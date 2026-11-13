Giữ chất lượng bữa ăn ca trước sức ép chi phí

Suất cơm giữa ca - phúc lợi gần gũi, gắn với mỗi ngày làm việc của người lao động

Theo Thống kê tỉnh Lâm Đồng, giá thực phẩm ở địa phương bình quân 10 tháng năm 2026 tăng 3,76% so với cùng kỳ, khiến các bếp ăn tập thể phải tính toán kỹ hơn cho từng suất cơm. Vì thế, giữ được chất lượng bữa ăn cũng là giữ một phần chăm lo thiết thực dành cho người lao động.

Tại Công ty TNHH May XNK An Thái (phường 3 Bảo Lộc), đơn hàng khó khăn khiến việc cân đối kinh phí thêm phần chật vật. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì chất lượng bữa ăn, tìm điểm cân bằng giữa khả năng chi trả và nhu cầu của hơn 100 công nhân. “Trong điều kiện đơn hàng khó khăn, chi phí tăng, công ty vẫn cố gắng chăm lo bữa ăn cho người lao động. Điều chúng tôi trăn trở là làm sao giữ được chất lượng trong khả năng của doanh nghiệp”, bà Vũ Thị Huyền - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May XNK An Thái chia sẻ.

Muốn kết nối tiếng nói của người lao động với doanh nghiệp, trước hết Công đoàn phải gần người lao động, lắng nghe từ cơ sở và hiểu được những khó khăn của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Công đoàn chủ động tổ chức, tham gia đối thoại, tạo điều kiện để hai bên thẳng thắn chia sẻ, cùng tìm tiếng nói chung và giải quyết những vấn đề phát sinh. Ông Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Theo số liệu do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, Lâm Đồng có 421 doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca. Trong đó, 81 doanh nghiệp đã nâng giá trị bữa ăn. Từ thực tế ấy, công đoàn cơ sở giữ vai trò cầu nối, đưa câu chuyện bữa ăn vào bàn đối thoại. Để thương lượng có cơ sở, công đoàn cần nắm rõ khẩu phần thực tế, mong muốn của công nhân và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp.

Thương lượng về bữa ăn ca không chỉ dừng ở mức tiền hỗ trợ, mà cần bàn cả chất lượng thực phẩm, thực đơn và cách tiếp nhận phản ánh của người lao động. Với những doanh nghiệp chưa thể tăng kinh phí ngay, một lộ trình phù hợp cùng cơ chế giám sát rõ ràng sẽ là cơ sở để các bên cùng thực hiện.

Khi những quyền lợi thiết thực như bữa ăn ca được bảo đảm, người lao động thêm yên tâm gắn bó với công việc

Theo ông Nguyễn Phú Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, những thỏa thuận về bữa ăn ca cần cụ thể, có khả năng thực hiện và được đưa vào thỏa ước lao động tập thể; sau ký kết, công đoàn cần tiếp tục theo dõi để quyền lợi đã thống nhất thực sự đến được với người lao động.

Bữa ăn ca cũng là điểm khởi đầu để nhìn rộng hơn vào đời sống công nhân. Khi chi phí sinh hoạt gây áp lực, nhu cầu được quan tâm còn nằm ở thu nhập, sức khỏe, chỗ ở và điều kiện nuôi dạy con. Hiệu quả chăm lo vì thế cần được nhìn từ những khó khăn cụ thể đã được chia sẻ, tháo gỡ.

Trong dịp kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam năm 2026, chương trình “Bữa cơm Công đoàn” có 90 công đoàn cơ sở tham gia, thu hút 27.226 đoàn viên, với kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng. Sự đóng góp của công đoàn, doanh nghiệp và các nguồn khác cho thấy khả năng cùng huy động nguồn lực chăm lo. Từ những dịp gặp gỡ này, điều cần nối tiếp là lắng nghe và giải quyết nhu cầu thường ngày.