tiếp nhận và thể hiện cảm xúc ấy trong từng hoàn cảnh. Công sở không phải không gian riêng tư để mọi người tùy ý trút bỏ tâm trạng, mà là môi trường đòi hỏi sự tôn trọng, khách quan, kỷ luật và trách nhiệm. Một lời nói thiếu suy nghĩ trong lúc nóng giận có thể làm tổn thương người khác; một hành động thiên vị vì cảm tình cá nhân có thể phá vỡ sự công bằng trong tập thể. Đôi khi, chỉ một phút thiếu kiểm soát cũng đủ làm ảnh hưởng đến uy tín được xây dựng trong nhiều năm.

Kiềm chế không đồng nghĩa với vô cảm

Có một quan niệm chưa thật sự chính xác rằng người biết kiềm chế cảm xúc là người lạnh lùng, ít bộc lộ tình cảm hoặc luôn giữ vẻ ngoài xa cách. Thực tế, kiềm chế không có nghĩa là phủ nhận cảm xúc, càng không phải ép bản thân trở thành một cỗ máy chỉ biết làm việc.

Đó là khả năng nhận diện cảm xúc, hiểu nguyên nhân khiến mình vui, buồn, tức giận hay thất vọng, từ đó lựa chọn cách phản ứng phù hợp. Người có khả năng làm chủ cảm xúc vẫn biết buồn khi bị phê bình, vẫn có thể tức giận trước sự bất công và vẫn trân trọng những tình cảm chân thành. Tuy nhiên, họ không để cảm xúc nhất thời quyết định hành vi hay làm tổn hại đến người khác.

Một người quản lý chuyên nghiệp sẽ chọn cách góp ý thẳng thắn nhưng bình tĩnh khi nhân viên mắc sai sót, thay vì trách mắng trước tập thể. Một nhân viên trưởng thành sẽ biết lắng nghe những ý kiến trái chiều, không xem sự phản biện là hành động phủ nhận năng lực cá nhân. Tương tự, khi nhận thấy một mối quan hệ đồng nghiệp có dấu hiệu vượt quá giới hạn, mỗi người cần đủ tỉnh táo để điều chỉnh cách ứng xử, tránh tạo ra sự khó xử hoặc ảnh hưởng đến công việc chung.

Bản chất của sự kiềm chế là làm chủ bản thân chứ không phải kìm nén bản thân. Đó cũng là một biểu hiện quan trọng của trí tuệ cảm xúc (EQ), giúp con người ứng xử linh hoạt, giải quyết mâu thuẫn hiệu quả và duy trì sự ổn định trong môi trường nhiều áp lực.

Giữ khoảng cách để các mối quan hệ bền vững

Một môi trường làm việc lành mạnh không đòi hỏi mọi người phải xa cách hay giữ thái độ khách sáo với nhau. Sự thân thiện, sẻ chia và quan tâm luôn cần thiết để tạo nên tinh thần đồng đội. Tuy nhiên, thân thiết không có nghĩa là xóa bỏ mọi ranh giới; chân thành cũng không đồng nghĩa với việc can thiệp quá sâu vào đời tư của người khác.

Trước hết, mỗi cá nhân cần xác định rõ giới hạn giữa công việc và đời sống riêng. Không nên tùy tiện tò mò, bình phẩm chuyện gia đình, tình cảm hay hoàn cảnh cá nhân của đồng nghiệp. Việc chia sẻ đời tư cũng cần có sự chọn lọc, bởi không phải thông tin nào được kể ra trong lúc thân mật cũng phù hợp để trở thành câu chuyện chung nơi làm việc.

Bên cạnh đó, mỗi người nên tập thói quen dừng lại trước khi phản ứng. Khi đối diện với một lời nhận xét khó nghe hoặc tình huống gây bất bình, hãy dành vài giây để suy nghĩ trước khi lên tiếng. Một khoảng lặng đúng lúc có thể ngăn chặn những lời nói thiếu kiểm soát và mở ra cơ hội giải quyết vấn đề bằng lý trí.

Đối với những cảm xúc tiêu cực kéo dài, thay vì trút lên đồng nghiệp, chúng ta có thể tìm cách giải tỏa lành mạnh như đi bộ, đọc sách, vận động nhẹ nhàng hoặc chia sẻ với người đáng tin cậy ngoài môi trường làm việc. Nếu xuất hiện mâu thuẫn liên quan đến nhiệm vụ, hãy trao đổi trực tiếp, tập trung vào sự việc và tìm giải pháp thay vì công kích cá nhân.

Đặc biệt, trong các mối quan hệ có yếu tố tình cảm, sự tôn trọng và tự nguyện cần được đặt lên hàng đầu. Không áp đặt sự quan tâm, không sử dụng vị trí công việc để gây sức ép và không để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác. Biết tôn trọng khoảng cách cũng chính là biết tôn trọng phẩm giá và sự tự do của mỗi cá nhân.

Văn hóa xây dựng từ những giới hạn cần thiết

Văn hóa kiềm chế cảm xúc nơi công sở không phải là sự kìm nén độc hại, khiến con người phải che giấu mọi vui buồn hay sống trong trạng thái dè chừng. Đó là sự trưởng thành trong nhận thức và ứng xử, là khả năng dung hòa cảm xúc cá nhân với trách nhiệm tập thể.

Giữa những áp lực về công việc, thu nhập và các mối quan hệ, mỗi người đều cần một trái tim đủ ấm áp để biết quan tâm, sẻ chia, nhưng cũng cần một cái đầu đủ tỉnh táo để không vượt qua những giới hạn cần thiết. Bởi một môi trường công sở văn minh không được tạo nên từ những con người hoàn toàn không có cảm xúc, mà từ những con người biết tôn trọng cảm xúc của mình và của người khác.

Suy cho cùng, nghệ thuật giữ khoảng cách không phải là dựng lên những bức tường ngăn cách mà là tạo ra những giới hạn vừa đủ để các mối quan hệ được duy trì lành mạnh, công việc được vận hành hiệu quả và mỗi cá nhân đều cảm thấy được tôn trọng.