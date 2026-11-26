Đây là vấn đề được đặt ra tại tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn” do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 26-11 tại Quảng Ninh.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Trần Hùng

Tác phẩm báo chí một màu, thiếu tính dấn thân

Trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và các nền tảng số đang làm thay đổi quy trình sản xuất báo chí. Chỉ với một thông cáo báo chí và vài thao tác, người làm báo có thể nhanh chóng tạo ra bản tin hoàn chỉnh, câu chữ trôi chảy. Tuy nhiên, sự tiện lợi ấy cũng tiềm ẩn nguy cơ tác phẩm ngày càng giống nhau, thiếu chiều sâu và dấu ấn riêng.

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam Phí Quốc Thuyên thẳng thắn chỉ ra thực trạng nhiều tác phẩm thiếu dấu vết mồ hôi, dấu chân của người làm báo. Với một thông cáo từ cơ quan chức năng, AI có thể tạo bản tin trong vài phút, nhưng sản phẩm ấy chưa chắc có chiều sâu và giá trị riêng của tác phẩm báo chí.

Để có bài viết chất lượng, phóng viên phải xuống cơ sở, gặp gỡ nhân vật, xác minh thông tin từ nhiều nguồn, tìm kiếm dữ liệu và phát hiện vấn đề phía sau sự kiện. Đó là quá trình lao động tốn thời gian, công sức. Trong khi đó, áp lực sản lượng, tốc độ cập nhật và lượng truy cập khiến không ít tòa soạn ưu tiên nội dung nhanh, dễ sản xuất. Nếu thiếu cơ chế khuyến khích phù hợp, những tác phẩm cần đầu tư công phu, có tính phát hiện và phản biện sẽ khó được thực hiện.

Ông Phí Quốc Thuyên cũng đặt ra bài toán nguồn lực. Phần lớn cơ quan báo chí chịu áp lực tự chủ tài chính, trong khi tác phẩm điều tra, chuyên sâu, longform đòi hỏi chi phí và thời gian lớn. Tăng nhuận bút để khuyến khích phóng viên dấn thân là cần thiết, nhưng khả năng chi trả của tòa soạn có giới hạn. Đây là nghịch lý: Báo chí đòi hỏi tác phẩm chất lượng cao, nhưng nguồn lực dành cho lao động sáng tạo và tác nghiệp chuyên sâu chưa tương xứng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Trần Hùng

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cảnh báo tình trạng nhiều cơ quan báo chí cùng khai thác một sự kiện theo cách giống nhau, khiến độc giả dần rời xa báo chí. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, ứng dụng AI tràn lan có thể tạo ra những tác phẩm vô hồn. Mỗi tòa soạn cần bám sát tôn chỉ, mục đích, phân khúc độc giả để sáng tạo nội dung phù hợp. Báo chí trước hết phải bảo đảm tính chính xác, đồng thời tăng sức hấp dẫn, sinh động.

Bên cạnh nguy cơ đồng dạng nội dung, sử dụng AI thiếu kiểm soát còn kéo theo nhiều rủi ro. Nhà báo Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam lưu ý bốn nhóm nguy cơ: Sai lệch thông tin và hiện tượng ảo giác do AI tạo ra; mất an toàn, bảo mật dữ liệu; vi phạm bản quyền, giả mạo; suy giảm năng lực người làm báo nếu quá phụ thuộc công nghệ.

Thách thức vì thế không nằm ở việc có sử dụng AI hay không, mà ở năng lực làm chủ công cụ và trách nhiệm của người sử dụng. Công nghệ có thể hỗ trợ xử lý thông tin, nhưng không thể thay thế khả năng kiểm chứng, tư duy độc lập và bản lĩnh nghề nghiệp. Sản xuất nhanh hơn chưa chắc đồng nghĩa với chất lượng tốt hơn nếu người làm báo thiếu kiểm tra, đối chiếu và bổ sung thông tin từ thực tế.

Đào tạo phải gắn với thực chiến và đổi mới tòa soạn

Từ thực trạng trên, đổi mới đào tạo nhân lực báo chí không thể chỉ dừng ở hướng dẫn sử dụng công cụ số, mà phải xuất phát từ những điểm nghẽn trong hoạt động của từng tòa soạn.

Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Trần Hùng

Thực tiễn tại Quảng Ninh cho thấy hiệu quả của cách đào tạo gắn với nhu cầu cụ thể. Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh cho biết, qua trao đổi nghiệp vụ với các cơ quan báo chí Quảng Tây (Trung Quốc), đơn vị nhận thấy đối tác chú trọng sản xuất video ngắn trên nền tảng số. Từ kinh nghiệm đó, cơ quan đã đầu tư sản xuất video ngắn, trước mắt tập trung quảng bá du lịch, văn hóa.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng sản xuất video ngắn do đơn vị phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tổ chức dự kiến có 40 học viên, nhưng số người tham gia thực tế mỗi buổi lên tới khoảng 70, trong đó học viên cao tuổi nhất 74 tuổi. Học viên được trang bị kiến thức, trực tiếp thực hành và có sản phẩm đăng tải. Theo ông Nguyễn Thế Lãm, cách đào tạo này hiệu quả bởi xuất phát từ nhu cầu công việc và tạo ra kết quả cụ thể.

Quảng Ninh cũng xác định năng lực số là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; thành lập bộ phận chuyên trách sản xuất video ngắn, nội dung số và đưa yêu cầu sản xuất sản phẩm số vào giao ban, chỉ đạo hằng ngày. Điều đó cho thấy chuyển đổi số không thể chỉ là nhiệm vụ của nhóm phóng viên trẻ hay bộ phận kỹ thuật, mà cần thay đổi từ tư duy lãnh đạo đến phương thức tổ chức sản xuất.

Một vấn đề khác được Phó Giám đốc Thường trực Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng Nguyễn Quý Trọng đặt ra là không nên đồng nhất báo chí đa nền tảng với yêu cầu mỗi phóng viên phải làm được tất cả loại hình. Theo ông, một người cùng lúc sản xuất báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình khó bảo đảm chất lượng chuyên sâu, nhất là với đề tài phức tạp. Vì vậy, cần đào tạo kỹ năng cơ bản ở nhiều loại hình, đồng thời định hướng chuyên sâu theo từng nền tảng; những nhiệm vụ phù hợp nên tổ chức theo nhóm, thay vì yêu cầu một phóng viên đảm nhiệm mọi công đoạn.

Ông Nguyễn Quý Trọng cũng lưu ý tình trạng tập huấn nhưng kiến thức sau đào tạo chưa chuyển hóa thành thay đổi trong tác phẩm và quy trình tác nghiệp. Để khắc phục, Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng yêu cầu cán bộ, nhân viên sau mỗi khóa tập huấn báo cáo, đề xuất nội dung có thể áp dụng; đồng thời kiểm tra sản phẩm và quy trình thực hiện. Người đứng đầu, trưởng phòng và biên tập viên có vai trò quan trọng trong hướng dẫn, phát hiện hạn chế và tạo môi trường đổi mới thường xuyên.

Ở góc độ nguồn lực, ông Phí Quốc Thuyên cho rằng, nhiều tòa soạn quy mô vừa và nhỏ khó tự xây dựng hệ thống công nghệ do thiếu nhân lực chuyên môn và kinh phí. Việc phải liên kết với doanh nghiệp công nghệ cũng có thể khiến cơ quan báo chí phụ thuộc đối tác. Thực tế này đòi hỏi cơ chế liên kết đào tạo, chia sẻ nguồn lực và hỗ trợ phù hợp, thay vì áp dụng một mô hình chuyển đổi số giống nhau cho tất cả.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh mỗi cơ quan báo chí có mức độ ứng dụng công nghệ khác nhau, do đó cần lựa chọn cách chuyển đổi số phù hợp điều kiện và nhu cầu thực tế. Quan trọng nhất là thay đổi tư duy người đứng đầu, đổi mới cả khâu xử lý và phân phối thông tin. Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đổi mới chương trình theo hướng chuyên sâu, thực chiến, sát từng loại hình và vị trí công việc.